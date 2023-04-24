https://sputnikarabic.ae/20230424/الجيش-السوداني-وافقنا-على-هدنة-إنسانية-لمدة-72-ساعة-بناء-على-وساطة-أمريكية---سعودية-1076246531.html

الجيش السوداني يعلن موافقته على هدنة لمدة 72 ساعة لدواع إنسانية

الجيش السوداني يعلن موافقته على هدنة لمدة 72 ساعة لدواع إنسانية

وافق الجيش السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة بناء على وساطة أمريكية - سعودية، لدواع إنسانية. 24.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-24T23:44+0000

2023-04-24T23:44+0000

2023-04-25T00:17+0000

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وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان: "بناءا على وساطة سعودية أمريكية لوقف القتال الدائر بالبلاد وتخفيفا على مواطنينا ولدواعي إنسانية، وافقت القوات المسلحة على هدنة لمدة اليوم 72 ساعة تسري اعتبارا من منتصف هذه الليلة".وأشار البيان إلى أن الموافقة "بشرط التزام المتمردين بوقف كافة الأعمال العدائية والالتزام بمتطلبات استمراريتها".وأعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، وبرز الخلاف في الفترة الزمنية لاندماج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني.يذكر أن انتشار قوات الدعم السريع حول مطار وقاعدة مروي، منذ الأربعاء الماضي، كان سبباً في اندلاع النزاع العسكري بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، حين طلبت الأخيرة انسحاب الدعم السريع من مروي خلال 24 ساعة، وهذا ما لم ينفذه الأخيرة.وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من نيسان/أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.

https://sputnikarabic.ae/20230424/وزير-الخارجية-السعودي-المملكة-ستواصل-إجلاء-رعايا-الدول-التي-طلبت-المساعدة--1076246350.html

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التعاون الخليجي, مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان