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الدفاع التركية: عقد اجتماع وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا وإيران يوم الثلاثاء في موسكو
Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230424/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1076211247.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T06:08+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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روسيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, новый онлайн для белой редактуры
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:08 GMT 24.04.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:09 GMT 24.04.2023
أحدث سفينة دورية فاسيلي بيكوف (مشروع 22160)، تدخل في خدمة أسطول البحر الأسود، القاعدة البحرية العسكرية في نوفوسيبيرسك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
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06:06 GMT
06:09 GMT 24.04.2023
علماء من جامعة ولاية سيفاستوبول يكتشفون أطلال ميناء روماني قديم في مياه طرطوس السورية، بقايا الأسوار الدفاعية القديمة لجزيرة أرفارد. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
تعليق الملاحة البحرية في سيفاستوبول بعد محاولة هجوم أوكرانية فاشلة
05:11 GMT
06:08 GMT 24.04.2023
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع: القوات الروسية تشن هجوما صاروخيا على مستودع وقود أوكراني قرب أرتيوموفسك
02:04 GMT
06:08 GMT 24.04.2023
سفينة صواريخ صغيرة فيشني فولوتشيوك أثناء نقلها إلى أسطول البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسطول البحر الأسود الروسي يصد هجوما بطائرات مسيرة على سيفاستوبول
01:32 GMT
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة22 أبريل, 19:14 GMTАртиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة21 أبريل, 12:14 GMT
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