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الاستخبارات الخارجية الروسية: بولندا تجري تدريبات عسكرية ضد عدو افتراضي من الغرب
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230424/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-بولندا-تجري-تدريبات-عسكرية-ضد-عدو-افتراضي-من-الغرب-1076215620.html
الاستخبارات الخارجية الروسية: بولندا تجري تدريبات عسكرية ضد عدو افتراضي من الغرب
الاستخبارات الخارجية الروسية: بولندا تجري تدريبات عسكرية ضد عدو افتراضي من الغرب
أعلن مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الاثنين، أن الشك البولندي الدائم في ألمانيا يؤثر على التخطيط العسكري للبلاد. 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T08:19+0000
2023-04-24T08:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: "إلى جانب التطلعات العدوانية تجاه المناطق الغربية من أوكرانيا، تزداد حدة المشاعر المعادية لألمانيا والمخاوف بشأن الادعاءات الانتقامية المحتملة لبرلين فيما يتعلق بالأراضي الألمانية السابقة، والتي تم التنازل عنها لبولندا بعد الحرب العالمية الثانية. ينعكس "الشك" تجاه ألمانيا في وارسو بالفعل في التخطيط العسكري البولندي".وأضاف البيان: "نظمت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية تمرين "دازليا"، في نهاية شهر آذار/ مارس، للتمرن على الأفعال في حالة وقوع هجوم عسكري من الاتجاه الغربي، حيث تم التحضير لهجوم للاستيلاء على مدينة شتشيتسين ومينائها البحري، وكذلك مطار شتشيتسين-غولينيو، وتبدأ قوات "المعتدي" الاستطلاع".كما أشار البيان إلى أن موضوع إعادة الهيكلة الجيوسياسية، بما في ذلك مراجعة حدود الدولة بالنسبة لبولندا، أصبح أكثر حدة.
https://sputnikarabic.ae/20230421/أوكرانيا-وألمانيا-وبولندا-توقع-وثيقة-لإنشاء-مركز-إصلاح-دبابات-ليوبارد-2-1076171509.html
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الاستخبارات الخارجية الروسية: بولندا تجري تدريبات عسكرية ضد عدو افتراضي من الغرب

08:19 GMT 24.04.2023 (تم التحديث: 08:39 GMT 24.04.2023)
© AFP 2023 / Alexander Burnett / US Department of Defenseجنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية "رقم 21" البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022
جنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية رقم 21 البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
© AFP 2023 / Alexander Burnett / US Department of Defense
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أعلن مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الاثنين، أن الشك البولندي الدائم في ألمانيا يؤثر على التخطيط العسكري للبلاد.
وجاء في بيان المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: "إلى جانب التطلعات العدوانية تجاه المناطق الغربية من أوكرانيا، تزداد حدة المشاعر المعادية لألمانيا والمخاوف بشأن الادعاءات الانتقامية المحتملة لبرلين فيما يتعلق بالأراضي الألمانية السابقة، والتي تم التنازل عنها لبولندا بعد الحرب العالمية الثانية. ينعكس "الشك" تجاه ألمانيا في وارسو بالفعل في التخطيط العسكري البولندي".
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
أوكرانيا وألمانيا وبولندا توقع وثيقة لإنشاء مركز إصلاح دبابات "ليوبارد 2"
21 أبريل, 14:24 GMT
وأضاف البيان: "نظمت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية تمرين "دازليا"، في نهاية شهر آذار/ مارس، للتمرن على الأفعال في حالة وقوع هجوم عسكري من الاتجاه الغربي، حيث تم التحضير لهجوم للاستيلاء على مدينة شتشيتسين ومينائها البحري، وكذلك مطار شتشيتسين-غولينيو، وتبدأ قوات "المعتدي" الاستطلاع".
كما أشار البيان إلى أن موضوع إعادة الهيكلة الجيوسياسية، بما في ذلك مراجعة حدود الدولة بالنسبة لبولندا، أصبح أكثر حدة.
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