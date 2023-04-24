https://sputnikarabic.ae/20230424/مجلس-الأمن-التابع-للأمم-المتحدة-1076234570.html
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
يشارك رئيس الدبلوماسية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، في أحد الأحداث المركزية للرئاسة الروسية لمجلس الأمن الدولي - مناقشة مفتوحة حول موضوع حماية مبادئ... 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T14:26+0000
2023-04-24T14:26+0000
2023-04-24T14:26+0000
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اعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، أصبحت روسيا الاتحادية رئيسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة شهر. شاهد أيضا - لافروف يترأس جلسة لمجلس الأمن الدولي... فيديوتعرف على المعلومات الأساسية حول مجلس الأمن في المخطط المعلوماتي الذي أعده "سبوتنيك".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, منظمة الأمم المتحدة, инфографика
انفوجرافيك, منظمة الأمم المتحدة, инфографика
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
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يشارك رئيس الدبلوماسية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، في أحد الأحداث المركزية للرئاسة الروسية لمجلس الأمن الدولي - مناقشة مفتوحة حول موضوع حماية مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وسيترأس يوم الثلاثاء النقاش حول قضية الشرق الأوسط.
اعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، أصبحت روسيا الاتحادية رئيسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة شهر.
تعرف على المعلومات الأساسية حول مجلس الأمن في المخطط المعلوماتي الذي أعده "سبوتنيك".