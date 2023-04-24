https://sputnikarabic.ae/20230424/محامي-وفد-المحققين-الأوروبيين-وصل-إلى-بيروت-والقرار-الظني-قريب-جدًا-1076239499.html

محامي: وفد المحققين الأوروبيين وصل إلى بيروت والقرار الظني قريب جدًا

محامي: وفد المحققين الأوروبيين وصل إلى بيروت والقرار الظني قريب جدًا

أعلن المحامي وعضو المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر" وديع عقل، أن وفد المحققين الأوروبيين وصل إلى بيروت اليوم الإثنين، لاستكمال البحث في الملفات المالية... 24.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-24T16:24+0000

2023-04-24T16:24+0000

2023-04-24T16:24+0000

أخبار لبنان

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وفي تصريحات ل"سبوتنيك" قال عقل إن "التحقيقات ستبدأ يوم غد الثلاثاء، وسيستمع الوفد إلى مجموعة من الأشخاص أبرزهم شقيق رياض سلامة رجا وماريان الحويك بالإضافة إلى أشخاص آخرين من مصرفيين ومدراء في مصرف لبنان ووزير المالية يوسف الخليل".وأضاف أن "مهمة الوفد ستبقى بحدود 10 أيام في بيروت، وإذا استمر المسار بهذه الطريقة القرار الظني سوف يكون قريبًا، ولم نعد بعيدين عن القرار الظني الذي يفترض أن يصدر، وحتمًا بما أن هناك جلسة في 16 مايو/أيار في باريس لرياض سلامة لا نعلم إذا سيكون هناك جلسات مماثلة لأشخاص آخرين في فرنسا، وسننتظر لما بعد الجلسة إلى أين سيتجه المسار، وهذا بناء على حضور أو امتناع سلامة من السفر إلى باريس، ولكن حتمًا هناك قرار ظني مرتقب في الأسابيع القادمة، الموضوع لن يتأخر أبعد من منتصف الصيف".ولفت عقل إلى أنه "من الواضح أن التخبط القضائي اللبناني كبير جدًا في الموضوع، لأنه اليوم لدينا محققين أوروبيين يحققون في ملف هو أولًا ملف لبناني وأموال معنيين بها اللبنانيين ولكن نرى أداء بطيء جدًا في التحقيقات من الدولة اللبنانية، وعلى سبيل المثال وصل مروان خير الدين إلى لبنان بعد أن تم إخلاء سبيله في فرنسا بتدبير ما لا نعرفه، ولكن تم الادعاء عليه في فرنسا وتم إخلاء سبيله حتمًا لها شروط، ولكن المؤسف أن القضاء الفرنسي سرب أنه سيتم أيضًا الادعاء على رياض سلامة بالإرتباط إلى ما سلمه خير الدين من حسابات مزورة لسلامة".وأوضح أن "القضاء اللبناني عندما وصل خير الدين إلى بيروت لم يكلف نفسه بإجراء التحقيق، وهذا أمر مستغرب جدًا حتى من الأوروبيين، كانوا يتوقعون تحقيقًا لبنانيًا، والشق الأول المهم هو بطء القضاء اللبناني في العمل، والشق الثاني انعدام مسؤولية الحكومة اللبنانية ومجلس النواب، اليوم لدينا تحقيق مالي ضخم في جرائم اختلاس وتزوير وتبييض أموال في مصرف لبنان ومنذ سنوات، اليوم لدينا شبهة كاملة على كل العمل المالي الحاصل في مصرف لبنان ووزارة المالية، وحتى الآن الحكومة ومجلس النواب لم يقوموا بأي شيء وكأنهم متفرجين فقط على القضاء الأجنبي، وهذه مسألة خطيرة جدًا خاصة إذا أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف لرياض سلامة، وبذلك يعرضون لبنان لمخاطر كبرى لأنهم يسمحون بإبقاء أشخاص بسدة المسؤولية وليس فقط أتحدث عن رياض سلامة بل عن عدد كبير من المدراء في مصرف لبنان".كما أشار إلى أن "لدى المودعين فرصة الآن بالتقدم بإدعاءات وأن لا يعتمدوا فقط على ما يحصل، عليهم أن يشتركوا اليوم بالإدعاء بشكل مباشر ونحن نتحدث عن مليارات الدولارات الممكن استعادتها في هذه الفترة بالتحديد".ورأى عقل أنه "من الواضح أن القضاء الفرنسي والألماني والبلجيكي والسويسري متقدمين جدًا وتحقيقاتهم أصبحت في المراحل الأخيرة ويثبتون نوعًا من التحقيقات وسننتظر الإدعاءات في الأسابيع المقبلة، وهو أمر أكثر من جدي".

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