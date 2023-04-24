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https://sputnikarabic.ae/20230424/الصين-تعتزم-البناء-على-القمر-باستخدام-الطباعة-ثلاثية-الأبعاد-1076212402.html
الصين تعتزم البناء على القمر باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد
الصين تعتزم البناء على القمر باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد
تعتزم الصين استخدام برنامجها لاستكشاف القمر لدراسة جدوى تطبيق تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في تشييد المباني على سطح القمر. 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T07:10+0000
2023-04-24T07:10+0000
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ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية عن صحيفة "تشاينا ديلي" المحلية قول العالم وو وي رن، الذي يعمل لدى الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، أنه من المقرر أن يقوم مسبار "تشانغآه-8" باستكشافات ميدانية للبيئة والمكونات المعدنية على القمر.وأوضح العالم الصيني أن من بين مهام المسبار كذلك التأكد من إمكانية استخدام بعض التكنولوجيات المتقدمة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد على سطح القمر.وأضاف العالم الصيني البارز أنه إذا رغبت بلاده في البقاء على القمر لفترة طويلة، ستحتاج إلى تأسيس محطات باستخدام المواد الموجودة على سطحه.وبدأت بالفعل عدة جامعات محلية مثل جامعة تونغجي وجامعة شيآن جياوتونغ، دراسة التطبيقات الممكنة لتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد على سطح القمر، حسب التقرير الإخباري من الصحيفة.ولفتت الصحية إلى أن المسبار "تشانغآه-8"، الذي يعقب "تشانغآه-6" و"تشانغآه-7"، سيصبح المسبار الثالث الذي سيوضع على القمر وسط جهود الدولة المقبلة لاستكشافه.
https://sputnikarabic.ae/20230403/الكشف-عن-أول-خريطة-تفصيلية-لتوزع-المياه-جنوبي-القمر-فيديو-1075461980.html
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علوم, منوعات, الصين, الأخبار
علوم, منوعات, الصين, الأخبار

الصين تعتزم البناء على القمر باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد

07:10 GMT 24.04.2023
© Sputnik . M. Filimonov / سطح القمر / الانتقال إلى بنك الصورسطح القمر
سطح القمر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
© Sputnik . M. Filimonov / سطح القمر
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تعتزم الصين استخدام برنامجها لاستكشاف القمر لدراسة جدوى تطبيق تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في تشييد المباني على سطح القمر.
ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية عن صحيفة "تشاينا ديلي" المحلية قول العالم وو وي رن، الذي يعمل لدى الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، أنه من المقرر أن يقوم مسبار "تشانغآه-8" باستكشافات ميدانية للبيئة والمكونات المعدنية على القمر.
وأوضح العالم الصيني أن من بين مهام المسبار كذلك التأكد من إمكانية استخدام بعض التكنولوجيات المتقدمة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد على سطح القمر.
القمر خلال الكسوف في فلاديفوستوك الروسية. في 8 نوفمبر، بعد الظهر، سيُغطى القمر جزئيًا بظل الأرض، وسيغطي القمر أورانوس ويتحول إلى اللون الأحمر القرمزي (القمر الدموي). سيكمل هذا الحدث ممر الكسوف الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول. في المرة القادمة يمكن رؤية هذه الظاهرة فقط في غضون سنوات قليلة. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
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وأضاف العالم الصيني البارز أنه إذا رغبت بلاده في البقاء على القمر لفترة طويلة، ستحتاج إلى تأسيس محطات باستخدام المواد الموجودة على سطحه.
وبدأت بالفعل عدة جامعات محلية مثل جامعة تونغجي وجامعة شيآن جياوتونغ، دراسة التطبيقات الممكنة لتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد على سطح القمر، حسب التقرير الإخباري من الصحيفة.
ولفتت الصحية إلى أن المسبار "تشانغآه-8"، الذي يعقب "تشانغآه-6" و"تشانغآه-7"، سيصبح المسبار الثالث الذي سيوضع على القمر وسط جهود الدولة المقبلة لاستكشافه.
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