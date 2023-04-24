https://sputnikarabic.ae/20230424/مناشدات-لإنقاذ-شاب-مصري-مصاب-في-السودان-1076232317.html

مناشدات لإنقاذ شاب مصري مصاب في السودان

مناشدات لإنقاذ شاب مصري مصاب في السودان

أطلق عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مناشدات لمساعدة طالب مصري قالوا إنه تعرض لإصابات بالغة إثر اندلاع العمليات العسكرية في السودان بين الجيش وقوات... 24.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-24T13:52+0000

2023-04-24T13:52+0000

2023-04-24T13:52+0000

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وحرصت الناشطة السودانية ثويبة هاشم على نشر خبر إصابة الطالب المصري أملا في أن يتوصل أهله إلى مكانه، ونشرت عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: "الأصدقاء في صفحتي من المصريين أو السودانيين في مصر، ياريت تبلغوا الخارجية المصرية لأن النت قاطع في السودان، في شخص اسمه محمود عاطف محمود طنطاوي موجود حاليا في مستشفى حنتوب في مدني مصاب".ونقلت الناشطة نص الخبر المتداول والذي جاء كما يلي "في واحد صاحبي مصري اتصاب هنا في الستين وراح مستشفى شرق النيل شالو ليه شظايا الخارجيه وقفو النزيف وبعدين نقلوه مستشفى مدني اسمها حنتوب عملوا له عمليه والشظايا كانت واصله الحبل الشوكي وحاليا هو أطرافه السفليه مبتتحركش وصحابه إللي كانو معاه ف المستشفى رجعوا الخرطوم وحاليا هو لوحده في المستشفى ومش معاه تليفون اسمه محمود عاطف محمود طنطاوي".وأعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، وبرز الخلاف في الفترة الزمنية لاندماج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني.يذكر أن انتشار قوات الدعم السريع حول مطار وقاعدة مروي، منذ الأربعاء الماضي، كان سبباً في اندلاع النزاع العسكري بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، حين طلبت الأخيرة انسحاب الدعم السريع من مروي خلال 24 ساعة، وهذا ما لم ينفذه الأخيرة.

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