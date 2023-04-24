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https://sputnikarabic.ae/20230424/صحفي-أجنبي-يفضح-كذب-الغرب-أثناء-تجوله-في-موسكو-1076240565.html
صحفي أجنبي يفضح كذب الغرب أثناء تجوله في موسكو
صحفي أجنبي يفضح كذب الغرب أثناء تجوله في موسكو
كشف الصحفي ومالك صحيفة "ويلت فوتشي السويسرية" روجر كيبل، خلال رحلته إلى موسكو، أن مستوى المعيشة في العاصمة ليس أدنى من المستوى الأوروبي. 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T17:11+0000
2023-04-24T17:11+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال كيبل في فيديو نشره عبر حسابه على "يوتيوب" يوم أمس الأحد، إنه قد تلقى انطباعًا "مثيرًا للاهتمام" عن العاصمة الروسية، يختلف عما يكتبه الإعلام الغربي عن روسيا، الذي يتحدث عن انهيار اقتصاد الروسي.وأضاف: "هناك العديد من المقاهي والمطاعم في وسط المدينة، هي مليئة بالزوار، هناك كل ما تريد، حتى لا يكون هناك حديث عن روسيا في القاع، على العكس، لقد تأكدت أيضًا من أن جميع السلع الغربية متوفرة، لا يوجد نقص، التضخم شيء مثل اثنان ونصف إلى ثلاثة في المئة، وبالتالي فإن الاقتصاد في حالة يمكن الاعتماد عليها".وختم: "انتبهوا ألمانيا، إنها ليست مجرد أضواء شوارع مشتعلة في موسكو (الكثير من الكهرباء)، كما أن الشبكة الخلوية أسرع بكثير من تلك الموجودة في برلين، أسرع بكثير".
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

صحفي أجنبي يفضح كذب الغرب أثناء تجوله في موسكو

17:11 GMT 24.04.2023
© Fotolia / vesta48الكرملين موسكو
الكرملين موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
© Fotolia / vesta48
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كشف الصحفي ومالك صحيفة "ويلت فوتشي السويسرية" روجر كيبل، خلال رحلته إلى موسكو، أن مستوى المعيشة في العاصمة ليس أدنى من المستوى الأوروبي.
وقال كيبل في فيديو نشره عبر حسابه على "يوتيوب" يوم أمس الأحد، إنه قد تلقى انطباعًا "مثيرًا للاهتمام" عن العاصمة الروسية، يختلف عما يكتبه الإعلام الغربي عن روسيا، الذي يتحدث عن انهيار اقتصاد الروسي.
نحن موجودون في أحد شوارع التسوق في المدينة، ليس بعيدًا عن مسرح البولشوي والساحة الحمراء، التي ورائي بالطبع لا يمكن رؤيتها من هنا.
وأضاف: "هناك العديد من المقاهي والمطاعم في وسط المدينة، هي مليئة بالزوار، هناك كل ما تريد، حتى لا يكون هناك حديث عن روسيا في القاع، على العكس، لقد تأكدت أيضًا من أن جميع السلع الغربية متوفرة، لا يوجد نقص، التضخم شيء مثل اثنان ونصف إلى ثلاثة في المئة، وبالتالي فإن الاقتصاد في حالة يمكن الاعتماد عليها".

وأكد الصحفي أن الكثيرمن الأمور في العاصمة الروسية تعكس تحولًا عامًا من الغرب إلى الشرق.

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وقال كيبل أيضًا على مواقع التواصل الاجتماعي إنه فوجئ بجودة الاتصالات في موسكو.
وختم: "انتبهوا ألمانيا، إنها ليست مجرد أضواء شوارع مشتعلة في موسكو (الكثير من الكهرباء)، كما أن الشبكة الخلوية أسرع بكثير من تلك الموجودة في برلين، أسرع بكثير".
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