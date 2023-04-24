https://sputnikarabic.ae/20230424/البيت-الأبيض-يرفض-التعليق-على-قضية-تأشيرات-الدخول-للصحفيين-المرافقين-للافروف-1076243138.html
البيت الأبيض يرفض التعليق على قضية تأشيرات الدخول للصحفيين المرافقين للافروف
البيت الأبيض يرفض التعليق على قضية تأشيرات الدخول للصحفيين المرافقين للافروف
امتنع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، عن التعليق على قضية تأشيرات دخول الصحفيين الروس، الذين كان من المفترض أن يرافقوا وزير الخارجية الروسي سيرغي... 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T19:15+0000
2023-04-24T19:15+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال سوليفان، في إفادة صحفية في البيت الأبيض: "عندما يتعلق الأمر بقضايا التأشيرات، فهذا من اختصاص وزارة الخارجية.. سيكون من الخطأ بالنسبة لي التعليق على ذلك".وكان لافروف وصل إلى مقر الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، حيث يترأس اجتماعات مجلس الأمن.ولم يتمكن الصحفيون الروس من مرافقة الوزير لافروف، لأن الولايات المتحدة لم تصدر لهم تأشيرات دخول.وفي وقت سابق، قال مصدر دبلوماسي روسي، إن الصحفيين الأمريكيين، سيشعرون بأقصى قدر من الانزعاج، بعد رفض واشنطن إصدار تأشيرات أمريكية لمجموعة من وسائل الإعلام الروسية؛ لتغطية فعاليات الأمم المتحدة في نيويورك.أما المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، فأكد أن موسكو لن تترك قضية رفض الولايات المتحدة إصدار تأشيرات للصحفيين الروس، لتغطية رئاسة روسيا لجلسات مجلس الأمن الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20230424/صحفيون-عرب-رفض-واشنطن-منح-تأشيرات-للصحفيين-الروس-كشف-أكاذيبها-عن-حرية-الرأي-والإعلام-1076223060.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
البيت الأبيض يرفض التعليق على قضية تأشيرات الدخول للصحفيين المرافقين للافروف
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امتنع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، عن التعليق على قضية تأشيرات دخول الصحفيين الروس، الذين كان من المفترض أن يرافقوا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارته لمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال سوليفان، في إفادة صحفية في البيت الأبيض: "عندما يتعلق الأمر بقضايا التأشيرات، فهذا من اختصاص وزارة الخارجية.. سيكون من الخطأ بالنسبة لي التعليق على ذلك".
وكان لافروف وصل إلى مقر الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، حيث يترأس اجتماعات مجلس الأمن.
ولم يتمكن الصحفيون الروس من مرافقة الوزير لافروف، لأن الولايات المتحدة لم تصدر لهم تأشيرات دخول.
وفي وقت سابق، قال مصدر دبلوماسي روسي، إن الصحفيين الأمريكيين، سيشعرون بأقصى قدر من الانزعاج، بعد رفض واشنطن إصدار تأشيرات
أمريكية لمجموعة من وسائل الإعلام الروسية؛ لتغطية فعاليات الأمم المتحدة في نيويورك.
أما المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، فأكد أن موسكو لن تترك قضية رفض الولايات المتحدة إصدار تأشيرات للصحفيين الروس، لتغطية رئاسة روسيا لجلسات مجلس الأمن الدولي.