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بوريل: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لن يتبنوا اليوم عقوبات إضافية ضد روسيا
بوريل: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لن يتبنوا اليوم عقوبات إضافية ضد روسيا
أكد الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن وزراء الخارجية (في الاتحاد الأوروبي) لن يتبنوا عقوبات إضافية،... 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T07:59+0000
2023-04-24T07:59+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوريل للصحفيين، قبيل انعقاد اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية: "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لن يتبنوا، اليوم، عقوبات إضافية ضد روسيا، ولكن ستتم مناقشتها فقط".يذكر أن الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا، عقب بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، شملت حظر الصادرات النفطية وتكبيل القطاع المصرفي ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.وإضافة إلى ذلك، تم حظر تعامل عدد من المصارف الروسية عبر نظام المراسلات المالية الدولية "سويفت"، وتم كذلك تجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، (المتواصلة منذ 24 شباط/ فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس). إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أخبار أوكرانيا, العالم

بوريل: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لن يتبنوا اليوم عقوبات إضافية ضد روسيا

07:59 GMT 24.04.2023
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZجوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZ
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أكد الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن وزراء الخارجية (في الاتحاد الأوروبي) لن يتبنوا عقوبات إضافية، اليوم، ضد روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوريل للصحفيين، قبيل انعقاد اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية: "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لن يتبنوا، اليوم، عقوبات إضافية ضد روسيا، ولكن ستتم مناقشتها فقط".
يذكر أن الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا، عقب بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، شملت حظر الصادرات النفطية وتكبيل القطاع المصرفي ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.
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وإضافة إلى ذلك، تم حظر تعامل عدد من المصارف الروسية عبر نظام المراسلات المالية الدولية "سويفت"، وتم كذلك تجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، (المتواصلة منذ 24 شباط/ فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس). إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
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