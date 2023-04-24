https://sputnikarabic.ae/20230424/عدنان-منصور-لا-يحق-لأمريكا-اتخاذ-قرار-يتنافى-مع-وضعية-الأمم-المتحدة-1076233369.html

عدنان منصور: لا يحق لأمريكا اتخاذ قرار يتنافى مع وضعية الأمم المتحدة

عدنان منصور: لا يحق لأمريكا اتخاذ قرار يتنافى مع وضعية الأمم المتحدة

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 24.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-24T14:11+0000

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2023-04-24T14:11+0000

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عدنان منصور: لا يحق لأمريكا اتخاذ قرار يتنافى مع وضعية الأمم المتحدة عدنان منصور: لا يحق لأمريكا اتخاذ قرار يتنافى مع وضعية الأمم المتحدة

وزير الخارجية سيرغي لافروف يعلن أن موسكو "لن تغفر" عدم إصدار تأشيرات للصحفيين الروس للعمل في مجلس الأمن الدولي. ويقول وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور:استياء أمريكي من موقف ماكرون من الأزمة الأوكرانية. وهو ما قال عنه أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس، عماد الدين الحمروني:سوريا تطالب المجتمع الدولي بطرد القوات الأمريكية من أراضيها. وهذا ما علق عليه النائب في البرلمان السوري وأستاذ القانون الدولي محمد خير العكام بقوله: "المجتمع الدولي يغض الطرف عن الاحتلال الأمريكي وممارساته، ويمكن أن تفعل السعودية الكثير في خروج المحتل من أراضينا كونها قوة إقليمية ".إجلاء بعثات دولية من السودان. وعنه قال الخبير في الشأن السوداني محمد تورشين:بدوره يقول الخبير في الشأن الإفريقي الدكتور محمود الرملي:روسيا تنتقل إلى العملات الوطنية في مدفوعات موارد الطاقة. الأمر الذي اعتبره المستشار الاستثماري بالأسواق المالية،شادي مشقوق، أنه من المتوقع التعامل بـ20 عملة لدول صديقة وهذا سيؤثر على مستقبل الدولار والاقتصاد الأمريكي بعد فقدان الثقة به.بجهود (روسية- سورية- أممية).. تركيا تعيد ضخ مياه الشرب إلى سكان مدينة الحسكة، هذا ما أفاد به مراسل "سبوتنيك" في الحسكة عطية العطية.التفاصيل في الملف الصوتي...

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