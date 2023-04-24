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https://sputnikarabic.ae/20230424/روسيا-بصدد-إطلاق-طائرات-مدنية-بمعدات-إلكترونية-محلية-بحلول-نهاية-العام-1076214971.html
روسيا بصدد إطلاق طائرات مدنية بمعدات إلكترونية محلية بحلول نهاية العام
روسيا بصدد إطلاق طائرات مدنية بمعدات إلكترونية محلية بحلول نهاية العام
أعلن المدير العام لشركة " مكاتب أوليانوفسك للتصميم"، الكسندر فويت، أن مؤسسته تقوم بتركيب وتوصيل كل المعدات الإلكترونية اللاسلكية المرتبطة بطائرة "تو 214"... 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T07:53+0000
2023-04-24T07:53+0000
روسيا
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وقال فويت لوكالة "سبوتنيك": "من المفترض أن يتم إنتاج أول طائرة نهاية هذا العام، حيث سيتم التوقيع على عقد لإنتاج عدد كبير من الطائرات لشركة إيروفلوت وتاتنيفت لعامي 2024 و2025 ويبلغ حوالي 18 طائرة". وأضاف فويت بالقول إن طائرة نائب رئيس الوزراء - وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف ستكون جاهزة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.وطائرة "تو-214" طائرة ركاب يمكنها أن تحمل 210 أشخاص إلى مسافة 6500 كيلومتر وتتمتع بموثوقية عالية، ورأت النور في الفترة الأخيرة. وأنتجت روسيا القليل منها حتى الآن. أما الآن فإنها قررت تكثيف الجهود في مجال بناء الطائرات بعدما أقبل الغرب على وضع قيود على التبادل التجاري مع روسيا. فمثلا، حظر الاتحاد الأوروبي تصدير الطائرات المدنية وقطع الغيار لها إلى روسيا.وكان مصدر في قطاع صناعة الطائرات صرح بأنه من المفروض أن تتسلم شركات الطيران الروسية أكثر من 500 طائرة روسية جديدة منها "إم إس-21" و"سوخوي سوبرجيت" و"تو-214" و"إيل-96" قبل عام 2030.
https://sputnikarabic.ae/20220907/أكبر-شركة-طيران-تتحول-للاعتماد-على-الطائرات-الروسية-1067392527.html
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روسيا بصدد إطلاق طائرات مدنية بمعدات إلكترونية محلية بحلول نهاية العام

07:53 GMT 24.04.2023
© Sputnik . Maksim Bogodvid /  / الانتقال إلى بنك الصورطائرة تو -214 أو إس للاستطلاع
طائرة تو -214 أو إس للاستطلاع - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
© Sputnik . Maksim Bogodvid /
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أعلن المدير العام لشركة " مكاتب أوليانوفسك للتصميم"، الكسندر فويت، أن مؤسسته تقوم بتركيب وتوصيل كل المعدات الإلكترونية اللاسلكية المرتبطة بطائرة "تو 214" الروسية.
وقال فويت لوكالة "سبوتنيك": "من المفترض أن يتم إنتاج أول طائرة نهاية هذا العام، حيث سيتم التوقيع على عقد لإنتاج عدد كبير من الطائرات لشركة إيروفلوت وتاتنيفت لعامي 2024 و2025 ويبلغ حوالي 18 طائرة".
وأضاف فويت بالقول إن طائرة نائب رئيس الوزراء - وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف ستكون جاهزة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
طائرة سوخوي سوبرجيت 100 في مصنع غاغارين لإنتاج الطائرات في منطقة كومسومولسك-نا-آمور (كومسومولسك-على-آمور) - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
أكبر شركة طيران تتحول للاعتماد على الطائرات الروسية
7 سبتمبر 2022, 05:15 GMT
وطائرة "تو-214" طائرة ركاب يمكنها أن تحمل 210 أشخاص إلى مسافة 6500 كيلومتر وتتمتع بموثوقية عالية، ورأت النور في الفترة الأخيرة. وأنتجت روسيا القليل منها حتى الآن. أما الآن فإنها قررت تكثيف الجهود في مجال بناء الطائرات بعدما أقبل الغرب على وضع قيود على التبادل التجاري مع روسيا. فمثلا، حظر الاتحاد الأوروبي تصدير الطائرات المدنية وقطع الغيار لها إلى روسيا.
وكان مصدر في قطاع صناعة الطائرات صرح بأنه من المفروض أن تتسلم شركات الطيران الروسية أكثر من 500 طائرة روسية جديدة منها "إم إس-21" و"سوخوي سوبرجيت" و"تو-214" و"إيل-96" قبل عام 2030.
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Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة21 أبريل, 12:14 GMT
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