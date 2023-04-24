https://sputnikarabic.ae/20230424/عشرات-المستوطنين-يعاودون-اقتحام-المسجد-الأقصى-بعد-13-يوما-من-المنع-فيديوهات-1076212646.html
عشرات المستوطنين يعاودون اقتحام المسجد الأقصى بعد 13 يوما من المنع.. فيديوهات
عشرات المستوطنين يعاودون اقتحام المسجد الأقصى بعد 13 يوما من المنع.. فيديوهات
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، صباح اليوم الاثنين، بعد توقف استمر منذ بداية العشر الأواخر من شهر رمضان بموجب قرار رئيس... 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T07:29+0000
2023-04-24T07:29+0000
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وبث فلسطينيون على مواقع التواصل فيديوهات توثق اقتحامات المستوطنين من باب المغاربة أحد أبواب المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فيما يقوم بعضهم بأداء صلوات وطقوس تلمودية.وكان نتنياهو قد وجه بمنع اقتحام المستوطنين للأقصى خلال العشر الأواخر من رمضان تجنبا لتصعيد الأوضاع في وقت تواجه فيه حكومته المُشكّلة من أحزاب يمينية متطرفة ضغوطا داخلية كبيرة على خلفية خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل.في سياق متصل، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم مصلى باب الرحمة الواقع في الناحية الشرقية من المسجد الأقصى، وقامت بمصادرة محتوياته ما أثار حالة من الغضب بين المقدسيين والمرابطين داخل المسجد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
الأخبار, آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
عشرات المستوطنين يعاودون اقتحام المسجد الأقصى بعد 13 يوما من المنع.. فيديوهات
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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، صباح اليوم الاثنين، بعد توقف استمر منذ بداية العشر الأواخر من شهر رمضان بموجب قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وبث فلسطينيون على مواقع التواصل فيديوهات توثق اقتحامات المستوطنين من باب المغاربة أحد أبواب المسجد الأقصى
تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فيما يقوم بعضهم بأداء صلوات وطقوس تلمودية.
وكان نتنياهو
قد وجه بمنع اقتحام المستوطنين للأقصى خلال العشر الأواخر من رمضان تجنبا لتصعيد الأوضاع في وقت تواجه فيه حكومته المُشكّلة من أحزاب يمينية متطرفة ضغوطا داخلية كبيرة على خلفية خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل.
في سياق متصل، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم مصلى باب الرحمة الواقع في الناحية الشرقية من المسجد الأقصى، وقامت بمصادرة محتوياته ما أثار حالة من الغضب بين المقدسيين والمرابطين داخل المسجد.