عربي
لافروف خلال ترأسه مجلس الأمن الدولي: لن يسمح أحد للأقلية الغربية بالتحدث نيابة عن البشرية
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230424/كنهر-من-الشموع-أرمن-حلب-يحيون-ذكرى-إبادة-أجدادهم-على-يد-العثمانيين--1076236766.html
"كنهر من الشموع"... أرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين... صور وفيديو
"كنهر من الشموع"... أرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين... صور وفيديو
بشموعهم المضيئة، وقلوبهم التي يطوف فيها حزن دفين، يمضي تدفق أبناء الطائفة الأرمنية من أحيائهم التي يقطنونها وسط مدينة حلب السورية، لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية... 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T14:43+0000
2023-04-24T15:23+0000
مجتمع
العالم العربي
أرمينيا
تقارير سبوتنيك
حصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076235334_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5cd3b0064ad94247dd873a293d5ab1d7.jpg
مع غروب شمس يوم الثالث والعشرين من نيسان/ أبريل، تدفق أبناء الطائفة الأرمنية كنهر من الشموع من أحياء الميدان والعزيزية والسليمانية، وكذلك المدينة القديمة وأشهرها حي "الجديدة"، إلى مقابر مخصصة للأرمن الأرثوذكس، ليشاركوا بخشوع إحياء المناسبة الأليمة التي مرت بشعب لطالما أحب الحياة وتناثر في اصقاع العالم تاركاً تأثيره وبصمته المميزة في مختلف ميادين الحياة.وتمر الذكرى السنوية الثامنة بعد المئة على أرمن حلب وهي المدينة التي استحوذت على أكبر نسبة من أبناء ذلك الشعب، كمن يسرد صفحة من صفحات حياة الشعوب وتاريخها لكنها مضرحة بدماء بريئة، هكذا يروي جورج مرجانة أحد المشاركين في مسير المشاعل باتجاه المقابر "حقيقة إنه شعب يستحق الحياة" وهكذا يروي الشاب جورج يعمل موسيقا، بالمقابل يضع الأرمن أكاليل الورود ويشعلون الشموع وكأنهم يقولون سنواصل العيش بكل شغف.وفي حين يرى القس الدكتور هاروتيون سليميان، رئيس طائفة الأرمن البروتستانت في سورية في حديث لـ "سبوتنيك" أن احياء الذكرى ليس لإعادة الألام للأذهان ونبش الذاكرة بقدر ما هو السعي للحياة بإيمان راسخ واضاف: "الشعب الأرمني متحد بالمطالبة بحقوقه المسلوبة بأرمينا التاريخية، والأرمن الذين ترحلوا وسط البوادي السورية وجدت البيئة الملائمة لإعادة الحياة، لسنا فقط نتذكر الألام ونبكي بل نواصل كسوريين من أصل أرمنية، نحدد المفاصل التي نعيش بها كبيت أمن يوحدنا جميعا".وقال المطران ماكار أشكاريان، مطران حلب وتوابعها للأرمن الأرثوذكس، في حديثه لسبوتنيك إن "هذا التجمع لشكر جميع الشعوب التي كانت لديها لها الجرأة لكي تعترف بابشع إبادة بالقرن العشرين والتي راح بها مليون ونصف المليون من أصل أرمني".ويعد 24 من كل عام ذكرى الإبادة الجماعية عام 1915 والتي شهدت مذابح ومحرقة واسعة، وعملية قتل جماعي ممنهجة، أسفرت عن طرد الأرمن من بلادهم وبيوتهم في أراضي تركيا التي كان العثمانيون يسيطرون عليها، في حين تنكر إسطنبول "الإبادة" وتعتبرها مزاعم.وقالت الشابة أرينا بشكنزيان: "اجتماعنا اليوم لتذكير العالم بأبشع إبادة وتحث بشغف وبحماس شباب هذا الجيل الذي لا ينسى حقه، في حين ألقت قصيدة حول هذه المناسبة عن الشعب الأرمني وألم الإبادة.ووأكد بوغوص بردقجي مسؤول في نادي الشبيبة السوري شكر الشعب السوري على استقباله للشعب الأرمني والذي تحول مع مرور الزمن إلى كونه من نسيج الشعب السوري.وأفاد بوغوص بردقجي مسؤول في نادي الشبيبة السوري وفي حديثه ل سبوتنيك: "الصوت اليوم يتوجه لكل دول العالم إلى عدم السكوت عن المجازر المرتكبة من قبل الدولة العثمانية، والشعب الأرمني وفي لسوريا".وأعرب عن شكره للشعب السوري لاستقباله للشعب الأرمني والذي تحول مع مرور الزمن إلى كونه من نسيج الشعب السوري.وبحسب بردقجي، الجيل الشاب لا يستطيع أن ينسى ما حدث من إبادة بحق الشعب الأرمني، منادياً العالم بالوقوف بجانب الشعب الأرمني والفلسطيني.
أرمينيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076235334_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_26423496c1a5b6516be4beea4ef2851a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أرمينيا, تقارير سبوتنيك, حصري
العالم العربي, أرمينيا, تقارير سبوتنيك, حصري

"كنهر من الشموع"... أرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين... صور وفيديو

14:43 GMT 24.04.2023 (تم التحديث: 15:23 GMT 24.04.2023)
© Sputnik . Suhaib Omarayaأرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين
أرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
© Sputnik . Suhaib Omaraya
تابعنا عبرTelegram
حصري
بشموعهم المضيئة، وقلوبهم التي يطوف فيها حزن دفين، يمضي تدفق أبناء الطائفة الأرمنية من أحيائهم التي يقطنونها وسط مدينة حلب السورية، لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية بحق أجدادهم على يد العثمانيين حينها.
مع غروب شمس يوم الثالث والعشرين من نيسان/ أبريل، تدفق أبناء الطائفة الأرمنية كنهر من الشموع من أحياء الميدان والعزيزية والسليمانية، وكذلك المدينة القديمة وأشهرها حي "الجديدة"، إلى مقابر مخصصة للأرمن الأرثوذكس، ليشاركوا بخشوع إحياء المناسبة الأليمة التي مرت بشعب لطالما أحب الحياة وتناثر في اصقاع العالم تاركاً تأثيره وبصمته المميزة في مختلف ميادين الحياة.
وتمر الذكرى السنوية الثامنة بعد المئة على أرمن حلب وهي المدينة التي استحوذت على أكبر نسبة من أبناء ذلك الشعب، كمن يسرد صفحة من صفحات حياة الشعوب وتاريخها لكنها مضرحة بدماء بريئة، هكذا يروي جورج مرجانة أحد المشاركين في مسير المشاعل باتجاه المقابر "حقيقة إنه شعب يستحق الحياة" وهكذا يروي الشاب جورج يعمل موسيقا، بالمقابل يضع الأرمن أكاليل الورود ويشعلون الشموع وكأنهم يقولون سنواصل العيش بكل شغف.
© Sputnik . Suhaib Omarayaأرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين
أرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
أرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين
© Sputnik . Suhaib Omaraya
وفي حين يرى القس الدكتور هاروتيون سليميان، رئيس طائفة الأرمن البروتستانت في سورية في حديث لـ "سبوتنيك" أن احياء الذكرى ليس لإعادة الألام للأذهان ونبش الذاكرة بقدر ما هو السعي للحياة بإيمان راسخ واضاف: "الشعب الأرمني متحد بالمطالبة بحقوقه المسلوبة بأرمينا التاريخية، والأرمن الذين ترحلوا وسط البوادي السورية وجدت البيئة الملائمة لإعادة الحياة، لسنا فقط نتذكر الألام ونبكي بل نواصل كسوريين من أصل أرمنية، نحدد المفاصل التي نعيش بها كبيت أمن يوحدنا جميعا".
© Sputnik . Suhaib Omarayaأرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين
أرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
أرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين
© Sputnik . Suhaib Omaraya
وقال المطران ماكار أشكاريان، مطران حلب وتوابعها للأرمن الأرثوذكس، في حديثه لسبوتنيك إن "هذا التجمع لشكر جميع الشعوب التي كانت لديها لها الجرأة لكي تعترف بابشع إبادة بالقرن العشرين والتي راح بها مليون ونصف المليون من أصل أرمني".
ويعد 24 من كل عام ذكرى الإبادة الجماعية عام 1915 والتي شهدت مذابح ومحرقة واسعة، وعملية قتل جماعي ممنهجة، أسفرت عن طرد الأرمن من بلادهم وبيوتهم في أراضي تركيا التي كان العثمانيون يسيطرون عليها، في حين تنكر إسطنبول "الإبادة" وتعتبرها مزاعم.
© Sputnik . Suhaib Omarayaأرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين
أرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
أرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين
© Sputnik . Suhaib Omaraya
وقالت الشابة أرينا بشكنزيان: "اجتماعنا اليوم لتذكير العالم بأبشع إبادة وتحث بشغف وبحماس شباب هذا الجيل الذي لا ينسى حقه، في حين ألقت قصيدة حول هذه المناسبة عن الشعب الأرمني وألم الإبادة.
© Sputnik . Suhaib Omarayaأرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين
أرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
أرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين
© Sputnik . Suhaib Omaraya
ووأكد بوغوص بردقجي مسؤول في نادي الشبيبة السوري شكر الشعب السوري على استقباله للشعب الأرمني والذي تحول مع مرور الزمن إلى كونه من نسيج الشعب السوري.
© Sputnik . Suhaib Omarayaأرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين
أرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
أرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين
© Sputnik . Suhaib Omaraya
وأفاد بوغوص بردقجي مسؤول في نادي الشبيبة السوري وفي حديثه ل سبوتنيك: "الصوت اليوم يتوجه لكل دول العالم إلى عدم السكوت عن المجازر المرتكبة من قبل الدولة العثمانية، والشعب الأرمني وفي لسوريا".
© Sputnik . Suhaib Omarayaأرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين
أرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . Suhaib Omaraya
أرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين
© Sputnik . Suhaib Omarayaأرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين
أرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . Suhaib Omaraya
أرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين
© Sputnik . Suhaib Omarayaأرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين
أرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . Suhaib Omaraya
أرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين
© Sputnik . Suhaib Omarayaأرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين
أرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . Suhaib Omaraya
أرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين
© Sputnik . Suhaib Omarayaأرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين
أرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . Suhaib Omaraya
أرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين
© Sputnik . Suhaib Omarayaأرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين
أرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . Suhaib Omaraya
أرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين
1/6
© Sputnik . Suhaib Omaraya
أرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين
2/6
© Sputnik . Suhaib Omaraya
أرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين
3/6
© Sputnik . Suhaib Omaraya
أرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين
4/6
© Sputnik . Suhaib Omaraya
أرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين
5/6
© Sputnik . Suhaib Omaraya
أرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين
6/6
© Sputnik . Suhaib Omaraya
أرمن حلب يحيون ذكرى إبادة أجدادهم على يد العثمانيين
وأعرب عن شكره للشعب السوري لاستقباله للشعب الأرمني والذي تحول مع مرور الزمن إلى كونه من نسيج الشعب السوري.
وبحسب بردقجي، الجيل الشاب لا يستطيع أن ينسى ما حدث من إبادة بحق الشعب الأرمني، منادياً العالم بالوقوف بجانب الشعب الأرمني والفلسطيني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:36 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للاشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو12:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала