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https://sputnikarabic.ae/20230424/الكرملين-الانتخابات-الرئاسية-في-روسيا-عام-2024-ستتم-وسيجري-التحضير-لها-1076224950.html
الكرملين: الانتخابات الرئاسية في روسيا عام 2024 ستتم وسيجري التحضير لها
الكرملين: الانتخابات الرئاسية في روسيا عام 2024 ستتم وسيجري التحضير لها
أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الانتخابات الرئاسية في روسيا عام 2024 ستتم وسيجري التحضير لها. 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T11:39+0000
2023-04-24T11:39+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "أي انتخابات في غاية الأهمية وخاصة انتخاب رئيس الدولة. وأعرب الرئيس، خلال كلمته أمام الجمعية الاتحادية برسالته السنوية، عن موقفه تجاه الانتخابات المقبلة، البلدية والرئاسية. لذلك ستجرى الانتخابات".وكان بيسكوف، قد أكد اليوم تلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة للمشاركة في قمة "بريكس" مشيرا إلى أن الكرملين يعتبر هذا التكتل مهمًا.وأضاف بيسكوف أن روسيا تواصل المشاركة في أعمال "بريكس"، مضيفًا: "نحن نعتبر هذا التكتل مهمًا للغاية، وتتزايد أهميته باستمرار ... المزيد والمزيد من الدول تبدي اهتمامًا بعمل هذا التجمع. لذلك سيستمر العمل وعلى أي مستويات. وعلى مستوى الخبراء، وعلى أعلى المستويات، وستواصل روسيا المشاركة".
https://sputnikarabic.ae/20230424/الكرملين-بوتين-تلقى-دعوة-حضور-قمة-بريكس---1076221887.html
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الكرملين: الانتخابات الرئاسية في روسيا عام 2024 ستتم وسيجري التحضير لها

11:39 GMT 24.04.2023
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
© Sputnik . wasim suliman
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أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الانتخابات الرئاسية في روسيا عام 2024 ستتم وسيجري التحضير لها.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "أي انتخابات في غاية الأهمية وخاصة انتخاب رئيس الدولة. وأعرب الرئيس، خلال كلمته أمام الجمعية الاتحادية برسالته السنوية، عن موقفه تجاه الانتخابات المقبلة، البلدية والرئاسية. لذلك ستجرى الانتخابات".

وأشار بيسكوف إلى أنه سيتم التحضير لهذه الانتخابات.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
الكرملين: بوتين تلقى دعوة حضور قمة "بريكس"
10:34 GMT
وكان بيسكوف، قد أكد اليوم تلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة للمشاركة في قمة "بريكس" مشيرا إلى أن الكرملين يعتبر هذا التكتل مهمًا.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى دعوة لحضور قمة "بريكس"، التي ستعقد في آب/ أغسطس: "نعم، إن الدعوات موجودة...سيتم اتخاذ القرارات المناسبة مع اقتراب الحدث. لكن على أي حال، ستشارك روسيا بنشاط في هذا".

وأضاف بيسكوف أن روسيا تواصل المشاركة في أعمال "بريكس"، مضيفًا: "نحن نعتبر هذا التكتل مهمًا للغاية، وتتزايد أهميته باستمرار ... المزيد والمزيد من الدول تبدي اهتمامًا بعمل هذا التجمع. لذلك سيستمر العمل وعلى أي مستويات. وعلى مستوى الخبراء، وعلى أعلى المستويات، وستواصل روسيا المشاركة".
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