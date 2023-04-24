https://sputnikarabic.ae/20230424/مسيرة-روسية-تحول-نظام-صواريخ-أوكراني-إلى-حطام-فيديو---1076220249.html
مسيرة انتحارية روسية تحول منظومة صواريخ أوكرانية إلى حطام... فيديو
مسيرة انتحارية روسية تحول منظومة صواريخ أوكرانية إلى حطام... فيديو
نُشرت لقطات لتدمير راجمة صواريخ متعددة من طراز "بي إم-21 غراد" تابعة للقوات الأوكرانية، بواسطة طائرة هجومية روسية دون طيار. 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T09:50+0000
2023-04-24T09:50+0000
2023-04-24T10:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نادي الفيديو
سلاح روسيا
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وتمكن الجيش الروسي من تدمير راجمة صواريخ متعددة من طراز "بي إم-21 غراد" أوكرانية.وبحسب مجلة "روسكي أروجي"، أن "الجيش الروسي مسلح بطائرات كاميكازي دون طيار كاميكازي "لانتسيت-1" و"لانتسيت-3". تم تجهيزالوحدات بمحركات كهربائية، تساعدها على الطيران بصمت تقريبا، وتم تجهيز الطائرات دون طيار برأس حربي شديد الانفجار تزن من1 إلى 5 كيلوغرامات ويمكن أن تكون في رحلة من 30 دقيقة إلى ساعة واحدة".كما جاء في الفيديو، أن الهجوم على راجمة الصواريخ التابعة للقوات الأوكرانية، نفذ من قبل كتيبة "كاسكيد" وكشافة وحدة الهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20230423/سلطات-جمهورية-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-بـ13-قذيفة-من-عيار-الناتو-1076208025.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, سلاح روسيا
مسيرة انتحارية روسية تحول منظومة صواريخ أوكرانية إلى حطام... فيديو
09:50 GMT 24.04.2023 (تم التحديث: 10:05 GMT 24.04.2023) تابعنا عبر
نُشرت لقطات لتدمير راجمة صواريخ متعددة من طراز "بي إم-21 غراد" تابعة للقوات الأوكرانية، بواسطة طائرة هجومية روسية دون طيار.
وتمكن الجيش الروسي من تدمير راجمة صواريخ متعددة من طراز "بي إم-21 غراد" أوكرانية.
وأظهر المقطع المنشور، أن القوات الروسية دمرت راجمة الصواريخ المتعددة من طراز "بي إم-21 غراد" الأوكرانية، وأن الراجمة المدمرة كانت تقع بين قريتي نوفوبوكروفسكوي ونوفوسيلوفكا بيرفايا في دونيتسك، يظهر في الفيديو قيام طائرة لانتسيت دون طيار باستهداف راجمة الصواريخ من طراز "بي إم-21 غراد" تابعة للجيش الأوكراني.
وبحسب مجلة "روسكي أروجي"
، أن "الجيش الروسي مسلح بطائرات كاميكازي دون طيار كاميكازي "لانتسيت-1" و"لانتسيت-3". تم تجهيزالوحدات بمحركات كهربائية، تساعدها على الطيران بصمت تقريبا، وتم تجهيز الطائرات دون طيار برأس حربي شديد الانفجار تزن من1 إلى 5 كيلوغرامات ويمكن أن تكون في رحلة من 30 دقيقة إلى ساعة واحدة".
كما جاء في الفيديو، أن الهجوم على راجمة الصواريخ التابعة للقوات الأوكرانية، نفذ من قبل كتيبة "كاسكيد" وكشافة وحدة الهجوم.