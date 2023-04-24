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الدفاع السورية تعلن عن اجتماع رباعي لوزراء دفاع سوريا وروسيا وتركيا وإيران الثلاثاء
الدفاع السورية تعلن عن اجتماع رباعي لوزراء دفاع سوريا وروسيا وتركيا وإيران الثلاثاء
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الاثنين، عن انعقاد اجتماع رباعي في موسكو، غدا الثلاثاء، لوزراء دفاع كل من سوريا وروسيا وإيران وتركيا استكمالا للمباحثات... 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T10:09+0000
2023-04-24T10:27+0000
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دمشق - سبوتنيك. أكدت وزارة الدفاع السورية، أن اجتماعا لوزراء دفاع سوريا وتركيا وروسيا وإيران، سيعقد في موسكو غدا الثلاثاء.وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022، عقدت أول محادثات، منذ 11 عاماً، بين وزيري، الدفاع التركي خلوصي أكار والسوري علي محمود عباس، لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار.وتهدف هذه المشاورات إلى تقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة، اللتين قطعت العلاقات بينهما عقب اندلاع الصدامات، في عام 2011، بين الجيش السوري وجماعات مسلحة مدعومة من الخارج.
https://sputnikarabic.ae/20230424/إعلام-غربي-الاتحاد-الأوروبي-مجرد-قزم-سياسي-ودودة-عسكرية-1076217419.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العالم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العالم

الدفاع السورية تعلن عن اجتماع رباعي لوزراء دفاع سوريا وروسيا وتركيا وإيران الثلاثاء

10:09 GMT 24.04.2023 (تم التحديث: 10:27 GMT 24.04.2023)
© AP Photo / Diaa Hadid / العلم السوري
العلم السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Diaa Hadid /
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أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الاثنين، عن انعقاد اجتماع رباعي في موسكو، غدا الثلاثاء، لوزراء دفاع كل من سوريا وروسيا وإيران وتركيا استكمالا للمباحثات السابقة.
دمشق - سبوتنيك. أكدت وزارة الدفاع السورية، أن اجتماعا لوزراء دفاع سوريا وتركيا وروسيا وإيران، سيعقد في موسكو غدا الثلاثاء.

وذكرت الدفاع السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "يعقد يوم غد الثلاثاء، في موسكو اجتماع رباعي لوزراء دفاع سوريا وتركيا وإيران وروسيا وذلك استكمالاً للمباحثات السابقة".

Razor wire is seen in front of an European Union (EU) sign during a protest against barbed wire fences along the border crossing between Slovenia and Croatia in Brezovica pri Gradinu, Slovenia, in this file picture taken December 19, 2015. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
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09:40 GMT

وكانت مشاورات قد عقدت، مطلع الشهر الجاري، بين نواب وزراء خارجية كل من سوريا وروسيا وإيران وتركيا، تمهيداً لعقد لقاء رباعي على مستوى وزراء خارجية الدول الأربع، وذلك في إطار بحث تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022، عقدت أول محادثات، منذ 11 عاماً، بين وزيري، الدفاع التركي خلوصي أكار والسوري علي محمود عباس، لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار.
وتهدف هذه المشاورات إلى تقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة، اللتين قطعت العلاقات بينهما عقب اندلاع الصدامات، في عام 2011، بين الجيش السوري وجماعات مسلحة مدعومة من الخارج.
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