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الاستخبارات الأمريكية: نظام كييف لن يستطيع الاستيلاء على القرم
الاستخبارات الأمريكية: نظام كييف لن يستطيع الاستيلاء على القرم
أفادت مصادر إعلامية غربية، اليوم الاثنين، بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تقيّم فرص القوات المسلحة الأوكرانية في السيطرة على جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية... 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T11:11+0000
2023-04-24T11:11+0000
جمهورية القرم الروسية
روسيا
العالم
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وبحسب الصحيفة، نقلا عن مجموعة وثائق مسربة، ترى أجهزة الاستخبارات الأمريكية أنه من غير المحتمل أن تستولي أوكرانيا على القرم هذا الصيف.وبحسب صحيفة "واشنطن بوست": "تظهر الوثائق المسربة أن الاستخبارات الأمريكية تعتبر مثل هذا السيناريو غير مرجح".وأعلن البيت الأبيض، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قيدت الوصول إلى الوثائق السرية المسربة على شبكة الإنترنت، والمعلومات السرية الأخرى، لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. وأن "البنتاغون" يحقق في تسريب على الشبكة الاجتماعية لمواد تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة والناتو لتعزيزها، مشيرا إلى أن الوثائق، المؤرخة في أوائل آذار/ مارس، نُشرت على "قنوات موالية للحكومة الروسية" على تطبيق "تلغرام".وكان رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على سؤال حول تلك التسريبات لوثائق أمريكية سرية، بأن روسيا ليس لديها شك في تورط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع.
https://sputnikarabic.ae/20230424/الكرملين-بوتين-تلقى-دعوة-حضور-قمة-بريكس---1076221887.html
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جمهورية القرم الروسية, روسيا, العالم
جمهورية القرم الروسية, روسيا, العالم

الاستخبارات الأمريكية: نظام كييف لن يستطيع الاستيلاء على القرم

11:11 GMT 24.04.2023
© Sputnik . أندريه ستينين / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
© Sputnik . أندريه ستينين
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أفادت مصادر إعلامية غربية، اليوم الاثنين، بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تقيّم فرص القوات المسلحة الأوكرانية في السيطرة على جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية هذا الصيف.
وبحسب الصحيفة، نقلا عن مجموعة وثائق مسربة، ترى أجهزة الاستخبارات الأمريكية أنه من غير المحتمل أن تستولي أوكرانيا على القرم هذا الصيف.

ووفقا لرئيس المخابرات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف: "يجب إعادة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا في صيف عام 2023".

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست": "تظهر الوثائق المسربة أن الاستخبارات الأمريكية تعتبر مثل هذا السيناريو غير مرجح".
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وأعلن البيت الأبيض، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قيدت الوصول إلى الوثائق السرية المسربة على شبكة الإنترنت، والمعلومات السرية الأخرى، لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. وأن "البنتاغون" يحقق في تسريب على الشبكة الاجتماعية لمواد تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة والناتو لتعزيزها، مشيرا إلى أن الوثائق، المؤرخة في أوائل آذار/ مارس، نُشرت على "قنوات موالية للحكومة الروسية" على تطبيق "تلغرام".
وكان رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على سؤال حول تلك التسريبات لوثائق أمريكية سرية، بأن روسيا ليس لديها شك في تورط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع.
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