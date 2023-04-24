https://sputnikarabic.ae/20230424/خبير-مقر-الأمم-المتحدة-منطقة-محايدة-للاجتماعات-الدولية-وعلى-واشنطن-تأمين-الوصول-إليه-1076227959.html

خبير: مقر الأمم المتحدة منطقة محايدة للاجتماعات الدولية وعلى واشنطن تأمين الوصول إليه

خبير: مقر الأمم المتحدة منطقة محايدة للاجتماعات الدولية وعلى واشنطن تأمين الوصول إليه

قال الأستاذ بالأكاديمية الروسية، الدكتور محمود الأفندي، إن امتناع الولايات المتحدة عن إصدار تأشيرات للصحفيين الروس لتغطية اجتماعات مجلس الأمن "تصرف خارج عن... 24.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-24T12:54+0000

2023-04-24T12:54+0000

2023-04-24T12:54+0000

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وأضاف الأفندي في تصريحات لراديو "سبوتنيك" أنه يتعين على الولايات المتحدة تأمين كافة الوسائل لكل المجتمع الدولي للدخول إلى هذه المنطقة، وقد كانت هناك عرقلة حتى لوفد الخارجية الروسية برئاسة لافروف.وتوقع الخبير أن "تطالب روسيا خلال اجتماعات مجلس الأمن بنقل مقر المنظمة الأممية، وقد أوضح لافروف أن رد روسيا لن يعجب الولايات المتحدة، وقد تطلب أيضا تعهدات من دول أخرى بضمان الوصول للأمم المتحدة بعد أن أخلت واشنطن بتعهداتها تجاه المنظمة الدولية".وأوضح الخبير أنه كانت هناك وقائع مماثلة في السابق "فقد حدث هذا أيضا في جنيف العام الماضي عندما منعت اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وبهذا أصبحت المنظمات الدولية مسيسية لطرف الولايات المتحدة ما يعطي انطباعا كاملا بأنه لم يبق شيء محايد أو حرية، ولم يبق إلا صحافة بروباجانا، وعلى العالم أن يدرك أن ما تفعله الولايات المتحدة وهذه الشعارات ما هي إلا بروباجندا وفرض للهيمنة على العالم على المستوي الإعلامي والسياسي"، على حد تعبيره.يذكر أن الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، كانت قد أعلنت أن رفض إصدار تأشيرات أمريكية للصحفيين الروس المرافقين لوزير الخارجية سيرغي لافروف للمشاركة في مجلس الأمن الدولي يعد تلاعبًا بموضوع حرية التعبير وحقوق الصحفيين.وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "قبل 40 دقيقة من مغادرة الصحفيين إلى نيويورك، عندما سئلت السفارة الأمريكية عن عدم إصدار التأشيرات لممثلي وسائل الإعلام، صرّحت السفارة فقط "نحن نعمل على ذلك".

https://sputnikarabic.ae/20230423/موسكو-تدعو-الأمم-المتحدة-للرد-على-رفض-واشنطن-إصدار-تأشيرات-لصحفيين-روس-1076203869.html

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