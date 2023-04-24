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وزير الخارجية التركي يكشف عن موعد اجتماع "ضروري" بين أردوغان والأسد
وزير الخارجية التركي يكشف عن موعد اجتماع "ضروري" بين أردوغان والأسد
صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن لقاء محتملاً بين الرئيسين التركي والسوري رجب طيب أردوغان وبشار الأسد بحاجة إلى التحضير، وهناك مقترحات مختلفة... 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T18:23+0000
2023-04-24T18:23+0000
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وأوضح جاويش أوغلو في مقابلة مع قناة "تي في 100" اليوم الإثنين: "الاجتماع ممكن، لكن التحضير الأولي ضروري، من الضروري فهم المواضيع التي ستتم مناقشتها، كموضوع اللاجئين، ومكافحة الإرهاب، والعملية السياسية وغيرها".وأردف جاويش أوغلو: "جاء أحد الاقتراحات (في تاريخ الاجتماع - محرر) في أوائل مايو، ولكن بسبب حقيقة أن الرئيس الإيراني (إبراهيم) رئيسي سيتوجه إلى سوريا، فإن هذا التاريخ لم يناسبنا والآن يناقشون تاريخ آخر".وشدد جاويش أوغلو على أن "اجتماع القادة ضروري لتحقيق نتائج ملموسة وليس للصور العامة فحسب".
https://sputnikarabic.ae/20230306/مستشار-بالرئاسة-التركية-من-غير-المرجح-أن-يلتقي-أردوغان-بالأسد-قبل-الانتخابات-الرئاسية-1074363379.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم

وزير الخارجية التركي يكشف عن موعد اجتماع "ضروري" بين أردوغان والأسد

18:23 GMT 24.04.2023
© AP Photo / Fatih Aktasوزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، 20 يونيو 2020
وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، 20 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Fatih Aktas
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صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن لقاء محتملاً بين الرئيسين التركي والسوري رجب طيب أردوغان وبشار الأسد بحاجة إلى التحضير، وهناك مقترحات مختلفة للتواريخ.
وأوضح جاويش أوغلو في مقابلة مع قناة "تي في 100" اليوم الإثنين: "الاجتماع ممكن، لكن التحضير الأولي ضروري، من الضروري فهم المواضيع التي ستتم مناقشتها، كموضوع اللاجئين، ومكافحة الإرهاب، والعملية السياسية وغيرها".

هناك خيارات مختلفة للتواريخ، بما في ذلك خلال شهر مايو/ أيار، وإحداها قريبة من الانتخابات، قلنا للروس إنه إذا كان هناك موعد مبكر فسنقوم بالتقييم أقرب إلى الانتخابات.

الرئيس السوري بشار الأسد (إلى اليمين) ورئيس الوزراء التركي سابقا (الرئيس الحالي) رجب طيب أردوغان قبل اجتماع رسمي في اسطنبول في 9 مايو 2010. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
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وأردف جاويش أوغلو: "جاء أحد الاقتراحات (في تاريخ الاجتماع - محرر) في أوائل مايو، ولكن بسبب حقيقة أن الرئيس الإيراني (إبراهيم) رئيسي سيتوجه إلى سوريا، فإن هذا التاريخ لم يناسبنا والآن يناقشون تاريخ آخر".
وشدد جاويش أوغلو على أن "اجتماع القادة ضروري لتحقيق نتائج ملموسة وليس للصور العامة فحسب".
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