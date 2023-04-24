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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://sputnikarabic.ae/20230424/بيسكوف-يؤكد-مشاركة-نجله-الأكبر-في-العملية-العسكرية-الخاصة-1076220677.html
بيسكوف يؤكد مشاركة نجله الأكبر في العملية العسكرية الخاصة
بيسكوف يؤكد مشاركة نجله الأكبر في العملية العسكرية الخاصة
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن نجله الأكبر يشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة، وأنه أدى واجبه الدستوري لخدمة البلاد. 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T10:00+0000
2023-04-24T10:00+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال بيسكوف إن نجله الأكبر "خدم في القوات المسلحة (الروسية) هذا الوقت، في الواقع، قام (نجل بيسكوف) بواجبه الدستوري".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، صارت مهمة القوات المسلحة الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230424/مسيرة-روسية-تحول-نظام-صواريخ-أوكراني-إلى-حطام-فيديو---1076220249.html
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بيسكوف يؤكد مشاركة نجله الأكبر في العملية العسكرية الخاصة

10:00 GMT 24.04.2023
© Sputnik . Sergey Guneyevالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن نجله الأكبر يشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة، وأنه أدى واجبه الدستوري لخدمة البلاد.
وقال بيسكوف إن نجله الأكبر "خدم في القوات المسلحة (الروسية) هذا الوقت، في الواقع، قام (نجل بيسكوف) بواجبه الدستوري".

وتابع بيسكوف: "لقد اتخذ (نجله) مثل هذا القرار، إنه بالغ... نعم، بالفعل، شارك في العملية العسكرية الخاصة. لا أحب لقول المزيد، لا علاقة له بعملي".

مركبة عسكرية مدمرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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09:50 GMT

وتواصل روسيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس.

وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، صارت مهمة القوات المسلحة الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت فيها.
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