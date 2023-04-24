https://sputnikarabic.ae/20230424/مسؤول-أمني-لبناني-يكشف-سبب-الزحام-الكبير-في-مطار-بيروت-1076221704.html

مسؤول أمني لبناني يكشف سبب الزحام الكبير في مطار بيروت

مسؤول أمني لبناني يكشف سبب الزحام الكبير في مطار بيروت

صرح مدير عام الأمن العام بالإنابة في لبنان، العميد إلياس البيسري، بأنه تابع مسألة الزحام الذي شهده مطار بيروت خلال عطلة نهاية الأسبوع لختم جوازات السفر... 24.04.2023, سبوتنيك عربي

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ونقلت وكالة أنباء "المركزية" عن البيسري تصريحات قال فيها إن الزحام ناتج عن حاجة النظام المعلوماتي بالمطار إلى تحديث وصيانة وهو أمر مكلف جدا ماليا، ما دفع المديرية إلى ابتكار وسائل أخرى لتأمين استمرار النظام بالعمل، ولو بوتيرة أبطأ قليلا.وأفادت معلومات سابقة بأنه لا توجد مشكلة في عناصر الأمن العام في المطار، لكن المشكلة تفوق قدرة المديرية على حلها لأسباب مادية فقط.يشار إلى أن الأمن العام اللبناني يواصل متابعة موضوع الزحام في مطار بيروت لضمان حسن سير العمل المتعلق بالجهاز في المطار، استعدادا لموسم الصيف الذي يتوقّع أن يشهد إقبالا كثيفا.وفي وقت سابق، أكد وزير السياحة اللبناني، وليد نصار، أنه لا يعلم شيئا عن توسعة مطار بيروت الدولي.ووفقا لبيان نشره موقع "النشرة"، أكد المكتب الإعلامي للوزير أنه "لم يطّلع لا من قريب ولا من بعيد على تفاصيل ملف توسعة المطار، ولا على أي معلومات متعلقة بهذا الموضوع؛ إلّا من خلال ما ورد في المناسبة التي أُقيمت في السراي الحكومي".ولفت إلى أن "نصّار من موقعه كعضوٍ في اللجنة الوزارية المعنية بملف مطار القليعات، سبق أن طرح مشروع تجهيز وتشغيل مطار القليعات بهدف تنشيط الحركة السياحية، والتخفيف من الأعباء المادية عن الوافدين من بلدان العالم أجمع وتأمين راحتهم، من خلال تخصيص رحلات بأسعار تذاكر سفر مخفضة؛ مما ينشط السياحة في لبنان بصورة كبيرة".

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