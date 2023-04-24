https://sputnikarabic.ae/20230424/الدفاع-الروسية-أعمال-نظام-كييف-الإرهابية-تهدد-تمديد-صفقة-الحبوب-1076245023.html
الدفاع الروسية: أعمال نظام كييف الإرهابية تهدد تمديد "صفقة الحبوب"
الدفاع الروسية: أعمال نظام كييف الإرهابية تهدد تمديد "صفقة الحبوب"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه في 23 مارس/ آذار و 24 أبريل/ نيسان، انتُهكت الضمانات المتعلقة بعدم استخدام الممر الإنساني، حيث هاجمت أوكرانيا النقاط الأساسية... 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T20:45+0000
2023-04-24T20:45+0000
2023-04-24T20:52+0000
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين: "القوارب المهاجمة لسيفاستوبول والقرم في مارس وأبريل انطلقت من منطقة أوديسا المائية المخصصة لتنفيذ صفقة الحبوب".وأردف البيان: "تهدد الأفعال الإرهابية لنظام كييف تمديد صفقة الحبوب لأجل لاحق فيما بعد 18 مايو/ أيار".وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، بأن صفقة الحبوب لا يمكن أن تستمر دون أن تستوفي شروطها.وقال بيسكوف ردا على سؤال حول موقف موسكو من تمديد الصفقة: "لا يمكن أن تستمر دون استيفاء الشروط".
https://sputnikarabic.ae/20230419/-استئناف-عمليات-تفتيش-سفن-صفقة-الحبوب-1076075523.html
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية: أعمال نظام كييف الإرهابية تهدد تمديد "صفقة الحبوب"
20:45 GMT 24.04.2023 (تم التحديث: 20:52 GMT 24.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه في 23 مارس/ آذار و 24 أبريل/ نيسان، انتُهكت الضمانات المتعلقة بعدم استخدام الممر الإنساني، حيث هاجمت أوكرانيا النقاط الأساسية والبنية التحتية المدنية للقرم.
وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين: "القوارب المهاجمة لسيفاستوبول والقرم في مارس وأبريل انطلقت من منطقة أوديسا المائية المخصصة لتنفيذ صفقة الحبوب".
القوارب التي تهاجم سيفاستوبول والقرم تم نشرها في منطقة الممر الذي يشارك في تصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا.
وأردف البيان: "تهدد الأفعال الإرهابية لنظام كييف تمديد صفقة الحبوب لأجل لاحق فيما بعد 18 مايو/ أيار".
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، بأن صفقة الحبوب لا يمكن أن تستمر دون أن تستوفي شروطها.
وقال بيسكوف
ردا على سؤال حول موقف موسكو من تمديد الصفقة: "لا يمكن أن تستمر دون استيفاء الشروط".