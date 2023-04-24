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https://sputnikarabic.ae/20230424/العثور-على-طائرة-مسيرة-بمحرك-أمريكي-بالقرب-من-موسكو--1076217051.html
العثور على طائرة مسيرة بمحرك أمريكي بالقرب من موسكو
العثور على طائرة مسيرة بمحرك أمريكي بالقرب من موسكو
أعلنت مصادر أمنية روسية، صباح اليوم الاثنين، العثور على طائرة مسيرة أوكرانية بمحرك أمريكي سقطت في منطقة نوغينسك الواقعة بالقرب من مدينة موسكو. 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T09:05+0000
2023-04-24T09:05+0000
روسيا
رصد عسكري
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ونقلت "سبوتنيك" عن المصادر الأمنية أنه "تم العثور على طائرة مسيرة تزن حوالي 100 كيلوغرام في ضواحي منطقة بوغورودسكي بالقرب من حديقة".وبحسب المعطيات الأولية، لم تكن الطائرة المسيرة تحمل أي ذخائر، وتحقق القوات الأمنية من مكان انطلقها.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

العثور على طائرة مسيرة بمحرك أمريكي بالقرب من موسكو

09:05 GMT 24.04.2023
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورإعداد طائرة مسيرة للإقلاع
إعداد طائرة مسيرة للإقلاع - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
© Sputnik . РИА Новости
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أعلنت مصادر أمنية روسية، صباح اليوم الاثنين، العثور على طائرة مسيرة أوكرانية بمحرك أمريكي سقطت في منطقة نوغينسك الواقعة بالقرب من مدينة موسكو.
ونقلت "سبوتنيك" عن المصادر الأمنية أنه "تم العثور على طائرة مسيرة تزن حوالي 100 كيلوغرام في ضواحي منطقة بوغورودسكي بالقرب من حديقة".
وبحسب المعطيات الأولية، لم تكن الطائرة المسيرة تحمل أي ذخائر، وتحقق القوات الأمنية من مكان انطلقها.
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الجيش الروسي يدمر سفينة مسيرة أوكرانية حاولت اختراق دفاعات سيفاستوبول
06:06 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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