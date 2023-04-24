عربي
الدفاع التركية: عقد اجتماع وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا وإيران يوم الثلاثاء في موسكو
https://sputnikarabic.ae/20230424/الدفاع-التركية-عقد-اجتماع-وزراء-دفاع-تركيا-وروسيا-وسوريا-وإيران-يوم-الثلاثاء-في-موسكو-1076211646.html
الدفاع التركية: عقد اجتماع وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا وإيران يوم الثلاثاء في موسكو
الدفاع التركية: عقد اجتماع وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا وإيران يوم الثلاثاء في موسكو
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الاثنين، أنه من المقرر عقد اجتماع لوزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا وإيران يوم الثلاثاء في موسكو. 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T06:22+0000
2023-04-24T06:37+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/18/1046952275_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_b1d76c002bcd789019118b5753df0e56.jpg
ونقلت وكالة الأناضول عن أكار قوله بأنه: "من المقرر عقد اجتماع لوزراء الدفاع ورؤساء المخابرات في تركيا وروسيا وسوريا وإيران في موسكو غدا".واستضافت روسيا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لقاءً ضمّ وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، حيث جرت جلسة مباحثات نوقشت خلالها سبل حل الأزمة السورية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.ويعد هذا أول لقاء رسمي يعقد على مستوى وزاري بين تركيا وسوريا منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011 وما نجم عنها من توتر للعلاقات بين الجارتين.وكشف الرئيس التركي، في 15 ديسمبر الماضي، أنه اقترح على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقد لقاء ثلاثي، يجمعهما مع الرئيس السوري بشار الأسد.
https://sputnikarabic.ae/20230404/الاجتماع-الرباعي-في-موسكو-روسيا-وسوريا-وتركيا-وإيران-تتفق-على-مواصلة-الاتصالات-1075517443.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/18/1046952275_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_822804d3295e5c81d7ca352c9b2e6e70.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

الدفاع التركية: عقد اجتماع وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا وإيران يوم الثلاثاء في موسكو

06:22 GMT 24.04.2023 (تم التحديث: 06:37 GMT 24.04.2023)
© Photo / Milli Savunma Bakanlığı (MSB)وزارة الدفاع التركية
وزارة الدفاع التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
© Photo / Milli Savunma Bakanlığı (MSB)
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الاثنين، أنه من المقرر عقد اجتماع لوزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا وإيران يوم الثلاثاء في موسكو.
ونقلت وكالة الأناضول عن أكار قوله بأنه: "من المقرر عقد اجتماع لوزراء الدفاع ورؤساء المخابرات في تركيا وروسيا وسوريا وإيران في موسكو غدا".
واستضافت روسيا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لقاءً ضمّ وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، حيث جرت جلسة مباحثات نوقشت خلالها سبل حل الأزمة السورية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
الاجتماع الرباعي في موسكو.. روسيا وسوريا وتركيا وإيران تتفق على مواصلة الاتصالات
4 أبريل, 15:07 GMT
ويعد هذا أول لقاء رسمي يعقد على مستوى وزاري بين تركيا وسوريا منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011 وما نجم عنها من توتر للعلاقات بين الجارتين.
وكشف الرئيس التركي، في 15 ديسمبر الماضي، أنه اقترح على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقد لقاء ثلاثي، يجمعهما مع الرئيس السوري بشار الأسد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة22 أبريل, 19:14 GMTАртиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة21 أبريل, 12:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала