https://sputnikarabic.ae/20230424/بيسكوف-يؤكد-مشاركة-نجله-الأكبر-في-العملية-العسكرية-الخاصة-1076220677.html
بيسكوف يؤكد مشاركة نجله الأكبر في العملية العسكرية الخاصة
بيسكوف يؤكد مشاركة نجله الأكبر في العملية العسكرية الخاصة
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن نجله الأكبر يشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة، وأنه أدى واجبه الدستوري لخدمة البلاد. 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T10:00+0000
2023-04-24T10:00+0000
2023-04-24T10:00+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال بيسكوف إن نجله الأكبر "خدم في القوات المسلحة (الروسية) هذا الوقت، في الواقع، قام (نجل بيسكوف) بواجبه الدستوري".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، صارت مهمة القوات المسلحة الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230424/مسيرة-روسية-تحول-نظام-صواريخ-أوكراني-إلى-حطام-فيديو---1076220249.html
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روسيا
بيسكوف يؤكد مشاركة نجله الأكبر في العملية العسكرية الخاصة
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن نجله الأكبر يشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة، وأنه أدى واجبه الدستوري لخدمة البلاد.
وقال بيسكوف إن نجله الأكبر "خدم في القوات المسلحة (الروسية) هذا الوقت، في الواقع، قام (نجل بيسكوف) بواجبه الدستوري".
وتابع بيسكوف: "لقد اتخذ (نجله) مثل هذا القرار، إنه بالغ... نعم، بالفعل، شارك في العملية العسكرية الخاصة. لا أحب لقول المزيد، لا علاقة له بعملي".
وتواصل روسيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس.
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، صارت مهمة القوات المسلحة الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت فيها.