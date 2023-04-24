https://sputnikarabic.ae/20230424/وزير-الخارجية-التركي-يكشف-عن-موعد-اجتماع-ضروري-بين-أردوغان-والأسد-1076242125.html
وزير الخارجية التركي يكشف عن موعد اجتماع "ضروري" بين أردوغان والأسد
وزير الخارجية التركي يكشف عن موعد اجتماع "ضروري" بين أردوغان والأسد
صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن لقاء محتملاً بين الرئيسين التركي والسوري رجب طيب أردوغان وبشار الأسد بحاجة إلى التحضير، وهناك مقترحات مختلفة... 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T18:23+0000
2023-04-24T18:23+0000
2023-04-24T18:23+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104583/39/1045833997_0:485:1888:1547_1920x0_80_0_0_54bc381e98ea240e3a4fcdbd9e662b7c.jpg
وأوضح جاويش أوغلو في مقابلة مع قناة "تي في 100" اليوم الإثنين: "الاجتماع ممكن، لكن التحضير الأولي ضروري، من الضروري فهم المواضيع التي ستتم مناقشتها، كموضوع اللاجئين، ومكافحة الإرهاب، والعملية السياسية وغيرها".وأردف جاويش أوغلو: "جاء أحد الاقتراحات (في تاريخ الاجتماع - محرر) في أوائل مايو، ولكن بسبب حقيقة أن الرئيس الإيراني (إبراهيم) رئيسي سيتوجه إلى سوريا، فإن هذا التاريخ لم يناسبنا والآن يناقشون تاريخ آخر".وشدد جاويش أوغلو على أن "اجتماع القادة ضروري لتحقيق نتائج ملموسة وليس للصور العامة فحسب".
https://sputnikarabic.ae/20230306/مستشار-بالرئاسة-التركية-من-غير-المرجح-أن-يلتقي-أردوغان-بالأسد-قبل-الانتخابات-الرئاسية-1074363379.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104583/39/1045833997_0:308:1888:1724_1920x0_80_0_0_4755c20fcdc0a2d5e9bffa8aabf079f6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
وزير الخارجية التركي يكشف عن موعد اجتماع "ضروري" بين أردوغان والأسد
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن لقاء محتملاً بين الرئيسين التركي والسوري رجب طيب أردوغان وبشار الأسد بحاجة إلى التحضير، وهناك مقترحات مختلفة للتواريخ.
وأوضح جاويش أوغلو في مقابلة مع قناة "تي في 100" اليوم الإثنين: "الاجتماع ممكن، لكن التحضير الأولي ضروري، من الضروري فهم المواضيع التي ستتم مناقشتها، كموضوع اللاجئين، ومكافحة الإرهاب، والعملية السياسية وغيرها".
هناك خيارات مختلفة للتواريخ، بما في ذلك خلال شهر مايو/ أيار، وإحداها قريبة من الانتخابات، قلنا للروس إنه إذا كان هناك موعد مبكر فسنقوم بالتقييم أقرب إلى الانتخابات.
وأردف جاويش أوغلو: "جاء أحد الاقتراحات (في تاريخ الاجتماع - محرر) في أوائل مايو، ولكن بسبب حقيقة أن الرئيس الإيراني (إبراهيم) رئيسي سيتوجه إلى سوريا، فإن هذا التاريخ لم يناسبنا والآن يناقشون تاريخ آخر".
وشدد جاويش أوغلو على أن "اجتماع القادة
ضروري لتحقيق نتائج ملموسة وليس للصور العامة فحسب".