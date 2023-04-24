https://sputnikarabic.ae/20230424/وزير-المالية-الروسي-العالم-يعيش-المرحلة-الحادة-الأولى-لتغيير-النظام-الاقتصادي-العالمي-1076223530.html
وزير المالية الروسي: العالم يعيش المرحلة الحادة الأولى لتغيير النظام الاقتصادي العالمي
وزير المالية الروسي: العالم يعيش المرحلة الحادة الأولى لتغيير النظام الاقتصادي العالمي
صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، اليوم الاثنين، بأن العالم اليوم يعيش في المرحلة الحادة الأولى لتغيير النظام الاقتصادي العالمي. 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T11:05+0000
2023-04-24T11:05+0000
2023-04-24T11:05+0000
روسيا
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ولفت سيلوانوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" إلى أنه في حال فرض حظر على الصادرات إلى روسيا من قبل دول الاتحاد الأوروبي، فإنه يمكن شراء البضائع من الدول الصديقة.واعتبر سيلوانوف أن الاتحاد الأوروبي استنفد بالفعل احتمالات فرض عقوبات إضافية مؤذية بالنسبة لروسيا.وفرضت المجموعة الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات شديدة على روسيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، طالت قطاعات الطاقة والمال والتجارة والفنون والثقافة والرياضة، وكان آخرها الحزمة العاشرة من العقوبات التي شملت حظر نقل السلع الأوروبية عبر روسيا والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، كما شملت العقوبات أيضًا، مؤسسات إعلامية مثل مؤسسة "روسيا سيغودنيا"، وكتابًا ومذيعين ومسؤولين في قنوات تلفزيونية ومجموعات إعلامية.
https://sputnikarabic.ae/20230424/الإيرادات-الضائعة-للشركات-التي-غادرت-روسيا-تقدر-بـ500-مليار-دولار-حتى-2025-1076209909.html
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روسيا
وزير المالية الروسي: العالم يعيش المرحلة الحادة الأولى لتغيير النظام الاقتصادي العالمي
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صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، اليوم الاثنين، بأن العالم اليوم يعيش في المرحلة الحادة الأولى لتغيير النظام الاقتصادي العالمي.
ولفت سيلوانوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" إلى أنه في حال فرض حظر على الصادرات إلى روسيا من قبل دول الاتحاد الأوروبي، فإنه يمكن شراء البضائع من الدول الصديقة.
واعتبر سيلوانوف أن الاتحاد الأوروبي استنفد بالفعل احتمالات فرض عقوبات إضافية مؤذية بالنسبة لروسيا.
وفرضت المجموعة الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات شديدة على روسيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، طالت قطاعات الطاقة والمال والتجارة والفنون والثقافة والرياضة، وكان آخرها الحزمة العاشرة من العقوبات التي شملت حظر نقل السلع الأوروبية عبر روسيا والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، كما شملت العقوبات أيضًا، مؤسسات إعلامية مثل مؤسسة "روسيا سيغودنيا"، وكتابًا ومذيعين ومسؤولين في قنوات تلفزيونية ومجموعات إعلامية.