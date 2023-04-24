https://sputnikarabic.ae/20230424/الدفاع-التركية-عقد-اجتماع-وزراء-دفاع-تركيا-وروسيا-وسوريا-وإيران-يوم-الثلاثاء-في-موسكو-1076211646.html
الدفاع التركية: عقد اجتماع وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا وإيران يوم الثلاثاء في موسكو
الدفاع التركية: عقد اجتماع وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا وإيران يوم الثلاثاء في موسكو
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الاثنين، أنه من المقرر عقد اجتماع لوزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا وإيران يوم الثلاثاء في موسكو. 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T06:22+0000
2023-04-24T06:22+0000
2023-04-24T06:37+0000
العالم
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ونقلت وكالة الأناضول عن أكار قوله بأنه: "من المقرر عقد اجتماع لوزراء الدفاع ورؤساء المخابرات في تركيا وروسيا وسوريا وإيران في موسكو غدا".واستضافت روسيا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لقاءً ضمّ وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، حيث جرت جلسة مباحثات نوقشت خلالها سبل حل الأزمة السورية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.ويعد هذا أول لقاء رسمي يعقد على مستوى وزاري بين تركيا وسوريا منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011 وما نجم عنها من توتر للعلاقات بين الجارتين.وكشف الرئيس التركي، في 15 ديسمبر الماضي، أنه اقترح على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقد لقاء ثلاثي، يجمعهما مع الرئيس السوري بشار الأسد.
https://sputnikarabic.ae/20230404/الاجتماع-الرباعي-في-موسكو-روسيا-وسوريا-وتركيا-وإيران-تتفق-على-مواصلة-الاتصالات-1075517443.html
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العالم
الدفاع التركية: عقد اجتماع وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا وإيران يوم الثلاثاء في موسكو
06:22 GMT 24.04.2023 (تم التحديث: 06:37 GMT 24.04.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الاثنين، أنه من المقرر عقد اجتماع لوزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا وإيران يوم الثلاثاء في موسكو.
ونقلت وكالة الأناضول عن أكار قوله بأنه: "من المقرر عقد اجتماع لوزراء الدفاع ورؤساء المخابرات في تركيا وروسيا وسوريا وإيران في موسكو غدا".
واستضافت روسيا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لقاءً ضمّ وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، حيث جرت جلسة مباحثات نوقشت خلالها سبل حل الأزمة السورية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.
ويعد هذا أول لقاء رسمي يعقد على مستوى وزاري بين تركيا وسوريا منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011 وما نجم عنها من توتر للعلاقات بين الجارتين.
وكشف الرئيس التركي، في 15 ديسمبر الماضي، أنه اقترح على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقد لقاء ثلاثي، يجمعهما مع الرئيس السوري بشار الأسد.