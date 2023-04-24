https://sputnikarabic.ae/20230424/الجيش-الروسي-يدمر-سفينة-مسيرة-أوكرانية-حاولت-اختراق-دفاعات-سيفاستوبول-1076211103.html
الجيش الروسي يدمر سفينة مسيرة أوكرانية حاولت اختراق دفاعات سيفاستوبول
الجيش الروسي يدمر سفينة مسيرة أوكرانية حاولت اختراق دفاعات سيفاستوبول
أفاد حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، صباح اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي أحبط هجوما أوكرانياً مائياً من خلال استخدام سفن مسيرة حاولت مهاجمة أسطول... 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T06:06+0000
2023-04-24T06:06+0000
2023-04-24T06:06+0000
روسيا
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وأشار رازفوجايف على قناته الخاصة على منصة "تلغرام" إلى أن الدفاعات التابعة للأسطول البحر الأسود تصدت للهجمات الأوكرانية الجوية والبحرية، حيث دمرت سفينة مسيرة أوكرانية حاولت اختراق الدفاعات أسطول البحر الأسود.ولفت رازفوجايف إلى أن المحاولة الأوكرانية فشلت في الجو والبحر ولم تسجل أي خسائر في الأرواح والممتلكات.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230424/تعليق-الملاحة-البحرية-في-سيفاستوبول-بعد-محاولة-هجوم-أوكراني-فاشلة-1076210299.html
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روسيا
الجيش الروسي يدمر سفينة مسيرة أوكرانية حاولت اختراق دفاعات سيفاستوبول
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أفاد حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، صباح اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي أحبط هجوما أوكرانياً مائياً من خلال استخدام سفن مسيرة حاولت مهاجمة أسطول البحر الأسود.
وأشار رازفوجايف على قناته الخاصة على منصة "تلغرام" إلى أن الدفاعات التابعة للأسطول البحر الأسود تصدت للهجمات الأوكرانية الجوية والبحرية، حيث دمرت سفينة مسيرة أوكرانية حاولت اختراق الدفاعات أسطول البحر الأسود.
ولفت رازفوجايف إلى أن المحاولة الأوكرانية فشلت في الجو والبحر ولم تسجل أي خسائر في الأرواح والممتلكات.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.