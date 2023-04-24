https://sputnikarabic.ae/20230424/الجيش-السوداني-ما-ورد-في-بيان-الدعم-السريع-بشأن-المساعدة-في-إجلاء-رعايا-ومبعوثي-الدول-غير-صحيح-1076241373.html

الجيش السوداني: ما ورد في بيان الدعم السريع بشأن المساعدة في إجلاء رعايا ومبعوثي الدول غير صحيح

الجيش السوداني: ما ورد في بيان الدعم السريع بشأن المساعدة في إجلاء رعايا ومبعوثي الدول غير صحيح

أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الإثنين، أن "بيان قوات الدعم السريع بشأن المساعدة في إجلاء رعايا الدول "غير صحيح"، مؤكدة أن "دول العالم لا تتواصل مع... 24.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-24T17:58+0000

2023-04-24T17:58+0000

2023-04-24T17:58+0000

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وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان، عبر حسابها على "فيسبوك"،(أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "ماورد في بيان الدعم السريع بشأن المساعدة والتنسيق في إجلاء رعايا ومبعوثي الدول غير صحيح ولا يمكن أن تتواصل دول العالم مع قوة متمردة على الدولة مهما حاولت تقمص شخصية الدولة بالكذب والتضليل".وأضاف البيان أن "البعثة الفرنسية، التي إدعوا مساعدتها، تعرضت للاعتداء وإطلاق النار على أحد الفرنسيين ومحاولة إقتحام مقر البعثة في بري يوم أمس"، نافيا أن يكون الجيش نستهدف المواطنين بتدمير منازلهم جويا".وأكد الجيش السوداني أنه يتجنب الدخول بمواجهات في الأحياء السكنية حفاظا على المدنيين، متهما "قوات الدعم السريع بالانتشار بالأحياء السكنية حيث تتخذ المدنيين دروعا.وختم الجيش السوداني، بيانه، بالقول إنه "لن يسلم البلاد لقمة سائغة لأشخاص وضعوا هدف الاستحواذ على هذه البلاد لتحويلها إلى ملكية خاصة، ولو بذلت في سبيل ذلك أنهارا من دماء أبنائها من رجال الجيش".وأعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، وبرز الخلاف في الفترة الزمنية لاندماج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني.يذكر أن انتشار قوات الدعم السريع حول مطار وقاعدة مروي، منذ الأربعاء الماضي، كان سبباً في اندلاع النزاع العسكري بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، حين طلبت الأخيرة انسحاب الدعم السريع من مروي خلال 24 ساعة، وهذا ما لم ينفذه الأخيرة.وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من نيسان/أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي