https://sputnikarabic.ae/20230424/اشتعال-النيران-في-طائرة-مدنية-بعد-اصطدامها-بسرب-من-الإوز-فيديو-1076216861.html
اشتعال النيران في طائرة مدنية بعد اصطدامها بسرب من الإوز... فيديو
اشتعال النيران في طائرة مدنية بعد اصطدامها بسرب من الإوز... فيديو
اشتعلت النيران في محرك طائرة "بوينغ 737" تابعة لشركة خطوط جوية أمريكية، يوم أمس الأحد، بعد اصطدامها بسرب من الإوز بعد حوالي 25 دقيقة من إقلاعها في أوهايو. 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T08:50+0000
2023-04-24T08:50+0000
2023-04-24T08:57+0000
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لم يمض على إقلاعها من إحدى مطارات الولايات المتحدة سوى 25 دقيقة، حتى اشتعلت النيران في أحد محركاتها بسبب اصطدامها بسرب من الإوز.وشهد مطار كولومبوس الدولي بولاية أوهايو، هبوط إحدى طائرات الركاب اضطراريا، بسبب، اندلاع حريق في أحد محركاتها بعد إقلاعها من المطار بسبب سرب من الإوز.وذكرت صحيفة "نيويورك بوست": "أن الحادث تسبب ببعض التأخير، وبعد هبوط الطائرة بسلام تم نقل الركاب إلى طائرة أخرى غادرت في وقت لاحق من الصباح".
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الفيديو
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الفيديو
اشتعال النيران في طائرة مدنية بعد اصطدامها بسرب من الإوز... فيديو
08:50 GMT 24.04.2023 (تم التحديث: 08:57 GMT 24.04.2023) تابعنا عبر
اشتعلت النيران في محرك طائرة "بوينغ 737" تابعة لشركة خطوط جوية أمريكية، يوم أمس الأحد، بعد اصطدامها بسرب من الإوز بعد حوالي 25 دقيقة من إقلاعها في أوهايو.
لم يمض على إقلاعها من إحدى مطارات الولايات المتحدة سوى 25 دقيقة، حتى اشتعلت النيران في أحد محركاتها بسبب اصطدامها بسرب من الإوز.
وشهد مطار كولومبوس الدولي بولاية أوهايو، هبوط إحدى طائرات الركاب اضطراريا، بسبب، اندلاع حريق في أحد محركاتها بعد إقلاعها من المطار بسبب سرب من الإوز.
وأشارت شرطة الطيران، إلى اكتشاف الحريق بعد وقت قصير من الإقلاع ما اضطر إلى الهبوط الفوري بسلام، دون الإبلاغ عن أي إصابات.
وذكرت صحيفة "نيويورك بوست": "أن الحادث تسبب ببعض التأخير، وبعد هبوط الطائرة بسلام تم نقل الركاب إلى طائرة أخرى غادرت في وقت لاحق من الصباح".