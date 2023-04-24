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https://sputnikarabic.ae/20230424/عضو-في-الكونغرس-الأمريكي-يدعو-بلاده-إلى-التوقف-عن-مساعدة-أوكرانيا-1076243033.html
عضو في الكونغرس الأمريكي يدعو بلاده إلى التوقف عن مساعدة أوكرانيا
عضو في الكونغرس الأمريكي يدعو بلاده إلى التوقف عن مساعدة أوكرانيا
اعتبر عضو مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس) بول غوسار اليوم الإثنين أنه يجب على الولايات المتحدة التوقف عن مساعدة أوكرانيا ويجب التحقيق في ما أرسل بوقت سابق. 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T19:13+0000
2023-04-24T19:13+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال غوسار لوكالة "سبوتنيك": "أنفق الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونغرس بالفعل حوالي 200 مليار دولار من دولارات دافعي الضرائب الأمريكيين لرعاية حرب بالوكالة في أوكرانيا، يجب ألا نرسل سنتًا ويجب أن ندقق الأموال التي تم إرسالها بالفعل".ودعا السيناتور الجمهوري الأمريكي، بول راند، يوم أمس الأحد إلى إيقاف المساعدات "غير المقيدة" إلى أوكرانيا.وكتب بول راند في صفحته على "تويتر": "سنعارض كل حزم المساعدات المستقبلية ما لم تكن مرتبطة باستراتيجية دبلوماسية واضحة".
https://sputnikarabic.ae/20230423/القوات-الروسية-تقضي-على-نحو-540-جنديا-أوكرانيا-على-محاور-مختلفة-1076196665.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

عضو في الكونغرس الأمريكي يدعو بلاده إلى التوقف عن مساعدة أوكرانيا

19:13 GMT 24.04.2023
© Fotolia / Vichie81الكونغرس الأمريكي
الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
© Fotolia / Vichie81
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اعتبر عضو مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس) بول غوسار اليوم الإثنين أنه يجب على الولايات المتحدة التوقف عن مساعدة أوكرانيا ويجب التحقيق في ما أرسل بوقت سابق.
وقال غوسار لوكالة "سبوتنيك": "أنفق الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونغرس بالفعل حوالي 200 مليار دولار من دولارات دافعي الضرائب الأمريكيين لرعاية حرب بالوكالة في أوكرانيا، يجب ألا نرسل سنتًا ويجب أن ندقق الأموال التي تم إرسالها بالفعل".
حتى الآن، لم تزود الإدارة الكونغرس بنسخ من الوثائق المتعلقة بتحويل الأموال إلى أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تقضي على نحو 540 جنديا أوكرانيا على محاور مختلفة
أمس, 11:20 GMT
ودعا السيناتور الجمهوري الأمريكي، بول راند، يوم أمس الأحد إلى إيقاف المساعدات "غير المقيدة" إلى أوكرانيا.
وكتب بول راند في صفحته على "تويتر": "سنعارض كل حزم المساعدات المستقبلية ما لم تكن مرتبطة باستراتيجية دبلوماسية واضحة".
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