https://sputnikarabic.ae/20230424/جندي-روسي-يقطع-خطوط-العدو-ويفخخ-دبابة-أوكرانية-بمفرده-فيديو-1076225168.html
جندي روسي يقطع خطوط العدو ويفخخ دبابة أوكرانية بمفرده.. فيديو
جندي روسي يقطع خطوط العدو ويفخخ دبابة أوكرانية بمفرده.. فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقيام جندي روسي بهجوم على نقطة تابعة للجيش الأوكراني وقيامه بتفخيخ دبابة. 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T11:48+0000
2023-04-24T11:48+0000
2023-04-24T11:48+0000
روسيا
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ويظهر الفيديو كيفية قيام الجندي بشق طريقه إلى أراضي العدو في منطقة كريمينايا وبعدها قام بتفخيخ دبابة أوكرانية من طراز "تي-64".ودبابة "تي-64" هي نسخة أوكرانية مطورة من الدبابة السوفيتية ومزودة بجهاز تصوير حراري ومحطة راديو ونظام داخلي مع شاشات عرض للرصد والاستهداف.وفي وقت سابق، أعلنت شركة "أوكرأوبورونبروم" أنه سيتم إصلاح وصيانة دبابات "تي-64" الأوكرانية في مصنع "بومار-لابندي" للأسلحة في مدينة جليفيس في بولندا.وجاء في بيان الشركة: "تم إبرام الاتفاقية بين "أوكرأوبورونبروم" ومصنع "بومار لابندي"، الرائد في الصناعة وهو جزء من مجموعة الأسلحة البولندية. وتنص الاتفاقية على صيانة وإصلاح دبابات "تي-64" الأوكرانية في منشآت "بومار لابيندي" في جليفيس".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
جندي روسي يقطع خطوط العدو ويفخخ دبابة أوكرانية بمفرده.. فيديو
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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقيام جندي روسي بهجوم على نقطة تابعة للجيش الأوكراني وقيامه بتفخيخ دبابة.
ويظهر الفيديو كيفية قيام الجندي بشق طريقه إلى أراضي العدو في منطقة كريمينايا وبعدها قام بتفخيخ دبابة أوكرانية من طراز "تي-64".
ودبابة "تي-64" هي نسخة أوكرانية مطورة من الدبابة السوفيتية ومزودة بجهاز تصوير حراري ومحطة راديو ونظام داخلي مع شاشات عرض للرصد والاستهداف.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة "أوكرأوبورونبروم" أنه سيتم إصلاح وصيانة دبابات "تي-64" الأوكرانية في مصنع "بومار-لابندي" للأسلحة في مدينة جليفيس في بولندا.
وجاء في بيان الشركة: "تم إبرام الاتفاقية بين "أوكرأوبورونبروم" ومصنع "بومار لابندي"، الرائد في الصناعة وهو جزء من مجموعة الأسلحة البولندية. وتنص الاتفاقية على صيانة وإصلاح دبابات "تي-64" الأوكرانية في منشآت "بومار لابيندي" في جليفيس".