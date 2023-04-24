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اليابان تحتج لدى روسيا بسبب اعتبار "اتحاد جزر تيسيما وهابوماي" منظمة غير مرغوب فيها
اليابان تحتج لدى روسيا بسبب اعتبار "اتحاد جزر تيسيما وهابوماي" منظمة غير مرغوب فيها
احتجت اليابان على روسيا على خلفية إعلان موسكو اتحاد جزر تيسيما وهابوماي منظمة غير مرغوب فيها، وفقاً لتصريح الأمين العام لحكومة اليابان، هيروكازو ماتسونو،... 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T05:36+0000
2023-04-24T05:36+0000
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طوكيو - سبوتنيك. وقال ماتسونو، اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي، "لست في وضع يسمح لي بالتعليق على نوايا روسيا، لكن اتحاد تيسيما هو منظمة لسكان الجزر الشمالية السابقة وأحفادهم التي تعمل مع الرأي العام في اليابان لفترة طويلة، وقادت [ المنظمة] حملة لتوقيع اتفاق معاهدة سلام بين اليابان وروسيا. لذلك، ما تصر عليه روسيا أحادي الجانب ولا يتوافق [مع الوضع الحقيقي للأمور]".وأضاف الأمين العام لحكومة اليابان: "يحلم سكان الجزر السابقون، الذين في سن الشيخوخة، بأن المشكلة الإقليمية ستحل قبل يوم واحد على الأقل، وأن تستأنف الزيارات إلى المقابر. لذلك، فإن القرار الذي أعلنته روسيا يسيئ في المقام الأول إلى مشاعر السكان السابقين للجزر وعائلاتهم وجميع المعنيين. في 24 أبريل، عبر القنوات الدبلوماسية، تم تقديم عرض للجانب الروسي وتم تقديم احتجاج، لأن هذا يعتبر غير مقبول".في وقت سابق، أعلن مكتب المدعي العام الروسي أن أنشطة المنظمة غير الحكومية الأجنبية "اتحاد سكان جزر تيسيما وهابوماي" تهدف إلى انتهاك السلامة الإقليمية لروسيا، مما يشكل تهديدًا للأسس النظام الدستوري وأمن البلاد.وفقًا للإدعاء العام الروسي، فإن هدف هذه المنظمة هو فصل جزء من الأراضي عن روسيا (جزر كوناشير وإيتوروب وسلسلة كوريل الصغرى)، خلال فترة طويلة كان الاتحاد يعمل على تشكيل رأي سلبي حول روسيا الاتحادية، والذي في ظروف ارتفاع المشاعر المعادية لروسيا في اليابان، يزيد من خطر زعزعة استقرار الوضع حول جزر الكوريل.
https://sputnikarabic.ae/20230424/كوريا-الجنوبية-توسع-قيود-التصدير-إلى-روسيا-وبيلاروسيا-1076210167.html
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أخبار اليابان, روسيا, جزر كوريل, العالم
أخبار اليابان, روسيا, جزر كوريل, العالم

اليابان تحتج لدى روسيا بسبب اعتبار "اتحاد جزر تيسيما وهابوماي" منظمة غير مرغوب فيها

05:36 GMT 24.04.2023
© AFP 2023 / Jiji Pressغمرت المياه المتدفقة من فتحة مجاري المياه في أويتا في وقت مبكر من يوم 22 يناير 2022، بعد زلزال بقوة 6.4 درجة ضرب قبالة ساحل المحيط الهادئ في جنوب غرب اليابان.
غمرت المياه المتدفقة من فتحة مجاري المياه في أويتا في وقت مبكر من يوم 22 يناير 2022، بعد زلزال بقوة 6.4 درجة ضرب قبالة ساحل المحيط الهادئ في جنوب غرب اليابان. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
© AFP 2023 / Jiji Press
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احتجت اليابان على روسيا على خلفية إعلان موسكو اتحاد جزر تيسيما وهابوماي منظمة غير مرغوب فيها، وفقاً لتصريح الأمين العام لحكومة اليابان، هيروكازو ماتسونو، موضحًا أن هذا لا يتطابق مع موقف اليابان بشأن المناطق الشمالية، كما تسمي اليابان جزر ايتوروب وكوناشير وشيكوتان وهابوماي.
طوكيو - سبوتنيك. وقال ماتسونو، اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي، "لست في وضع يسمح لي بالتعليق على نوايا روسيا، لكن اتحاد تيسيما هو منظمة لسكان الجزر الشمالية السابقة وأحفادهم التي تعمل مع الرأي العام في اليابان لفترة طويلة، وقادت [ المنظمة] حملة لتوقيع اتفاق معاهدة سلام بين اليابان وروسيا. لذلك، ما تصر عليه روسيا أحادي الجانب ولا يتوافق [مع الوضع الحقيقي للأمور]".
وأضاف الأمين العام لحكومة اليابان: "يحلم سكان الجزر السابقون، الذين في سن الشيخوخة، بأن المشكلة الإقليمية ستحل قبل يوم واحد على الأقل، وأن تستأنف الزيارات إلى المقابر. لذلك، فإن القرار الذي أعلنته روسيا يسيئ في المقام الأول إلى مشاعر السكان السابقين للجزر وعائلاتهم وجميع المعنيين. في 24 أبريل، عبر القنوات الدبلوماسية، تم تقديم عرض للجانب الروسي وتم تقديم احتجاج، لأن هذا يعتبر غير مقبول".
أعلام كوريا الجنوبية واليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
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04:49 GMT
في وقت سابق، أعلن مكتب المدعي العام الروسي أن أنشطة المنظمة غير الحكومية الأجنبية "اتحاد سكان جزر تيسيما وهابوماي" تهدف إلى انتهاك السلامة الإقليمية لروسيا، مما يشكل تهديدًا للأسس النظام الدستوري وأمن البلاد.
وفقًا للإدعاء العام الروسي، فإن هدف هذه المنظمة هو فصل جزء من الأراضي عن روسيا (جزر كوناشير وإيتوروب وسلسلة كوريل الصغرى)، خلال فترة طويلة كان الاتحاد يعمل على تشكيل رأي سلبي حول روسيا الاتحادية، والذي في ظروف ارتفاع المشاعر المعادية لروسيا في اليابان، يزيد من خطر زعزعة استقرار الوضع حول جزر الكوريل.
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