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القوات الروسية تقضي على "الفيلق الجورجي" المتورط بتعذيب وقتل أفراد من الجيش الروسي
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230424/مسيرة-روسية-تحول-نظام-صواريخ-أوكراني-إلى-حطام-فيديو---1076220249.html
مسيرة انتحارية روسية تحول منظومة صواريخ أوكرانية إلى حطام... فيديو
مسيرة انتحارية روسية تحول منظومة صواريخ أوكرانية إلى حطام... فيديو
نُشرت لقطات لتدمير راجمة صواريخ متعددة من طراز "بي إم-21 غراد" تابعة للقوات الأوكرانية، بواسطة طائرة هجومية روسية دون طيار. 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T09:50+0000
2023-04-24T10:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نادي الفيديو
سلاح روسيا
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وتمكن الجيش الروسي من تدمير راجمة صواريخ متعددة من طراز "بي إم-21 غراد" أوكرانية.وبحسب مجلة "روسكي أروجي"، أن "الجيش الروسي مسلح بطائرات كاميكازي دون طيار كاميكازي "لانتسيت-1" و"لانتسيت-3". تم تجهيزالوحدات بمحركات كهربائية، تساعدها على الطيران بصمت تقريبا، وتم تجهيز الطائرات دون طيار برأس حربي شديد الانفجار تزن من1 إلى 5 كيلوغرامات ويمكن أن تكون في رحلة من 30 دقيقة إلى ساعة واحدة".كما جاء في الفيديو، أن الهجوم على راجمة الصواريخ التابعة للقوات الأوكرانية، نفذ من قبل كتيبة "كاسكيد" وكشافة وحدة الهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20230423/سلطات-جمهورية-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-بـ13-قذيفة-من-عيار-الناتو-1076208025.html
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نادي الفيديو, سلاح روسيا
نادي الفيديو, سلاح روسيا

مسيرة انتحارية روسية تحول منظومة صواريخ أوكرانية إلى حطام... فيديو

09:50 GMT 24.04.2023 (تم التحديث: 10:05 GMT 24.04.2023)
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورمركبة عسكرية مدمرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 2 مارس 2022
مركبة عسكرية مدمرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov
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نُشرت لقطات لتدمير راجمة صواريخ متعددة من طراز "بي إم-21 غراد" تابعة للقوات الأوكرانية، بواسطة طائرة هجومية روسية دون طيار.
وتمكن الجيش الروسي من تدمير راجمة صواريخ متعددة من طراز "بي إم-21 غراد" أوكرانية.

وأظهر المقطع المنشور، أن القوات الروسية دمرت راجمة الصواريخ المتعددة من طراز "بي إم-21 غراد" الأوكرانية، وأن الراجمة المدمرة كانت تقع بين قريتي نوفوبوكروفسكوي ونوفوسيلوفكا بيرفايا في دونيتسك، يظهر في الفيديو قيام طائرة لانتسيت دون طيار باستهداف راجمة الصواريخ من طراز "بي إم-21 غراد" تابعة للجيش الأوكراني.

أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 8 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
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سلطات جمهورية دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ13 قذيفة
أمس, 21:39 GMT
وبحسب مجلة "روسكي أروجي"، أن "الجيش الروسي مسلح بطائرات كاميكازي دون طيار كاميكازي "لانتسيت-1" و"لانتسيت-3". تم تجهيزالوحدات بمحركات كهربائية، تساعدها على الطيران بصمت تقريبا، وتم تجهيز الطائرات دون طيار برأس حربي شديد الانفجار تزن من1 إلى 5 كيلوغرامات ويمكن أن تكون في رحلة من 30 دقيقة إلى ساعة واحدة".
كما جاء في الفيديو، أن الهجوم على راجمة الصواريخ التابعة للقوات الأوكرانية، نفذ من قبل كتيبة "كاسكيد" وكشافة وحدة الهجوم.
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