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لافروف خلال ترأسه مجلس الأمن الدولي: لن يسمح أحد للأقلية الغربية بالتحدث نيابة عن البشرية
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https://sputnikarabic.ae/20230424/مجلس-الأمن-التابع-للأمم-المتحدة-1076234570.html
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
يشارك رئيس الدبلوماسية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، في أحد الأحداث المركزية للرئاسة الروسية لمجلس الأمن الدولي - مناقشة مفتوحة حول موضوع حماية مبادئ... 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T14:26+0000
2023-04-24T14:26+0000
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اعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، أصبحت روسيا الاتحادية رئيسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة شهر. شاهد أيضا - لافروف يترأس جلسة لمجلس الأمن الدولي... فيديوتعرف على المعلومات الأساسية حول مجلس الأمن في المخطط المعلوماتي الذي أعده "سبوتنيك".
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انفوجرافيك, منظمة الأمم المتحدة, инфографика
انفوجرافيك, منظمة الأمم المتحدة, инфографика

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

14:26 GMT 24.04.2023
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يشارك رئيس الدبلوماسية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، في أحد الأحداث المركزية للرئاسة الروسية لمجلس الأمن الدولي - مناقشة مفتوحة حول موضوع حماية مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وسيترأس يوم الثلاثاء النقاش حول قضية الشرق الأوسط.
اعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، أصبحت روسيا الاتحادية رئيسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة شهر.
شاهد أيضا - لافروف يترأس جلسة لمجلس الأمن الدولي... فيديو
تعرف على المعلومات الأساسية حول مجلس الأمن في المخطط المعلوماتي الذي أعده "سبوتنيك".
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي
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