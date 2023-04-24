https://sputnikarabic.ae/20230424/في-استفزاز-جديد-للصين-الواحدة-حاكم-ولاية-فيرجينيا-يزور-تايوان-1076237165.html
في استفزاز جديد "للصين الواحدة"... حاكم ولاية فيرجينيا يزور تايوان
في استفزاز جديد "للصين الواحدة"... حاكم ولاية فيرجينيا يزور تايوان
وصل حاكم ولاية فرجينيا غلين يونجكين إلى تايوان (الصين) اليوم الإثنين في زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها برئيسة الجزيرة تساي إنغ ون. 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T14:40+0000
2023-04-24T14:40+0000
2023-04-24T14:40+0000
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التوتر العسكري بين الصين وتايوان
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وذكرت وسائل إعلام تايوانية أن الرئيسة تساي إنغ وين رحبت بالوفد قائلاً إن "فرجينيا وتايوان تربطهما علاقة شقيقة لمدة 42 عامًا".وقالت إنه من المهم بشكل خاص أن يختار يونغكين زيارة تايوان في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.كما شكر الرئيس ولاية فرجينيا على دعمها لتايوان وقرارها الذي تم تمريره مؤخرًا لإنشاء مكتب أعمال في تايوان.وذكرت الرئيسة تساي أن تايوان وفيرجينيا تربطهما "علاقة طويلة الأمد" في مجالات التعليم والثقافة.وأشارت إلى أنها تسعى إلى استمرار تعزيز التعاون والتبادل بين الجانبين وإطلاق المزيد من مشاريع التعاون المتنوعة في الصناعة والتكنولوجيا.وقال يونغكين: إن "تايوان ستكون رابع مكتب أعمال خارجي لولاية فرجينيا بعد ألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان".وأعلنت وزارة الخارجية الصينية في 6 أبريل/ نيسان، على خلفية الاجتماع بين رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي ورئيسة تايوان تساي إنغ وين في كاليفورنيا، أن بكين ستتخذ إجراءات حازمة وفعالة لحماية السيادة الوطنية وسلامة أراضيها.وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا": "ردًا على أعمال التواطؤ الخاطئة بشكل خطير بين الولايات المتحدة وتايوان، ستتخذ الصين إجراءات حازمة وفعالة لحماية السيادة الوطنية وسلامة أراضيها".
https://sputnikarabic.ae/20230423/جنرال-أمريكي-يكشف-عن-الخيار-المخيف-لإعادة-تايوان-إلى-الصين-1076193157.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
في استفزاز جديد "للصين الواحدة"... حاكم ولاية فيرجينيا يزور تايوان
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وصل حاكم ولاية فرجينيا غلين يونجكين إلى تايوان (الصين) اليوم الإثنين في زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها برئيسة الجزيرة تساي إنغ ون.
وذكرت وسائل إعلام تايوانية أن الرئيسة تساي إنغ وين رحبت بالوفد قائلاً إن "فرجينيا وتايوان تربطهما علاقة شقيقة لمدة 42 عامًا".
وقالت إنه من المهم بشكل خاص أن يختار يونغكين زيارة تايوان في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.
كما شكر الرئيس ولاية فرجينيا على دعمها لتايوان وقرارها الذي تم تمريره مؤخرًا لإنشاء مكتب أعمال في تايوان.
أصبحت تايوان خامس أكبر مصدر للواردات لولاية فرجينيا ورابع أكبر سوق تصدير في آسيا العام الماضي، وإنها ترحب بمكتب أعمال فيرجيني في تايوان لمواصلة تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.
وذكرت الرئيسة تساي أن تايوان وفيرجينيا تربطهما "علاقة طويلة الأمد" في مجالات التعليم والثقافة.
وأشارت إلى أنها تسعى إلى استمرار تعزيز التعاون والتبادل بين الجانبين وإطلاق المزيد من مشاريع التعاون المتنوعة في الصناعة والتكنولوجيا.
وقال يونغكين: إن "تايوان ستكون رابع مكتب أعمال خارجي لولاية فرجينيا بعد ألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان".
إنشاء مكتب الأعمال يمثل التزام فرجينيا الراسخ بتعزيز التعاون في المنطقة وتقوية العلاقات مع تايوان.
وأعلنت وزارة الخارجية الصينية في 6 أبريل/ نيسان، على خلفية الاجتماع بين رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي ورئيسة تايوان تساي إنغ وين في كاليفورنيا، أن بكين ستتخذ إجراءات حازمة وفعالة لحماية السيادة الوطنية وسلامة أراضيها.
وقالت الوزارة
في بيان نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا": "ردًا على أعمال التواطؤ الخاطئة بشكل خطير بين الولايات المتحدة وتايوان، ستتخذ الصين إجراءات حازمة وفعالة لحماية السيادة الوطنية وسلامة أراضيها".