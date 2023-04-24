https://sputnikarabic.ae/20230424/الجيش-السوداني-لـسبوتنيك-كل-المواقع-تحت-سيطرتنا-باستثناء-مطاري-الخرطوم-ونيالا-1076232780.html

الجيش السوداني لـ"سبوتنيك": كل المواقع تحت سيطرتنا باستثناء مطاري الخرطوم ونيالا

الجيش السوداني لـ"سبوتنيك": كل المواقع تحت سيطرتنا باستثناء مطاري الخرطوم ونيالا

صرح المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد الركن نبيل عبد الله، اليوم الإثنين، بأن كل المواقع بما فيها مقار الدعم السريع تحت سيطرة القوات المسلحة باستثناء مطار... 24.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-24T14:03+0000

2023-04-24T14:03+0000

2023-04-24T14:03+0000

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موسكو - سبوتنيك. وأكد المتحدث في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن قدرات قوات الدعم السريع انخفضت بدرجة ما وتعرضت لفقدان نسبة كبيرة من العنصر البشري لديها.وأعرب عبد الله عن تطلع الجيش السوداني إلى مواقف واضحة بشأن الأوضاع الحالية من الأطراف الدولية والإقليمية، مشيرا إلى أن حدود السودان مضبوطة وفقا للبروتوكولات الموقعة مع دول الجوار، وأن الجيش إلى الآن، يحارب بقدراته الذاتية، مؤكدا في الوقت ذاته، مشروعية التعاون الدولي في إطار علاقات التعاون العسكري.وأوضح عبد الله "هنالك دول تربطنا بها بروتوكولات محددة وتعمل بها قوات مشتركة، مثل تشاد وأفريقيا الوسطى، الحدود الشرقية تتواجد بها قوات كافية ومسيطر عليها، كذلك مصر".وبخصوص إن كان الجيش السوداني قد تلقى أو عرضت عليه مساعدات خارجية، أوضح المتحدث: " حتى الآن الأمر مقدور عليه بالإمكانية الذاتية للبلاد، لكن من حقنا كدولة أن نتعامل مع أي طرف دولي أو إقليمي في إطار علاقات التعاون العسكري".وتابع المتحدث " نشكر المجتمع الدولي والأشقاء والأصدقاء على التعاون المبذول معنا ونتمنى الخروج من حالة الاضطرابات بحسم هذه التفلتات بأسرع فرصة، ونتطلع إلى مواقف واضحة بشأن هذا الوضع من الأطراف الدولية والإقليمية ".يذكر أن انتشار قوات الدعم السريع حول مطار وقاعدة مروي، منذ الأربعاء الماضي، كان سبباً في اندلاع النزاع العسكري بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، حين طلبت الأخيرة انسحاب الدعم السريع من مروي خلال 24 ساعة، وهذا ما لم ينفذه الأخيرة.

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