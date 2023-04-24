https://sputnikarabic.ae/20230424/عبر-منشورات-ألقتها-طائراته-الجيش-الإسرائيلي-يحذر-سكان-القنيطرة-السورية-من-التعاون-مع-حزب-الله-1076221470.html
عبر منشورات ألقتها طائراته.. الجيش الإسرائيلي يحذر سكان القنيطرة السورية من التعاون مع "حزب الله"
عبر منشورات ألقتها طائراته.. الجيش الإسرائيلي يحذر سكان القنيطرة السورية من التعاون مع "حزب الله"
حذر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، سكان القنيطرة جنوب غربي سوريا من التعاون مع "حزب الله" اللبناني. 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T10:17+0000
2023-04-24T10:17+0000
2023-04-24T10:17+0000
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إنه بعد هجوم منسوب لإسرائيل الليلة الماضية على أهداف تابعة لـ "حزب الله" في القنيطرة (لم تذكر تفاصيله)، وزع سلاح الجو الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم على السكان السوريين في المنطقة منشورات.وأضافت أن تلك المنشورات "تضمنت بشكل غير عادي صورة أحد كبار عناصر" حزب الله"، ويدعى طارق ماهر، المسؤول عن المخابرات التابعة للتنظيم الشيعي في مرتفعات الجولان السورية".وبحسب الصحيفة "في المنشورات، تم تحذير السكان بعدم التعاون مع "حزب الله"، وجاء فيها: "نراقب عن كثب وندرك التعاون الاستخباراتي الجاري مع حزب الله داخل مواقع الجيش السوري في المنطقة، بما في ذلك قرب الشريط الحدودي الإسرائيلي".وأضافت المنشورات: "إن تعاونكم مع حزب الله جعل منكم قربانا وجلب لكم ضررا أكبر من المنفعة، إن التعاون مع حزب الله يؤدي إلى الضرر".وفي الثامن من الشهر الجاري، قالت إسرائيل إن مستوطنات في هضبة الجولان المحتلة، تعرضت لإطلاق صواريخ من داخل الأراضي السورية، وذلك في ذروة تصعيد آنذاك شمل إطلاق صواريخ من جنوب لبنان وقطاع غزة على خلفية اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين داخله.
https://sputnikarabic.ae/20230416/حزب-الله-الجيش-الإسرائيلي-يعترف-أنه-يخشى-المواجهة-معنا-1075983462.html
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أخبار سوريا اليوم, الجولان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, الجولان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, العالم العربي
عبر منشورات ألقتها طائراته.. الجيش الإسرائيلي يحذر سكان القنيطرة السورية من التعاون مع "حزب الله"
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حذر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، سكان القنيطرة جنوب غربي سوريا من التعاون مع "حزب الله" اللبناني.
وقالت صحيفة
"يديعوت أحرنوت" إنه بعد هجوم منسوب لإسرائيل الليلة الماضية على أهداف تابعة لـ "حزب الله" في القنيطرة (لم تذكر تفاصيله)، وزع سلاح الجو الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم على السكان السوريين في المنطقة منشورات.
وأضافت أن تلك المنشورات "تضمنت بشكل غير عادي صورة أحد كبار عناصر" حزب الله"، ويدعى طارق ماهر، المسؤول عن المخابرات التابعة للتنظيم الشيعي في مرتفعات الجولان السورية".
وبحسب الصحيفة "في المنشورات، تم تحذير السكان بعدم التعاون مع "حزب الله
"، وجاء فيها: "نراقب عن كثب وندرك التعاون الاستخباراتي الجاري مع حزب الله داخل مواقع الجيش السوري في المنطقة، بما في ذلك قرب الشريط الحدودي الإسرائيلي".
وأضافت المنشورات: "إن تعاونكم مع حزب الله جعل منكم قربانا وجلب لكم ضررا أكبر من المنفعة، إن التعاون مع حزب الله يؤدي إلى الضرر".
وفي الثامن من الشهر الجاري، قالت إسرائيل إن مستوطنات في هضبة الجولان المحتلة
، تعرضت لإطلاق صواريخ من داخل الأراضي السورية، وذلك في ذروة تصعيد آنذاك شمل إطلاق صواريخ من جنوب لبنان وقطاع غزة على خلفية اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين داخله.