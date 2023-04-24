https://sputnikarabic.ae/20230424/العثور-على-طائرة-مسيرة-بمحرك-أمريكي-بالقرب-من-موسكو--1076217051.html
العثور على طائرة مسيرة بمحرك أمريكي بالقرب من موسكو
العثور على طائرة مسيرة بمحرك أمريكي بالقرب من موسكو
أعلنت مصادر أمنية روسية، صباح اليوم الاثنين، العثور على طائرة مسيرة أوكرانية بمحرك أمريكي سقطت في منطقة نوغينسك الواقعة بالقرب من مدينة موسكو. 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T09:05+0000
2023-04-24T09:05+0000
2023-04-24T09:05+0000
روسيا
رصد عسكري
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ونقلت "سبوتنيك" عن المصادر الأمنية أنه "تم العثور على طائرة مسيرة تزن حوالي 100 كيلوغرام في ضواحي منطقة بوغورودسكي بالقرب من حديقة".وبحسب المعطيات الأولية، لم تكن الطائرة المسيرة تحمل أي ذخائر، وتحقق القوات الأمنية من مكان انطلقها.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230424/الجيش-الروسي-يدمر-سفينة-مسيرة-أوكرانية-حاولت-اختراق-دفاعات-سيفاستوبول-1076211103.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
العثور على طائرة مسيرة بمحرك أمريكي بالقرب من موسكو
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أعلنت مصادر أمنية روسية، صباح اليوم الاثنين، العثور على طائرة مسيرة أوكرانية بمحرك أمريكي سقطت في منطقة نوغينسك الواقعة بالقرب من مدينة موسكو.
ونقلت "سبوتنيك" عن المصادر الأمنية أنه "تم العثور على طائرة مسيرة تزن حوالي 100 كيلوغرام في ضواحي منطقة بوغورودسكي بالقرب من حديقة".
وبحسب المعطيات الأولية، لم تكن الطائرة المسيرة تحمل أي ذخائر، وتحقق القوات الأمنية من مكان انطلقها.
وتواصل القوات المسلحة الروسية
، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.