https://sputnikarabic.ae/20230424/عضو-في-الكونغرس-الأمريكي-يدعو-بلاده-إلى-التوقف-عن-مساعدة-أوكرانيا-1076243033.html

عضو في الكونغرس الأمريكي يدعو بلاده إلى التوقف عن مساعدة أوكرانيا

عضو في الكونغرس الأمريكي يدعو بلاده إلى التوقف عن مساعدة أوكرانيا

اعتبر عضو مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس) بول غوسار اليوم الإثنين أنه يجب على الولايات المتحدة التوقف عن مساعدة أوكرانيا ويجب التحقيق في ما أرسل بوقت سابق. 24.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-24T19:13+0000

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2023-04-24T19:13+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

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وقال غوسار لوكالة "سبوتنيك": "أنفق الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونغرس بالفعل حوالي 200 مليار دولار من دولارات دافعي الضرائب الأمريكيين لرعاية حرب بالوكالة في أوكرانيا، يجب ألا نرسل سنتًا ويجب أن ندقق الأموال التي تم إرسالها بالفعل".ودعا السيناتور الجمهوري الأمريكي، بول راند، يوم أمس الأحد إلى إيقاف المساعدات "غير المقيدة" إلى أوكرانيا.وكتب بول راند في صفحته على "تويتر": "سنعارض كل حزم المساعدات المستقبلية ما لم تكن مرتبطة باستراتيجية دبلوماسية واضحة".

https://sputnikarabic.ae/20230423/القوات-الروسية-تقضي-على-نحو-540-جنديا-أوكرانيا-على-محاور-مختلفة-1076196665.html

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