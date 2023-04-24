https://sputnikarabic.ae/20230424/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-بولندا-تجري-تدريبات-عسكرية-ضد-عدو-افتراضي-من-الغرب-1076215620.html
الاستخبارات الخارجية الروسية: بولندا تجري تدريبات عسكرية ضد عدو افتراضي من الغرب
الاستخبارات الخارجية الروسية: بولندا تجري تدريبات عسكرية ضد عدو افتراضي من الغرب
أعلن مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الاثنين، أن الشك البولندي الدائم في ألمانيا يؤثر على التخطيط العسكري للبلاد. 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T08:19+0000
2023-04-24T08:19+0000
2023-04-24T08:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: "إلى جانب التطلعات العدوانية تجاه المناطق الغربية من أوكرانيا، تزداد حدة المشاعر المعادية لألمانيا والمخاوف بشأن الادعاءات الانتقامية المحتملة لبرلين فيما يتعلق بالأراضي الألمانية السابقة، والتي تم التنازل عنها لبولندا بعد الحرب العالمية الثانية. ينعكس "الشك" تجاه ألمانيا في وارسو بالفعل في التخطيط العسكري البولندي".وأضاف البيان: "نظمت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية تمرين "دازليا"، في نهاية شهر آذار/ مارس، للتمرن على الأفعال في حالة وقوع هجوم عسكري من الاتجاه الغربي، حيث تم التحضير لهجوم للاستيلاء على مدينة شتشيتسين ومينائها البحري، وكذلك مطار شتشيتسين-غولينيو، وتبدأ قوات "المعتدي" الاستطلاع".كما أشار البيان إلى أن موضوع إعادة الهيكلة الجيوسياسية، بما في ذلك مراجعة حدود الدولة بالنسبة لبولندا، أصبح أكثر حدة.
https://sputnikarabic.ae/20230421/أوكرانيا-وألمانيا-وبولندا-توقع-وثيقة-لإنشاء-مركز-إصلاح-دبابات-ليوبارد-2-1076171509.html
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روسيا
الاستخبارات الخارجية الروسية: بولندا تجري تدريبات عسكرية ضد عدو افتراضي من الغرب
08:19 GMT 24.04.2023 (تم التحديث: 08:39 GMT 24.04.2023) تابعنا عبر
أعلن مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الاثنين، أن الشك البولندي الدائم في ألمانيا يؤثر على التخطيط العسكري للبلاد.
وجاء في بيان المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: "إلى جانب التطلعات العدوانية تجاه المناطق الغربية من أوكرانيا، تزداد حدة المشاعر المعادية لألمانيا والمخاوف بشأن الادعاءات الانتقامية المحتملة لبرلين فيما يتعلق بالأراضي الألمانية السابقة، والتي تم التنازل عنها لبولندا بعد الحرب العالمية الثانية. ينعكس "الشك" تجاه ألمانيا في وارسو بالفعل في التخطيط العسكري البولندي".
وأضاف البيان: "نظمت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية تمرين "دازليا"، في نهاية شهر آذار/ مارس، للتمرن على الأفعال في حالة وقوع هجوم عسكري من الاتجاه الغربي، حيث تم التحضير لهجوم للاستيلاء على مدينة شتشيتسين ومينائها البحري، وكذلك مطار شتشيتسين-غولينيو، وتبدأ قوات "المعتدي" الاستطلاع".
كما أشار البيان إلى أن موضوع إعادة الهيكلة الجيوسياسية، بما في ذلك مراجعة حدود الدولة بالنسبة لبولندا، أصبح أكثر حدة.