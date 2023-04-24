https://sputnikarabic.ae/20230424/الخارجية-الفلسطينية-تعزو-تأخر-إجلاء-الطلبة-والأسر-الفلسطينية-من-الخرطوم-لأسباب-قاهرة-1076239839.html
الخارجية الفلسطينية تعزو تأخر إجلاء الطلبة والأسر الفلسطينية من الخرطوم لأسباب قاهرة
الخارجية الفلسطينية تعزو تأخر إجلاء الطلبة والأسر الفلسطينية من الخرطوم لأسباب قاهرة
أفادت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأن تأخيرا طرأ على انطلاق قافلة الحافلات التي تقل الطلبة وعددا من الأسر باتجاه المعبر الحدودي بين السودان ومصر وذلك لظروف... 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T16:28+0000
2023-04-24T16:28+0000
2023-04-24T16:28+0000
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رام الله - سبوتنيك. وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك" مساء اليوم الاثنين: "خلية الأزمة المشكلة في سفارة دولة فلسطين لدى السودان تجري سلسلة اتصالات مكثفة مع شركات الحافلات وجارٍ العمل على تأمين المطلوب منها لنقل 123 طالبا فلسطينيا إلى المعبر الحدودي وعدد آخر من الأسر الفلسطينية".وأضاف أن "السفارة الفلسطينية قامت بتأمين الطلبة في مكان آمن بانتظار وصول الحافلات حيث من المتوقع أن تنطلق خلال الساعات القليلة المقبلة".وطالب الديك، الجهات كافة بتوخي الدقة والحذر في تداول بعض الإشاعات والمعلومات الخاطئة، التي تنتقص من جهد السفارة وكادرها الذين يعملون على مدار الساعة وفي ظروف خطرة جدا، وبإمكانيات محدودة لتأمين إجلاء الرعايا الفلسطينيين والطلبة من الخرطوم.وأوضح أنه بالرغم من هذه الظروف الصعبة لا تزال السفارة الفلسطينية مفتوحة على مدار الساعة وتستقبل الاتصالات وتقدم المساعدة لكل من يطلبها من أبناء الجالية الفلسطينية والجاليات الأخرى أيضا بما في ذلك التواصل مع كل من يبدي رغبته في مغادرة الخرطوم.وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن تسيير القوافل جاء نتيجة لجهود مكثفة بذلتها الخارجية الفلسطينية بالشراكة التامة مع الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة والوزارات والمؤسسات الشريكة ونتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها سفاراتنا في كل من الخرطوم والرياض والقاهرة وعمان.
https://sputnikarabic.ae/20230424/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الخارجية الفلسطينية تعزو تأخر إجلاء الطلبة والأسر الفلسطينية من الخرطوم لأسباب قاهرة
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أفادت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأن تأخيرا طرأ على انطلاق قافلة الحافلات التي تقل الطلبة وعددا من الأسر باتجاه المعبر الحدودي بين السودان ومصر وذلك لظروف وأسباب قاهرة خارجة عن الإرادة.
رام الله - سبوتنيك
. وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك" مساء اليوم الاثنين: "خلية الأزمة المشكلة في سفارة دولة فلسطين لدى السودان تجري سلسلة اتصالات مكثفة مع شركات الحافلات وجارٍ العمل على تأمين المطلوب منها لنقل 123 طالبا فلسطينيا إلى المعبر الحدودي وعدد آخر من الأسر الفلسطينية".
وأضاف أن "السفارة الفلسطينية قامت بتأمين الطلبة في مكان آمن بانتظار وصول الحافلات حيث من المتوقع أن تنطلق خلال الساعات القليلة المقبلة".
وطالب الديك، الجهات كافة بتوخي الدقة والحذر في تداول بعض الإشاعات والمعلومات الخاطئة، التي تنتقص من جهد السفارة وكادرها الذين يعملون على مدار الساعة وفي ظروف خطرة جدا، وبإمكانيات محدودة لتأمين إجلاء الرعايا الفلسطينيين والطلبة من الخرطوم.
وأوضح أنه بالرغم من هذه الظروف الصعبة لا تزال السفارة الفلسطينية مفتوحة على مدار الساعة وتستقبل الاتصالات وتقدم المساعدة لكل من يطلبها من أبناء الجالية الفلسطينية والجاليات الأخرى أيضا بما في ذلك التواصل مع كل من يبدي رغبته في مغادرة الخرطوم.
وأكد الديك أن الوزارة ستقوم بنشر كافة التفاصيل المتعلقة بالإجلاء والمشاكل التي اعترضتها واستطاعت أن تتغلب عليها بعد أن تتم عملية الإجلاء بنجاح.
وأشارت الخارجية الفلسطينية
إلى أن تسيير القوافل جاء نتيجة لجهود مكثفة بذلتها الخارجية الفلسطينية بالشراكة التامة مع الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة والوزارات والمؤسسات الشريكة ونتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها سفاراتنا في كل من الخرطوم والرياض والقاهرة وعمان.