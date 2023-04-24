https://sputnikarabic.ae/20230424/الولايات-المتحدة-وامتحان-حرية-الصحافة-1076237859.html

الولايات المتحدة وامتحان حرية الصحافة

الولايات المتحدة وامتحان حرية الصحافة

أكدت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة، أن واشنطن تجاهلت القانون الدولي بعدم إصدار تأشيرات دخول للصحفيين الروس المرافقين لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى... 24.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-24T14:56+0000

2023-04-24T14:56+0000

2023-04-24T14:56+0000

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الولايات المتحدة وامتحان حرية الصحافة الولايات المتحدة وامتحان حرية الصحافة

وقالت بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة في بيانها: "نعتبر هذه الخطوة بمثابة تجاهل أمريكي آخر للقانون الدولي، ورفض السماح للصحفيين الروس بحضور فعاليات الأمم المتحدة يظهر مرة أخرى الموقف الحقيقي للسلطات الأمريكية تجاه حرية التعبير والوصول إلى المعلومات" معربة عن أملها في أن "تؤدي قيادة الأمم المتحدة والهياكل الدولية المرتبطة بالأمر واجبها فيما يتعلق بهذا الوضع، واتخاذ الخطوات اللازمة ضد المخالف".وجدد رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، الدعوة للتفكير في نقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك إلى بلد آخر "لا يقوم بفرض سلطته بهذه البشاعة" مشيرا إلى أن "الموقف من الصحفيين الروس يؤكد مجددا ضرورة التفكير في هذا الاتجاه".وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال الأستاذ بالأكاديمية الروسية، د. محمود الأفندي، إن "التصرف الأمريكي خارج عن القانون الدولي فمنطقة الامم المتحدة منطقة محايدة للاجتماعات الدولية، ويتعين على الولايات المتحدة تأمين كافة الوسائل للدخول إلى هذه المنطقة، وقد كانت هناك عرقلة حتى للوفد الخارجية الروسية برئاسة لافروف، وهذه العمل يمثل طعنة للصحافة الحرة والديمقراطية التي تنادي بها واشنطن نفسها، وقد أعطى رسالة بأنه لايوجد حياد أو صحافة حرة، فضلا عن تسييس المنظمات الدولية، وقد حدث هذا أيضا في جنيف العام الماضي عندما منعت اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وبهذا أصبحت المنظمات الدولية مسيسية لطرف الولايات المتحدة ما يعطي انطباعا كاملا بأنه لم يبق شيء محايد أو حرية، ولم يبق إلا صحافة بروباجانا، وعلى العالم أن يدرك أن ما تفعله الولايات المتحدة هو بروباجندا وفرض للهيمنة على العالم على المستوي الإعلامي والسياسي".وتابع "وقد تم خلال هذه الأزمة إرساء ممارسات ومواقف من الممكن أن تؤسس لانتهاكات واسعة لحرية الصحافة، وهذا وقد تكرر هذا الأمر لكن يمكن وصف التجاوز هذه المرة بأنه بأنه مفصلي حيث لا يتعلق بالأزمة بين واشنطن وموسكو بل بمؤسسة أممية من ضمن مهامها الرئيسية الحفاظ على حرية الرأي وحق الوصول إلى الملعومات، إلا أن واشنطن استغلت وجود المنظمة على اراضيها وقامت بهذا الاجراء الذي ستكون له عواقب بالغة السوء".مشيرا إلى أنه "لا يوجد أي قانون يمنع الإعلام من تغطية حدث ما، وهذا يدل على أن الديمقراطيات ليست إلا خطاب وكلمات، وهذه القوانين والتشريعات تبقى مجرد كلام ولا يتم تطبيقها إلا على الضعفاء وبما يتناسب مع مصالح واضعيها".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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