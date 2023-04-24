https://sputnikarabic.ae/20230424/الدفاع-الروسية-صواريخ-اسكندر-تنسف-مواقع-الفيلق-الجورجي-1076226097.html
البحرية الروسية تدمر زوارق هجوم سيفاستوبول المسيرة "قبل وصولها للهدف"
البحرية الروسية تدمر زوارق هجوم سيفاستوبول المسيرة "قبل وصولها للهدف"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قواتها دحرت قوات احتياط أوكرانية كانت تحاول التقدم نحو مدينة أرتيوموفسك (باخموت). 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T11:40+0000
2023-04-24T11:40+0000
2023-04-24T12:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "على محور دونيتسك، تواصل وحداتنا القتال في الأحياء الغربية لمدينة أرتيوموفسك، وبدعم الطيران العملياتي - التكتيكي وطيران الجيش، ومدفعية قوات وحدات تجمع "الجنوب" إلى جانب وحدات من القوات المحمولة جواً، حيث أحبطت محاولات العدو من تنفيذ هجوم مضاد".تعرض مركز القيادة والمراقبة للكتيبة المنفصلة الثالثة والعشرون المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية للقصف بالقرب من قرية تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف البيان: "حاولت أوكرانيا مهاجمة سيفاستوبول بزوارق مسيرة تم تدميرها جميعًا".وقالت وزارة الدفاع الروسية إن كييف حاولت مهاجمة قاعدة الأسطول الروسي في سيفاستوبول ليلا بقوارب مسيرة، ودُمرت جميعها، ولم تقع خسائر (في صفوف القوات الروسية).ودمرت قوات الدعم المضادة للغواصات وفرق التفجير جميع زوارق العدو غير المأهولة عند اقترابها.وجاء في بيان الدفاع الروسية: "قصف نظام الصواريخ العملياتية التكتيكية إسكندر مستودع الأسلحة ونقطة تمركز المرتزقة الأجانب المتمركزين في مبنى المكتبة في كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، يوم 21 نيسان/أبريل. وتم القضاء على نحو 60 عسكريًا من ما يسمى "الفيلق الجورجي" وتدمير 15 وحدة من المعدات العسكرية الموجودة في المنطقة المجاورة. وإصابة نحو 20 من المرتزقة بجروح خطيرة".وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "الوزارة لديها معلومات عن كل مرتزق أجنبي متورط في قتل الجنود الروس، وسينالون جزاء ما اقترفت أيديهم".
https://sputnikarabic.ae/20230424/الجيش-الروسي-يدمر-سفينة-مسيرة-أوكرانية-حاولت-اختراق-دفاعات-سيفاستوبول-1076211103.html
https://sputnikarabic.ae/20230424/جندي-روسي-يقطع-خطوط-العدو-ويفخخ-دبابة-أوكرانية-بمفرده-فيديو-1076225168.html
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روسيا, رصد عسكري
البحرية الروسية تدمر زوارق هجوم سيفاستوبول المسيرة "قبل وصولها للهدف"
11:40 GMT 24.04.2023 (تم التحديث: 12:21 GMT 24.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قواتها دحرت قوات احتياط أوكرانية كانت تحاول التقدم نحو مدينة أرتيوموفسك (باخموت).
موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "على محور دونيتسك، تواصل وحداتنا القتال في الأحياء الغربية لمدينة أرتيوموفسك، وبدعم الطيران العملياتي - التكتيكي وطيران الجيش، ومدفعية قوات وحدات تجمع "الجنوب" إلى جانب وحدات من القوات المحمولة جواً، حيث أحبطت محاولات العدو من تنفيذ هجوم مضاد".
وألحق الطيران التشغيلي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية أضرارا جسيمة بوحدات المدفعية 92 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات في 126 منطقة.
تعرض مركز القيادة والمراقبة للكتيبة المنفصلة الثالثة والعشرون المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية للقصف بالقرب من قرية تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم استهداف مركزين للاتصالات من لواء الهجوم الجبلي الخامس والستين والآخر 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي أوريخوف وكاميانسك في مقاطعة زابوروجيه.
وأضاف البيان: "حاولت أوكرانيا مهاجمة سيفاستوبول بزوارق مسيرة تم تدميرها جميعًا".
وقالت وزارة الدفاع الروسية
إن كييف حاولت مهاجمة قاعدة الأسطول الروسي في سيفاستوبول ليلا بقوارب مسيرة، ودُمرت جميعها، ولم تقع خسائر (في صفوف القوات الروسية).
اليوم، في حوالي الساعة 3:30 بتوقيت موسكو، حاول نظام كييف مهاجمة قاعدة أسطول البحر الأسود في مدينة سيفاستوبول بثلاثة زوارق مسيرة.
ودمرت قوات الدعم المضادة للغواصات وفرق التفجير جميع زوارق العدو غير المأهولة عند اقترابها.
كما أعلن البيان أن القوات المسلحة الروسية قضت على نحو 60 مسلحًا من "الفيلق الجورجي"، جراء قصف منظومة اسكندر الصاروخية على مبنى مكتبة كونستانتينوفا في جمهورية دونيتسك.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "قصف نظام الصواريخ العملياتية التكتيكية إسكندر مستودع
الأسلحة ونقطة تمركز المرتزقة الأجانب المتمركزين في مبنى المكتبة في كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، يوم 21 نيسان/أبريل. وتم القضاء على نحو 60 عسكريًا من ما يسمى "الفيلق الجورجي" وتدمير 15 وحدة من المعدات العسكرية الموجودة في المنطقة المجاورة. وإصابة نحو 20 من المرتزقة بجروح خطيرة".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "مقاتلي" الفيلق الجورجي" الذين تم القضاء عليهم، هم المتورطون في عمليات التعذيب والقتل الوحشية للجنود الروس بالقرب من كييف في آذار/مارس من العام الماضي".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "الوزارة لديها معلومات عن كل مرتزق أجنبي متورط في قتل الجنود الروس، وسينالون جزاء ما اقترفت أيديهم".