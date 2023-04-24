https://sputnikarabic.ae/20230424/مقتل-شاب-فلسطيني-وإصابة-3-آخرين-برصاص-قوات-الجيش-الإسرائيلي-وسط-الضفة-الغربية-1076224174.html
مقتل شاب فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي وسط الضفة الغربية
مقتل شاب فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي وسط الضفة الغربية
أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، اليوم الاثنين، مقتل الشاب سليمان عايش حسين عويض (20 عاماً) برصاص الجيش الإسرائيلي، وسط الضفة الغربية. 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T11:17+0000
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رام الله - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الصحة الفلسطينية: "أبلغت هيئة الشؤون المدنية وزارة الصحة باستشهاد الشاب سليمان عايش حسين عويض (20 عاماً) من محافظة أريحا والأغوار، صباح اليوم، خلال اقتحام الاحتلال لمخيم عقبة جبر".وكان الشاب عويض قد قتل برصاص قوات الجيش الإسرائيلي أثناء اقتحامها مخيم عقبة جبر بأريحا، فجر اليوم، وجرى احتجاز جثمانه لدى قوات الجيش الإسرائيلي، فيما أصيب ثلاثة آخرون.وتفرض قوات الجيش الإسرائيلي حصاراً محكماً على مدينة أريحا منذ ثلاثة أيام، حيث تغلق كافة المداخل والمنافذ المؤدية إليها عبر نشر الحواجز العسكرية التي تعيق تنقل الفلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20230423/فصائل-فلسطينية-تحذر-من-تصعيد-التوتر-بعد-دعوة-شخصيات-إسرائيلية-إلى-تفعيل-سياسة-الاغتيالات-1076207124.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
مقتل شاب فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي وسط الضفة الغربية
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أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، اليوم الاثنين، مقتل الشاب سليمان عايش حسين عويض (20 عاماً) برصاص الجيش الإسرائيلي، وسط الضفة الغربية.
رام الله - سبوتنيك
. وجاء في بيان وزارة الصحة الفلسطينية: "أبلغت هيئة الشؤون المدنية وزارة الصحة باستشهاد الشاب سليمان عايش حسين عويض (20 عاماً) من محافظة أريحا والأغوار، صباح اليوم، خلال اقتحام الاحتلال لمخيم عقبة جبر".
وكان الشاب عويض قد قتل برصاص قوات الجيش الإسرائيلي أثناء اقتحامها مخيم عقبة جبر بأريحا، فجر اليوم، وجرى احتجاز جثمانه لدى قوات الجيش الإسرائيلي، فيما أصيب ثلاثة آخرون.
وتفرض قوات الجيش الإسرائيلي
حصاراً محكماً على مدينة أريحا منذ ثلاثة أيام، حيث تغلق كافة المداخل والمنافذ المؤدية إليها عبر نشر الحواجز العسكرية التي تعيق تنقل الفلسطينيين.