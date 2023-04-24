عربي
https://sputnikarabic.ae/20230424/الخارجية-الفلسطينية-تعزو-تأخر-إجلاء-الطلبة-والأسر-الفلسطينية-من-الخرطوم-لأسباب-قاهرة-1076239839.html
الخارجية الفلسطينية تعزو تأخر إجلاء الطلبة والأسر الفلسطينية من الخرطوم لأسباب قاهرة
الخارجية الفلسطينية تعزو تأخر إجلاء الطلبة والأسر الفلسطينية من الخرطوم لأسباب قاهرة
أفادت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأن تأخيرا طرأ على انطلاق قافلة الحافلات التي تقل الطلبة وعددا من الأسر باتجاه المعبر الحدودي بين السودان ومصر وذلك لظروف... 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T16:28+0000
2023-04-24T16:28+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102066/81/1020668115_0:21:1242:720_1920x0_80_0_0_1da383e95f30cab043d0f4817cdbd211.jpg
رام الله - سبوتنيك. وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك" مساء اليوم الاثنين: "خلية الأزمة المشكلة في سفارة دولة فلسطين لدى السودان تجري سلسلة اتصالات مكثفة مع شركات الحافلات وجارٍ العمل على تأمين المطلوب منها لنقل 123 طالبا فلسطينيا إلى المعبر الحدودي وعدد آخر من الأسر الفلسطينية".وأضاف أن "السفارة الفلسطينية قامت بتأمين الطلبة في مكان آمن بانتظار وصول الحافلات حيث من المتوقع أن تنطلق خلال الساعات القليلة المقبلة".وطالب الديك، الجهات كافة بتوخي الدقة والحذر في تداول بعض الإشاعات والمعلومات الخاطئة، التي تنتقص من جهد السفارة وكادرها الذين يعملون على مدار الساعة وفي ظروف خطرة جدا، وبإمكانيات محدودة لتأمين إجلاء الرعايا الفلسطينيين والطلبة من الخرطوم.وأوضح أنه بالرغم من هذه الظروف الصعبة لا تزال السفارة الفلسطينية مفتوحة على مدار الساعة وتستقبل الاتصالات وتقدم المساعدة لكل من يطلبها من أبناء الجالية الفلسطينية والجاليات الأخرى أيضا بما في ذلك التواصل مع كل من يبدي رغبته في مغادرة الخرطوم.وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن تسيير القوافل جاء نتيجة لجهود مكثفة بذلتها الخارجية الفلسطينية بالشراكة التامة مع الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة والوزارات والمؤسسات الشريكة ونتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها سفاراتنا في كل من الخرطوم والرياض والقاهرة وعمان.
https://sputnikarabic.ae/20230424/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102066/81/1020668115_0:0:1242:932_1920x0_80_0_0_5f6e9ac8384bd18046bdcd8564f4e32c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

الخارجية الفلسطينية تعزو تأخر إجلاء الطلبة والأسر الفلسطينية من الخرطوم لأسباب قاهرة

16:28 GMT 24.04.2023
© s-palestine.netوزارة الخارجية الفلسطينية
وزارة الخارجية الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
© s-palestine.net
تابعنا عبرTelegram
أفادت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأن تأخيرا طرأ على انطلاق قافلة الحافلات التي تقل الطلبة وعددا من الأسر باتجاه المعبر الحدودي بين السودان ومصر وذلك لظروف وأسباب قاهرة خارجة عن الإرادة.
رام الله - سبوتنيك. وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك" مساء اليوم الاثنين: "خلية الأزمة المشكلة في سفارة دولة فلسطين لدى السودان تجري سلسلة اتصالات مكثفة مع شركات الحافلات وجارٍ العمل على تأمين المطلوب منها لنقل 123 طالبا فلسطينيا إلى المعبر الحدودي وعدد آخر من الأسر الفلسطينية".
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
تغطية مباشرة للاشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
12:49 GMT
وأضاف أن "السفارة الفلسطينية قامت بتأمين الطلبة في مكان آمن بانتظار وصول الحافلات حيث من المتوقع أن تنطلق خلال الساعات القليلة المقبلة".
وطالب الديك، الجهات كافة بتوخي الدقة والحذر في تداول بعض الإشاعات والمعلومات الخاطئة، التي تنتقص من جهد السفارة وكادرها الذين يعملون على مدار الساعة وفي ظروف خطرة جدا، وبإمكانيات محدودة لتأمين إجلاء الرعايا الفلسطينيين والطلبة من الخرطوم.
وأوضح أنه بالرغم من هذه الظروف الصعبة لا تزال السفارة الفلسطينية مفتوحة على مدار الساعة وتستقبل الاتصالات وتقدم المساعدة لكل من يطلبها من أبناء الجالية الفلسطينية والجاليات الأخرى أيضا بما في ذلك التواصل مع كل من يبدي رغبته في مغادرة الخرطوم.

وأكد الديك أن الوزارة ستقوم بنشر كافة التفاصيل المتعلقة بالإجلاء والمشاكل التي اعترضتها واستطاعت أن تتغلب عليها بعد أن تتم عملية الإجلاء بنجاح.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن تسيير القوافل جاء نتيجة لجهود مكثفة بذلتها الخارجية الفلسطينية بالشراكة التامة مع الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة والوزارات والمؤسسات الشريكة ونتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها سفاراتنا في كل من الخرطوم والرياض والقاهرة وعمان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:36 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للاشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو12:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала