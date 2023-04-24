https://sputnikarabic.ae/20230424/مزارعون-سوريون-يمنعون-آليات-تركية-من-حفر-خندق-على-الحدودفيديو--1076238168.html
مزارعون سوريون يمنعون آليات تركية من حفر خندق على الحدود...فيديو
مزارعون سوريون يمنعون آليات تركية من حفر خندق على الحدود...فيديو
أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بقيام عدة جرافات تابعة للجيش التركي حاولت حفر خندق بعرض 5 أمتار وعمق 5 أمتار في الأراضي السورية الزراعية في منطقة "تل... 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T15:11+0000
2023-04-24T15:11+0000
2023-04-24T15:11+0000
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العالم العربي
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وتظهر المشاهد قيام المزارعين بمنع الجرافات من تنفيذ أعمالها بحفر الخندق، حيث وثّق المواطنون المشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي.تظاهر آلاف المواطنين في مناطق الشمال السوري الخاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة الموالية لتركيا، احتجاجاً على حفر خنادق على طول مناطق الحدود في ريف الرقة والحسكة.بيروت - سبوتنيك. وواجه أبناء مناطق غربي رأس العين وقرى العزيزية وتل خنزير والراويا والدهماء والعزيزية وأبوالصون، القوات التركية ومنعوا الآليات الهندسية من حفر الخنادق على الحدود بمسافة تزيد على 120 كيلومترا.اقرأ ايضا: أبناء الشمال السوري يمنعون آليات الجيش التركي من حفر خنادق في أراضيهم
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم العربي
نادي الفيديو, العالم العربي
مزارعون سوريون يمنعون آليات تركية من حفر خندق على الحدود...فيديو
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أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بقيام عدة جرافات تابعة للجيش التركي حاولت حفر خندق بعرض 5 أمتار وعمق 5 أمتار في الأراضي السورية الزراعية في منطقة "تل أبيض".
وتظهر المشاهد قيام المزارعين بمنع الجرافات من تنفيذ أعمالها بحفر الخندق، حيث وثّق المواطنون المشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي.
تظاهر آلاف المواطنين في مناطق الشمال السوري الخاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة الموالية لتركيا، احتجاجاً على حفر خنادق على طول مناطق الحدود في ريف الرقة والحسكة.
بيروت - سبوتنيك
. وواجه أبناء مناطق غربي رأس العين وقرى العزيزية وتل خنزير والراويا والدهماء والعزيزية وأبوالصون، القوات التركية ومنعوا الآليات الهندسية من حفر الخنادق على الحدود بمسافة تزيد على 120 كيلومترا.
وقال ممثل مجلس عشيرة البوحمد في الرقة الشيخ حديد خلف الدرويش في حديث لسبوتنيك": إن المواطنين السوريين "تصدوا بشجاعة للجيش التركي ومنعوا الآليات من القيام بحفر الخنادق على طول الحدود".