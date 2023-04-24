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https://sputnikarabic.ae/20230424/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-عن-واقعة-النائب-الأردني-يجب-تقديمه-للعدالة-ليدفع-الثمن-1076216619.html
وزير الخارجية الإسرائيلي عن واقعة النائب الأردني: يجب تقديمه للعدالة ليدفع الثمن
وزير الخارجية الإسرائيلي عن واقعة النائب الأردني: يجب تقديمه للعدالة ليدفع الثمن
علق وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على واقعة اعتقال نائب في البرلمان الأردني، بتهمة محاولة تهريب كميات من الأسلحة والذهب. 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T08:46+0000
2023-04-24T08:46+0000
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وقال كوهين، اليوم الاثنين، لراديو صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "الأمور لا تزال قيد التحقيق. كانت هناك معلومات استخبارية عن تهريب إلى اسرائيل وكنا نظن أنه سيتم تهريب أشياء اقتصادية لكننا رأينا أسلحة أيضا".وأوضح الوزير كوهين أنه "لا يريد إلقاء اللوم على الحكومة الأردنية برمتها".إلا أنه أضاف: "يدور الحديث عن واقعة خطيرة، ويجب تقديمه (النائب الأردني) للعدالة، وعليه أن يدفع ثمن الفعل الجسيم الذي ارتكبه".ومساء أمس الأحد، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أنها تتابع مع الجهات المعنية قضية توقيف نائب في البرلمان الأردني في إسرائيل، بتهمة محاولة تهريب كميات من الأسلحة والذهب.وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن قوة عسكرية أمنية مشتركة أوقفت الليلة الماضية 3 أشخاص كانوا يستقلون سيارة قادمة من الأردن، وبحوزتهم كمية من الأسلحة والذهب.وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أن "قوات مشتركة من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة تمكنت الليلة الماضية من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص كانوا يستقلون سيارة قدمت من الأردن في منطقة الأغوار الشمالية، وكانوا يهمون بالتسلل إلى إسرائيل، وقد ضبطت بحوزتهم ثلاث حقائب في داخلها 15 مسدسا و12 رشاشا ونحو مائة كيلوغرام من الذهب".وفي وقت لاحق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن السلطات فرضت حظرًا مشددًا على نشر أي معلومات تتعلق بتوقيف النائب الأردني.ودعا النائب الأردني خليل عطية حكومة بلاده، اليوم، إلى التحرك فورا للإفراج عن النائب الأردني الموقوف لدى السلطات الإسرائيلية.وقال عطية في بيان: "يتوجب أن لا نسمح كأردنيين للعدو الإسرائيلي الذي يمارس كل أصناف القرصنة والإرهاب والأعمال الوحشية والجنائية ضد شعبنا في الأرض المحتلة بالاعتداء مجددا علينا شعبا وحكومة عبر حادثة "توقيف واعتقال" زميل كريم لنا في مجلس النواب".
https://sputnikarabic.ae/20230423/إسرائيل-توقف-نائبا-في-البرلمان-الأردني-بتهمة-محاولة-تهريب-أسلحة-وذهب--1076202729.html
https://sputnikarabic.ae/20230424/قناة-عبرية-وزير-الخارجية-الأردني-يرفض-تلقي-مكالمة-هاتفية-من-نظيره-الإسرائيلي-1076212233.html
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الأخبار, أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
الأخبار, أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

وزير الخارجية الإسرائيلي عن واقعة النائب الأردني: يجب تقديمه للعدالة ليدفع الثمن

08:46 GMT 24.04.2023
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين
 وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
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علق وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على واقعة اعتقال نائب في البرلمان الأردني، بتهمة محاولة تهريب كميات من الأسلحة والذهب.
وقال كوهين، اليوم الاثنين، لراديو صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "الأمور لا تزال قيد التحقيق. كانت هناك معلومات استخبارية عن تهريب إلى اسرائيل وكنا نظن أنه سيتم تهريب أشياء اقتصادية لكننا رأينا أسلحة أيضا".
وأوضح الوزير كوهين أنه "لا يريد إلقاء اللوم على الحكومة الأردنية برمتها".
إلا أنه أضاف: "يدور الحديث عن واقعة خطيرة، ويجب تقديمه (النائب الأردني) للعدالة، وعليه أن يدفع ثمن الفعل الجسيم الذي ارتكبه".
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
إسرائيل توقف نائبا في البرلمان الأردني بتهمة محاولة تهريب أسلحة وذهب
أمس, 16:10 GMT
ومساء أمس الأحد، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أنها تتابع مع الجهات المعنية قضية توقيف نائب في البرلمان الأردني في إسرائيل، بتهمة محاولة تهريب كميات من الأسلحة والذهب.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن قوة عسكرية أمنية مشتركة أوقفت الليلة الماضية 3 أشخاص كانوا يستقلون سيارة قادمة من الأردن، وبحوزتهم كمية من الأسلحة والذهب.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أن "قوات مشتركة من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة تمكنت الليلة الماضية من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص كانوا يستقلون سيارة قدمت من الأردن في منطقة الأغوار الشمالية، وكانوا يهمون بالتسلل إلى إسرائيل، وقد ضبطت بحوزتهم ثلاث حقائب في داخلها 15 مسدسا و12 رشاشا ونحو مائة كيلوغرام من الذهب".
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
قناة عبرية: وزير الخارجية الأردني يرفض تلقي مكالمة هاتفية من نظيره الإسرائيلي
07:07 GMT
وفي وقت لاحق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن السلطات فرضت حظرًا مشددًا على نشر أي معلومات تتعلق بتوقيف النائب الأردني.
ودعا النائب الأردني خليل عطية حكومة بلاده، اليوم، إلى التحرك فورا للإفراج عن النائب الأردني الموقوف لدى السلطات الإسرائيلية.
وقال عطية في بيان: "يتوجب أن لا نسمح كأردنيين للعدو الإسرائيلي الذي يمارس كل أصناف القرصنة والإرهاب والأعمال الوحشية والجنائية ضد شعبنا في الأرض المحتلة بالاعتداء مجددا علينا شعبا وحكومة عبر حادثة "توقيف واعتقال" زميل كريم لنا في مجلس النواب".
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