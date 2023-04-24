https://sputnikarabic.ae/20230424/الدفاع-السورية-تعلن-انعقاد-اجتماع-رباعي-لوزراء-دفاع-سوريا-وروسيا-وتركيا-وإيران-1076220894.html
الدفاع السورية تعلن عن اجتماع رباعي لوزراء دفاع سوريا وروسيا وتركيا وإيران الثلاثاء
الدفاع السورية تعلن عن اجتماع رباعي لوزراء دفاع سوريا وروسيا وتركيا وإيران الثلاثاء
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الاثنين، عن انعقاد اجتماع رباعي في موسكو، غدا الثلاثاء، لوزراء دفاع كل من سوريا وروسيا وإيران وتركيا استكمالا للمباحثات... 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T10:09+0000
2023-04-24T10:09+0000
2023-04-24T10:27+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101379/16/1013791620_0:0:5616:3160_1920x0_80_0_0_d044272ed22f49df4dd1e77a8cdb90df.jpg
دمشق - سبوتنيك. أكدت وزارة الدفاع السورية، أن اجتماعا لوزراء دفاع سوريا وتركيا وروسيا وإيران، سيعقد في موسكو غدا الثلاثاء.وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022، عقدت أول محادثات، منذ 11 عاماً، بين وزيري، الدفاع التركي خلوصي أكار والسوري علي محمود عباس، لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار.وتهدف هذه المشاورات إلى تقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة، اللتين قطعت العلاقات بينهما عقب اندلاع الصدامات، في عام 2011، بين الجيش السوري وجماعات مسلحة مدعومة من الخارج.
https://sputnikarabic.ae/20230424/إعلام-غربي-الاتحاد-الأوروبي-مجرد-قزم-سياسي-ودودة-عسكرية-1076217419.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101379/16/1013791620_0:0:4992:3744_1920x0_80_0_0_e1d07541923cbc87c5ea93eda0b7e045.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العالم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العالم
الدفاع السورية تعلن عن اجتماع رباعي لوزراء دفاع سوريا وروسيا وتركيا وإيران الثلاثاء
10:09 GMT 24.04.2023 (تم التحديث: 10:27 GMT 24.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الاثنين، عن انعقاد اجتماع رباعي في موسكو، غدا الثلاثاء، لوزراء دفاع كل من سوريا وروسيا وإيران وتركيا استكمالا للمباحثات السابقة.
دمشق - سبوتنيك. أكدت وزارة الدفاع السورية، أن اجتماعا لوزراء دفاع سوريا وتركيا وروسيا وإيران، سيعقد في موسكو غدا الثلاثاء.
وذكرت الدفاع السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "يعقد يوم غد الثلاثاء، في موسكو اجتماع رباعي لوزراء دفاع سوريا وتركيا وإيران وروسيا وذلك استكمالاً للمباحثات السابقة".
وكانت مشاورات قد عقدت، مطلع الشهر الجاري، بين نواب وزراء خارجية كل من سوريا وروسيا وإيران وتركيا، تمهيداً لعقد لقاء رباعي على مستوى وزراء خارجية الدول الأربع، وذلك في إطار بحث تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022، عقدت أول محادثات، منذ 11 عاماً، بين وزيري، الدفاع التركي خلوصي أكار والسوري علي محمود عباس، لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار.
وتهدف هذه المشاورات إلى تقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة، اللتين قطعت العلاقات بينهما عقب اندلاع الصدامات، في عام 2011، بين الجيش السوري وجماعات مسلحة مدعومة من الخارج.