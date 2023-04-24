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لافروف يترأس جلسة لمجلس الأمن الدولي... فيديو
- سبوتنيك عربي, 1920
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة.
https://sputnikarabic.ae/20230424/عدنان-منصور-لا-يحق-لأمريكا-اتخاذ-قرار-يتنافى-مع-وضعية-الأمم-المتحدة-1076233369.html
عدنان منصور: لا يحق لأمريكا اتخاذ قرار يتنافى مع وضعية الأمم المتحدة
عدنان منصور: لا يحق لأمريكا اتخاذ قرار يتنافى مع وضعية الأمم المتحدة
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T14:11+0000
2023-04-24T14:11+0000
راديو
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عدنان منصور: لا يحق لأمريكا اتخاذ قرار يتنافى مع وضعية الأمم المتحدة
عدنان منصور: لا يحق لأمريكا اتخاذ قرار يتنافى مع وضعية الأمم المتحدة
وزير الخارجية سيرغي لافروف يعلن أن موسكو "لن تغفر" عدم إصدار تأشيرات للصحفيين الروس للعمل في مجلس الأمن الدولي. ويقول وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور:استياء أمريكي من موقف ماكرون من الأزمة الأوكرانية. وهو ما قال عنه أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس، عماد الدين الحمروني:سوريا تطالب المجتمع الدولي بطرد القوات الأمريكية من أراضيها. وهذا ما علق عليه النائب في البرلمان السوري وأستاذ القانون الدولي محمد خير العكام بقوله: "المجتمع الدولي يغض الطرف عن الاحتلال الأمريكي وممارساته، ويمكن أن تفعل السعودية الكثير في خروج المحتل من أراضينا كونها قوة إقليمية ".إجلاء بعثات دولية من السودان. وعنه قال الخبير في الشأن السوداني محمد تورشين:بدوره يقول الخبير في الشأن الإفريقي الدكتور محمود الرملي:روسيا تنتقل إلى العملات الوطنية في مدفوعات موارد الطاقة. الأمر الذي اعتبره المستشار الاستثماري بالأسواق المالية،شادي مشقوق، أنه من المتوقع التعامل بـ20 عملة لدول صديقة وهذا سيؤثر على مستقبل الدولار والاقتصاد الأمريكي بعد فقدان الثقة به.بجهود (روسية- سورية- أممية).. تركيا تعيد ضخ مياه الشرب إلى سكان مدينة الحسكة، هذا ما أفاد به مراسل "سبوتنيك" في الحسكة عطية العطية.التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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نغم كباس
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نغم كباس
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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60
بلا قيود, аудио
بلا قيود, аудио

عدنان منصور: لا يحق لأمريكا اتخاذ قرار يتنافى مع وضعية الأمم المتحدة

14:11 GMT 24.04.2023
راديو
عدنان منصور: لا يحق لأمريكا اتخاذ قرار يتنافى مع وضعية الأمم المتحدة
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نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
وزير الخارجية سيرغي لافروف يعلن أن موسكو "لن تغفر" عدم إصدار تأشيرات للصحفيين الروس للعمل في مجلس الأمن الدولي. ويقول وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور:

"هذا تصرف غير ودي وغير مقبول، ولا يحق للدولة أن تستغل مقر إقامة الأمم المتحدة على أراضيها، لتتخذ قرارات تتنافى مع وضعية هذه المؤسسة الأممية".

استياء أمريكي من موقف ماكرون من الأزمة الأوكرانية. وهو ما قال عنه أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس، عماد الدين الحمروني:
"واشنطن انزعجت من زيارة ماكرون للصين لأنها تريد إبقاء هيمنتها على أوروبا التي لا تريد الدخول في حرب جديدة ضد الصين مع تايوان".
سوريا تطالب المجتمع الدولي بطرد القوات الأمريكية من أراضيها. وهذا ما علق عليه النائب في البرلمان السوري وأستاذ القانون الدولي محمد خير العكام بقوله: "المجتمع الدولي يغض الطرف عن الاحتلال الأمريكي وممارساته، ويمكن أن تفعل السعودية الكثير في خروج المحتل من أراضينا كونها قوة إقليمية ".
إجلاء بعثات دولية من السودان. وعنه قال الخبير في الشأن السوداني محمد تورشين:

"لا شك بأن إجراءت الإجلاء هي مؤشرات سلبية، تشير إلى أن الأوضاع تتجه نحو التصعيد واتساع المعارك والمواجهات العنيفة".

بدوره يقول الخبير في الشأن الإفريقي الدكتور محمود الرملي:

"بإمكان الرياض التي تمتلك علاقات جيدة مع كل الأطراف، ولها وزن إقليمي مؤثر، أن تلعب دور الوسيط لتسوية الأمور في السودان".

روسيا تنتقل إلى العملات الوطنية في مدفوعات موارد الطاقة. الأمر الذي اعتبره المستشار الاستثماري بالأسواق المالية،شادي مشقوق، أنه من المتوقع التعامل بـ20 عملة لدول صديقة وهذا سيؤثر على مستقبل الدولار والاقتصاد الأمريكي بعد فقدان الثقة به.
بجهود (روسية- سورية- أممية).. تركيا تعيد ضخ مياه الشرب إلى سكان مدينة الحسكة، هذا ما أفاد به مراسل "سبوتنيك" في الحسكة عطية العطية.
التفاصيل في الملف الصوتي...
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