عربي
https://sputnikarabic.ae/20230424/إيران-تخترق-أنظمة-طائرتي-تجسس-قرب-حدودها-1076227447.html
إيران تخترق أنظمة طائرتي تجسس قرب حدودها
إيران تخترق أنظمة طائرتي تجسس قرب حدودها
صرح نائب وزير الدفاع الإيراني، أمير راستغاري، بأن أنظمة الحرب الإلكترونية الإيرانية اخترقت أنظمة طائرتي تجسس في وقت واحد قرب الحدود الجوية للبلاد. 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T12:26+0000
2023-04-24T12:26+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101882/55/1018825567_0:128:3067:1853_1920x0_80_0_0_62f05feea532b6c30850ddbf7f5794a9.jpg
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن راستيغاري، إنه لم يتم الكشف عن موعد عملية اختراق الطائرتين أو الدولة المالكة للطائرتين، مشيرا إلى أنه تم العثور على طائرتي التجسس أثناء قيامهما بمراقبة استخباراتية داخل منطقة معلومات الطيران في المجال الجوي الإيراني.وأضاف راستيغاري: "لقد أحدثنا خللا في وظائف كلتا الطائرتين ضمن هذا النطاق الترددي"، مشيرا إلى أنه بمجرد أن أدرك الطيارون محاولات الاختراق، أبلغوا قاعدتهم بأن "جهاز تشويش نشط هنا ولا يمكننا مواصلة العملية".في السياق ذاته، حذر راستيغاري من أن إيران قادرة على رصد كافة أبعاد الموجات الكهرومغناطيسية للعدو وشن هجمات ردا على ذلك.يذكر أن الجيش الإيراني كان قد أعلن، يوم 2 أبريل/ نيسان الجاري، أن طائرة استطلاع أمريكية من طراز "إي بي-3إي" حاولت الاقتراب من الحدود المائية الإيرانية جنوبي البلاد.وحسب وكالة أنباء فارس، ذكرت القوات البحرية الإيرانية في بيان، أن طائرة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز "EP-3E" اقتربت من الحدود المائية لإيران.وأضاف البيان أنه "على الفور قامت القوات البحرية بتوجيه تحذيرا للطائرة ومنعها من دخول المجال الجوي للبلاد دون إذن"، ووفقا للبيان، فإن الطائرة المذكورة هي إحدى طائرات التجسس الأمريكية التي تتمثل مسؤوليتها في جمع المعلومات.
https://sputnikarabic.ae/20230329/إسرائيل-تطلق-قمرا-صناعيا-جديدا-للتجسس-على-إيران-ونتنياهو-يعلق-فيديوهات-1075304406.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101882/55/1018825567_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eaae9293b47498295042466c56491a1e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار

إيران تخترق أنظمة طائرتي تجسس قرب حدودها

12:26 GMT 24.04.2023
© AP Photo / Pavlos Vrionides / طائرة تجسس
طائرة تجسس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Pavlos Vrionides /
تابعنا عبرTelegram
صرح نائب وزير الدفاع الإيراني، أمير راستغاري، بأن أنظمة الحرب الإلكترونية الإيرانية اخترقت أنظمة طائرتي تجسس في وقت واحد قرب الحدود الجوية للبلاد.
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن راستيغاري، إنه لم يتم الكشف عن موعد عملية اختراق الطائرتين أو الدولة المالكة للطائرتين، مشيرا إلى أنه تم العثور على طائرتي التجسس أثناء قيامهما بمراقبة استخباراتية داخل منطقة معلومات الطيران في المجال الجوي الإيراني.
وأضاف راستيغاري: "لقد أحدثنا خللا في وظائف كلتا الطائرتين ضمن هذا النطاق الترددي"، مشيرا إلى أنه بمجرد أن أدرك الطيارون محاولات الاختراق، أبلغوا قاعدتهم بأن "جهاز تشويش نشط هنا ولا يمكننا مواصلة العملية".
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
إسرائيل تطلق قمرا صناعيا جديدا للتجسس على إيران ونتنياهو يعلق.. فيديوهات
29 مارس, 20:59 GMT
في السياق ذاته، حذر راستيغاري من أن إيران قادرة على رصد كافة أبعاد الموجات الكهرومغناطيسية للعدو وشن هجمات ردا على ذلك.
يذكر أن الجيش الإيراني كان قد أعلن، يوم 2 أبريل/ نيسان الجاري، أن طائرة استطلاع أمريكية من طراز "إي بي-3إي" حاولت الاقتراب من الحدود المائية الإيرانية جنوبي البلاد.
وحسب وكالة أنباء فارس، ذكرت القوات البحرية الإيرانية في بيان، أن طائرة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز "EP-3E" اقتربت من الحدود المائية لإيران.
وأضاف البيان أنه "على الفور قامت القوات البحرية بتوجيه تحذيرا للطائرة ومنعها من دخول المجال الجوي للبلاد دون إذن"، ووفقا للبيان، فإن الطائرة المذكورة هي إحدى طائرات التجسس الأمريكية التي تتمثل مسؤوليتها في جمع المعلومات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:15 GMTАртиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة21 أبريل, 12:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала