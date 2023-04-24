https://sputnikarabic.ae/20230424/مسؤول-ملف-النازحين-في-حزب-الله-لـسبوتنيك-الدور-الروسي-مهم-جدا-لعودة-النازحين-1076239007.html

مسؤول ملف النازحين في "حزب الله" لـ"سبوتنيك": الدور الروسي مهم جدا لعودة النازحين

مسؤول ملف النازحين في "حزب الله" لـ"سبوتنيك": الدور الروسي مهم جدا لعودة النازحين

أكد مسؤول ملف النازحين في "حزب الله" النائب السابق نوّار الساحلي، أن روسيا لعبت دورًا سياسيًا كبيرًا في المنطقة وتحديدًا في سوريا، من خلال تفعيل لجان المصالحة... 24.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-24T16:01+0000

2023-04-24T16:01+0000

2023-04-24T16:04+0000

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بيروت - سبوتنيك. ولفت الساحلي أنه "حتى الآن لم نلمس أي بوادر إيجابية من الدول الغربية بالنسبة لملف عودة النازحين، والمستغرب أن هناك إصرارًا على إبقاء النازحين السوريين في لبنان، على الرغم من كل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان".وقال مسؤول ملف النازحين في "حزب الله" في حديث لوكالة "سبوتنيك": "القوى الأمنية اللبنانية من جيشٍ وأمن عام يقومون بواجبهم، ومَن يدخلون بطريقة غير شرعية يتم ترحيلهم، وهذا أكّدت عليه القوى الأمنية من خلال بيان مديرية التوجيه".ورأى "أن روسيا لعبت دورًا سياسيًا كبيرًا في المنطقة وتحديدًا في سوريا وهذا الأمر يجب أن نشكر روسيا عليه، ويمكنها أن تلعب دورًا أكبر وأهم في ملف إعادة النازحين السوريين، وأن من يمنع عودة النازحين، هي الإدارة الأمريكية ثم بعض الدول الأوروبية المستفيدة من المنظمات غير الحكومية، فالدور الروسي مهم جدًا من خلال لجان المصالحة في الداخل السوري، وهذا أمر يمهّد لعودة النازحين فلم يعد هناك عذر بأن المناطق ليست آمنة، حيث 90 بالمئة من الأراضي السورية هي تحت سيطرة الدولة".وكشف مسؤول ملف النازحين في "حزب الله" أن "الأمن العام اللبناني استأنف حركة قافلات العودة من مختلف المناطق اللبنانية باتجاه المدن والبلدات السورية، ولو بشكل خجول، وأنه سيلتقي المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري بعد أيام للتباحث بهذا الموضوع، وأنه بالنيابة عن "حزب الله" سيعرض خدماته، لاسيما اللوجيستية من تسجيل الأسماء واستقبال طلبات من النازحين وإعداد اللوائح لإرسالها للأمن العام، كما كنا نفعل في العام 2018، وإذا أرادت الدولة نحن مستعدون للمساعدة".وأضاف أنه "حتى هذه اللحظة لا يبدو أن هناك بوادر إيجابية من الدول الغربية بالنسبة لملف عودة النازحين، وهذا الأمر مستغرب ومستهجن، ونحن لا نفهم لماذا هناك إصرار على إبقاء النازحين السوريين في لبنان، لا سيما بعد كل المشاكل الاقتصادية والإجتماعية التي يعاني منها لبنان".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن عن خطة روسية لإعادة النازحين السوريين إلى ديارهم في قمة هلسنكي، بتاريخ 16 يوليو/ تموز من العام 2018.ورحبت الحكومة اللبنانية السابقة في بيانها الوزاري بتاريخ 31 يناير/ كانون الثاني في العام 2019 بالمبادرة الروسية حيث جاء فيه "ستواصل الحكومة العمل مع المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته التي أعلن عنها في مواجهة أعباء النزوح السوري واحترام المواثيق الدولية، وتجدد الحكومة ترحيبها بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وتعمل على إقرار ورقة سياسة الحكومة في اتجاه النازحين".ووفقًا لمديرية الأمن العام، يتقدم اللاجئون الراغبون بالعودة إلى سوريا بطلب للعودة إلى مكاتب التسجيل التي يديرها في مختلف أنحاء لبنان. ثم تشرع المديرية في تجميع كافة أسماء اللاجئين المسجلين وتعمل على تنظيم النقل في حافلات إلى الحدود السورية. ووفقًا للاتفاق الثنائي، يرسل الأمن العام اللبناني أيضًا قوائم بأسماء اللاجئين المسجلين إلى الحكومة السورية لأخذ الموافقة المسبقة عليها قبل عودتهم إلى سوريا.هذا وكانت قد أبدت المنظمات الدولية، منها "هيومن رايتس ووتش"، مخاوفها من أسلوب تعاطي الدول المضيفة مع ملف عودة اللاجئين السوريين، وأوصت لأجل ذلك بالسماح لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالوصول بحرية إلى مراكز الترحيل، ومراقبة عملية الحصول على إذن من السوريين بإعادتهم إلى سوريا للتأكد من أنها طوعية، ومراقبة المقابلات وإجراءات الترحيل لضمان عدم استخدام مسؤولي الشرطة أو الهجرة العنف ضد السوريين أو غيرهم من المواطنين الأجانب.

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