https://sputnikarabic.ae/20230424/رئيس-نقابة-تجار-الذهب-في-لبنان-يبلغ-عن-إقبال-كبير-على-شراء-المعدن-الأصفر-1076240981.html

رئيس نقابة تجار الذهب في لبنان يبلغ عن إقبال كبير على شراء "المعدن الأصفر"

رئيس نقابة تجار الذهب في لبنان يبلغ عن إقبال كبير على شراء "المعدن الأصفر"

شهدت الأسواق اللبنانية في عام 2022 وبداية 2023 إقبالا كثيفا وغير مسبوق على شراء الذهب، إذ يعتبر جزء من اللبنانيين أن الذهب هو الملاذ الآمن في ظل الأزمة... 24.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-24T17:44+0000

2023-04-24T17:44+0000

2023-04-24T17:44+0000

لبنان

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وقال رئيس نقابة تجار الذهب والمجوهرات في لبنان نبيل رزق لـ"سبوتنيك" إنه "في عام 2020 و2021 كان الوضع الاقتصادي معدوما، خاصة بسبب جائحة كورونا، والوضع كان يشمل جميع اقتصادات دول العالم".وأشار رزق إلى أن "الطلب على الذهب ارتفع بشكل كبير متخطيا الطلب خلال السنوات العشر الماضية، وارتفع سعر أونصة الذهب تدريجيا من 1625 إلى 2000 دولار، بالإضافة إلى أن بعض دول العالم وبنوكها المركزية تتجه أيضا للتخلي عن العملة الورقية لصالح الذهب، وهذا ما تبيّن في أحد تقارير مجلس الذهب العالمي".وأردف رزق: "الإقبال كبير على شراء الذهب في لبنان، والإقبال ليس حصرا على المواطن اللبناني المقيم وإنما أيضاعلى المغتربين الذين وجدوا ملاذا آمنا لجنى أعمارهم في الخارج، والتركيز على الأونصة والليرة الذهبية لأن العمولة مقبولة ومنخفضة".وتابع: "عمولة الأونصة التي يبلغ وزنها 31.10 غرام 15 دولار فقط في حين أن صياغة أيا قطعة ذهبية تبلغ 7 دولارات للغرام الواحد، كما أن الليرة الذهبية الوطنية التي يبلغ وزنها 8 غرام عمولتها 5 دولار، وهو ما يعتبر مبلغا زهيدا مقارنة مع الأرباح التي قد تنتج في حال ارتفع سعر الذهب".وختم رزق: "80% من حاملي العملات الورقية في لبنان تخلى عنها واشترى الذهب، وعلى المدى البعيد أعتقد الذهب يتجه صعودا وسيصل إلى أرقام لم نشهدها سابقا لأن الطلب كبير جدا، وبعض الناس يشتروا ما بين 100 و 300 أونصة ذهب ونحتاج في بعض الأحيان إلى عدة أيام للتسليم".

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