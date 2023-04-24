https://sputnikarabic.ae/20230424/صحفي-أجنبي-يفضح-كذب-الغرب-أثناء-تجوله-في-موسكو-1076240565.html

صحفي أجنبي يفضح كذب الغرب أثناء تجوله في موسكو

صحفي أجنبي يفضح كذب الغرب أثناء تجوله في موسكو

كشف الصحفي ومالك صحيفة "ويلت فوتشي السويسرية" روجر كيبل، خلال رحلته إلى موسكو، أن مستوى المعيشة في العاصمة ليس أدنى من المستوى الأوروبي. 24.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-24T17:11+0000

2023-04-24T17:11+0000

2023-04-24T17:11+0000

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وقال كيبل في فيديو نشره عبر حسابه على "يوتيوب" يوم أمس الأحد، إنه قد تلقى انطباعًا "مثيرًا للاهتمام" عن العاصمة الروسية، يختلف عما يكتبه الإعلام الغربي عن روسيا، الذي يتحدث عن انهيار اقتصاد الروسي.وأضاف: "هناك العديد من المقاهي والمطاعم في وسط المدينة، هي مليئة بالزوار، هناك كل ما تريد، حتى لا يكون هناك حديث عن روسيا في القاع، على العكس، لقد تأكدت أيضًا من أن جميع السلع الغربية متوفرة، لا يوجد نقص، التضخم شيء مثل اثنان ونصف إلى ثلاثة في المئة، وبالتالي فإن الاقتصاد في حالة يمكن الاعتماد عليها".وختم: "انتبهوا ألمانيا، إنها ليست مجرد أضواء شوارع مشتعلة في موسكو (الكثير من الكهرباء)، كما أن الشبكة الخلوية أسرع بكثير من تلك الموجودة في برلين، أسرع بكثير".

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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي