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مقتل شاب فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي وسط الضفة الغربية
مقتل شاب فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي وسط الضفة الغربية
أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، اليوم الاثنين، مقتل الشاب سليمان عايش حسين عويض (20 عاماً) برصاص الجيش الإسرائيلي، وسط الضفة الغربية. 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T11:17+0000
2023-04-24T11:17+0000
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رام الله - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الصحة الفلسطينية: "أبلغت هيئة الشؤون المدنية وزارة الصحة باستشهاد الشاب سليمان عايش حسين عويض (20 عاماً) من محافظة أريحا والأغوار، صباح اليوم، خلال اقتحام الاحتلال لمخيم عقبة جبر".وكان الشاب عويض قد قتل برصاص قوات الجيش الإسرائيلي أثناء اقتحامها مخيم عقبة جبر بأريحا، فجر اليوم، وجرى احتجاز جثمانه لدى قوات الجيش الإسرائيلي، فيما أصيب ثلاثة آخرون.وتفرض قوات الجيش الإسرائيلي حصاراً محكماً على مدينة أريحا منذ ثلاثة أيام، حيث تغلق كافة المداخل والمنافذ المؤدية إليها عبر نشر الحواجز العسكرية التي تعيق تنقل الفلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20230423/فصائل-فلسطينية-تحذر-من-تصعيد-التوتر-بعد-دعوة-شخصيات-إسرائيلية-إلى-تفعيل-سياسة-الاغتيالات-1076207124.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مقتل شاب فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي وسط الضفة الغربية

11:17 GMT 24.04.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatتشيع ثلاثة فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية
تشيع ثلاثة فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، اليوم الاثنين، مقتل الشاب سليمان عايش حسين عويض (20 عاماً) برصاص الجيش الإسرائيلي، وسط الضفة الغربية.
رام الله - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الصحة الفلسطينية: "أبلغت هيئة الشؤون المدنية وزارة الصحة باستشهاد الشاب سليمان عايش حسين عويض (20 عاماً) من محافظة أريحا والأغوار، صباح اليوم، خلال اقتحام الاحتلال لمخيم عقبة جبر".
اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرلئيلي في مدينة نابلس، الضفة الغربية، فلسطين 22 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
فصائل فلسطينية تحذر من تصعيد التوتر بعد دعوة شخصيات إسرائيلية إلى تفعيل سياسة الاغتيالات
أمس, 20:55 GMT
وكان الشاب عويض قد قتل برصاص قوات الجيش الإسرائيلي أثناء اقتحامها مخيم عقبة جبر بأريحا، فجر اليوم، وجرى احتجاز جثمانه لدى قوات الجيش الإسرائيلي، فيما أصيب ثلاثة آخرون.
وتفرض قوات الجيش الإسرائيلي حصاراً محكماً على مدينة أريحا منذ ثلاثة أيام، حيث تغلق كافة المداخل والمنافذ المؤدية إليها عبر نشر الحواجز العسكرية التي تعيق تنقل الفلسطينيين.
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