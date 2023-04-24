https://sputnikarabic.ae/20230424/القوات-الروسية-تدمر-قوات-الاحتياط-الأوكرانية-التي-كانت-تتقدم-نحو-أرتيوموفسك--1076224365.html
القوات الروسية تدمر قوات الاحتياط الأوكرانية المتجهة نحو أرتيوموفسك
القوات الروسية تدمر قوات الاحتياط الأوكرانية المتجهة نحو أرتيوموفسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية المهاجمة المدعومة من القوات المجوقلة وقوات المجموعة "الجنوبية" (يوجني) التابعة للقوات المسلحة... 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T11:24+0000
2023-04-24T11:24+0000
2023-04-24T12:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية "في دونيتسك، تواصل القوات البرية وطيران الجيش العمليات القتالية في المقاطعات الغربية لمدينة أرتيوموفسك، كما ودعمت مجموعة رماة المدفعية "الجنوبية"، جنبًا إلى جنب، مع وحدات القوات المحمولة جواً، قوات المشاة الروسية ومنعت محاولات العدو تنفيذ هجوم مضاد من الأطراف".وأضافت الدفاع الروسية: "أنها قد ألحقت الهزيمة بقوات احتياط العدو التي تقدمت في اتجاه مدينة أرتيوموفسك، في منطقة بوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
https://sputnikarabic.ae/20230424/الدفاع-الروسية-صواريخ-اسكندر-تنسف-مواقع-الفيلق-الجورجي-1076226097.html
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روسيا
القوات الروسية تدمر قوات الاحتياط الأوكرانية المتجهة نحو أرتيوموفسك
11:24 GMT 24.04.2023 (تم التحديث: 12:43 GMT 24.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية المهاجمة المدعومة من القوات المجوقلة وقوات المجموعة "الجنوبية" (يوجني) التابعة للقوات المسلحة الروسية، دمرت قوات احتياط الجيش الأوكراني، الموجودة في الجزء الغربي من أرتيوموفسك، وفي منطقة بوغدانوفكا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية "في دونيتسك، تواصل القوات البرية وطيران الجيش العمليات القتالية في المقاطعات الغربية لمدينة أرتيوموفسك، كما ودعمت مجموعة رماة المدفعية "الجنوبية"، جنبًا إلى جنب، مع وحدات القوات المحمولة جواً، قوات المشاة الروسية
ومنعت محاولات العدو تنفيذ هجوم مضاد من الأطراف".
وحسب البيان فإن الطيران قد نفذ ثماني طلعات جوية في المنطقة خلال النهار، ونفذت المدفعية 76 مهمة إطلاق نار.
وأضافت الدفاع الروسية: "أنها قد ألحقت الهزيمة بقوات احتياط العدو التي تقدمت في اتجاه مدينة أرتيوموفسك، في منطقة بوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".