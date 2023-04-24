https://sputnikarabic.ae/20230424/المغرب-يجلي-200-من-مواطنيه-بالسودان-بريا-1076240799.html

المغرب يجلي 200 من مواطنيه بالسودان بريا

المغرب يجلي 200 من مواطنيه بالسودان بريا

أصدر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، تعليمات لتأمين عودة المواطنين المغاربة من السودان. 24.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-24T17:17+0000

2023-04-24T17:17+0000

2023-04-24T17:17+0000

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الجيش السوداني

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وجاء في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها جمهورية السودان، وتدهور الأوضاع الأمنية في هذا البلد الشقيق، أعطى الملك محمد السادس، تعليماته لتأمين عودة المواطنين المغاربة من هذا البلد".ووفقا للبيان قامت مصالح سفارة المملكة المغربية بالسودان، في مرحلة أولى، بتنظيم قافلة برية انطلاقا من العاصمة الخرطوم في اتجاه مدينة بورت سودان، استفاد منها أكثر من 200 من المواطنين المغاربة المقيمين بالسودان، والذين تزامن تواجدهم في هذا البلد مع هذه الظرفية الداخلية الصعبة.وأكد البيان وصول القافلة البرية بسلام مساء اليوم الإثنين، إلى مدينة بورت سودان.كما أعطى الملك محمد السادس تعليماته لتنظيم جسر جوي، بتنسيق مع الخطوط الملكية المغربية، لتأمين عودة المواطنين المغاربة وعائلاتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف، وفق نص البيان.وأعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، وبرز الخلاف في الفترة الزمنية لاندماج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني.يذكر أن انتشار قوات الدعم السريع حول مطار وقاعدة مروي، منذ الأربعاء الماضي، كان سبباً في اندلاع النزاع العسكري بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، حين طلبت الأخيرة انسحاب الدعم السريع من مروي خلال 24 ساعة، وهذا ما لم ينفذه الأخيرة.وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من نيسان/أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.

https://sputnikarabic.ae/20230424/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html

https://sputnikarabic.ae/20230418/خريطة-الاشتباكات-بين-الجيش-السوداني-وقوات-الدعم-السريع-1076052493.html

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أخبار السودان اليوم, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار, الجيش السوداني