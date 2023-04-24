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https://sputnikarabic.ae/20230424/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
تغطية مباشرة للاشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
تغطية مباشرة للاشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد. 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T12:49+0000
2023-04-24T12:49+0000
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اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة للاشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

12:49 GMT 24.04.2023
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يتبع
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
© Ruptly
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
13:59 GMT 24.04.2023
المتحدث باسم الجيش السوداني لـ"سبوتنيك": قدرات الدعم السريع انخفضت بدرجة ما وتعرضت لفقدان نسبة كبيرة من العنصر البشري لديها
13:55 GMT 24.04.2023
المتحدث باسم الجيش السوداني لـ"سبوتنيك": نتطلع إلى مواقف واضحة بشأن الأوضاع الحالية من الأطراف الدولية والإقليمية
13:40 GMT 24.04.2023
المتحدث باسم الجيش السوداني لـ"سبوتنيك": كل المواقع بما فيها مقار الدعم السريع تحت سيطرة القوات المسلحة باستثناء مطار الخرطوم بصورة جزئية ومطار نيالا
13:07 GMT 24.04.2023
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تبدأ في تقديم المساعدة للاجئين الوافدين حديثا من السودان إلى البلدان المجاورة
12:17 GMT 24.04.2023
12:00 GMT 24.04.2023
البيت الأبيض يعلن اعتزام واشنطن إرسال قطع بحرية للمساعدة في إجلاء الأمريكيين الراغبين من السودان، وانضمام أمريكيين لقافلة إجلاء تنفذها الأمم المتحدة إلى بورتسودان
11:46 GMT 24.04.2023
وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، يدين فشل الاتحاد الأوروبي في تنظيم عملية إجلاء مشتركة لمواطنيه في السودان
11:20 GMT 24.04.2023
إغلاق السفارة الفرنسية في السودان حتى إشعار آخر، والخارجية الفرنسية تواصل تحركها لتسهيل وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
11:07 GMT 24.04.2023
10:54 GMT 24.04.2023
جندي يحمل طفلاً أثناء نزول أشخاص تم إجلاؤهم من السودان من طائرة في مطار عسكري في عمان في 24 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
وسائط متعددة
إجلاء الرعايا الأجانب والعرب من السودان
08:43 GMT
10:22 GMT 24.04.2023
09:07 GMT 24.04.2023
قوات الدعم السريع تقول إنها نواصل تأمين عمليات إجلاء الرعايا الأجانب وتسهل عبور المواطنين لمناطق آمنة
09:02 GMT 24.04.2023
قوات الدعم السريع تتهم "عناصر النظام السابق" بارتكاب أعمال تخريبية وسلب ونهب للمنازل والشركات
08:35 GMT 24.04.2023
وزارة الخارجية اللبنانية تشكر السعودية على إجلاء 52 من مواطنيها من السودان
08:18 GMT 24.04.2023
الخارجية البولندية تعلن إجلاء سفيرها في السودان بالإضافة إلى 10 من مواطنيها
07:57 GMT 24.04.2023
اندلاع اشتباكات عنيفة في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور
07:51 GMT 24.04.2023
وزيرة خارجية بلجيكا تقول إن 30 من مواطنيها مازالوا في السودان وأن الجهود مستمرة لإجلائهم
07:14 GMT 24.04.2023
بوريل: سفير الاتحاد الأوروبي لدى السودان مازال متواجدا هناك ولكن ليس في الخرطوم
07:05 GMT 24.04.2023
ممثل الشؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يقول إن عمليات إجلاء المواطنين الأوروبيين من السودان كانت ناجحة ويشيد بدور فرنسا، مؤكدا إجلاء أكثر من ألف مواطن أوروبي من السودان من ضمنهم 21 من موظفي البعثة الأوروبية
06:45 GMT 24.04.2023
الخارجية السويسرية تعلن إغلاق سفارتها في الخرطوم بعد إجلاء البعثة الدبلوماسية
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