https://sputnikarabic.ae/20230424/وكالة-روسيا-سيغودنيا-تنظم-مائدة-مستديرة-مع-بلدان-الشرق-الأوسط-1076279638.html

وكالة "روسيا سيغودنيا" تنظم مائدة مستديرة مع بلدان الشرق الأوسط

وكالة "روسيا سيغودنيا" تنظم مائدة مستديرة مع بلدان الشرق الأوسط

استضاف المركز الصحفي الدولي للوسائط المتعددة التابع لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية مائدة مستديرة حول موضوع "روسيا - دول الخليج: آفاق التعاون الواعدة". 24.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-24T16:22+0000

2023-04-24T16:22+0000

2023-04-25T16:41+0000

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وقد جاء هذا النقاش استمرارًا لسلسلة الفعاليات التعليمية المتخصصة بعنوان "آفاق جديدة للتعاون بين روسيا وبلدان الشرق الأوسط وأفريقيا"، والتي تم تنظيمها بدعم من مؤسسة غورتشاكوف والمنظمة المستقلة غير الربحية "مركز المساعدة في تنفيذ الأعمال الإنسانية والبرامج التعليمية".وحضر النقاش الدكتور هايرو لوجو أوكاندو عميد كلية الاتصال بجامعة الشارقة (الإمارات العربية المتحدة)، ومدير مركز الثقافة العربية "الحضارة" في جامعة قازان الفيدرالية محمد العماري (روسيا)، والدكتور في قسم الأمن الدولي في جامعة العلوم الإنسانية الروسية الحكومية سيرغي ميدفيدكو (روسيا)، والدكتور في قسم الإعلام بجامعة قطر كمال حميدو (قطر)، والدكتورة في قسم الأمن الدولي في جامعة العلوم الإنسانية الروسية الحكومية ماريا محمودوفا (روسيا) والبرفسور في كلية السياحة في جامعة كربلاء عدنان حبيب لفتة (العراق).وأكد الأستاذ المساعد في قسم الإعلام في جامعة قطر كمال حميدو في كلمته أن "التعاون الدولي يحتاج إلى تعدد الأقطاب وتعدد المراكز من أجل تجنب تجاوزات النظام أحادي القطب.ومن أجل إنشاء نظام متوازن للعلاقات الدولية، اقترح الخبير النظر في توسيع مجموعة "بريكس" من خلال إدراج دول الشرق الأوسط وأفريقيا في هذه المجموعة، وتصميم بدائل عن نظام سويفت وكذلك تعزيز التعاون بين روسيا والعالم العربي في إطار أوبك+.كما أشارت الدكتورة ماريا محمودوفا، من خلال تحليل آفاق الشراكة الاقتصادية إلى أنه "في الوقت الحالي تتمتع روسيا ودول الخليج العربي بإمكانية التعاون المستقبلي في التجارة والاقتصاد، على الرغم من أن هذا التعاون لا يزال ضئيلاً، والسبب هو لأنه لدينا اقتصادات متشابهة من حيث صادرات النفط والغاز، أي الموارد الطبيعية والهيدروكربونات، وهنا يتعين على روسيا أخذ زمام المبادرة بشكل رئيسي لأنها لديها القدرة على تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي وإنتاج السلع للتصدير".وتحدث الدكتور سيرغي ميدفيدكو عن ضرورة استئناف السياحة الروسية إلى دول الشرق الأوسط، ونوه قائلاً: "في ظل هذه الظروف الصعبة انخفض تدفق السياح الروس بشكل ملحوظ إلى الخارج وخاصة إلى البلدان الغربية ... ولكن على هذه الخلفية يجب على شركات السفر الروسية البحث عن وجهات جديدة أو استئناف الجهات المنسية إلى حد ما في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى سورية باعتبارها واحدة من أكثر الوجهات الواعدة والمثيرة للاهتمام للسياح الروس.في حين أكد محمد العماري رئيس مركز الحضارة للثقافة العربية بجامعة قازان الفيدرالية خلال كلمته أن اليمن على استعداد للتعاون مع روسيا في مختلف المجالات وقبل كل شيء في مجال استخراج الثروات الباطنية. وأضاف في هذا الاطار قائلاً:وأشار عدنان حبيب لفتة إلى الآفاق الكبيرة لتطوير التعاون الروسي العراقي، وهذا يبدو جلياً من خلال الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين التي تطورت بشكل نشط في الآونة الأخيرة. وقال:الجدير بالذكر أنه في وقت سابق وضمن إطار سلسلة "آفاق جديدة للتعاون بين روسيا ودول الشرق الأوسط وأفريقيا"، تم بالفعل عقد فعاليات تعليمية وتدريبية مع خبراء وطلاب من إفريقيا وإيران، واستكمالاً للمشروع من المتوقع عقد موائد مستديرة حول قضايا التعاون بين روسيا الاتحادية وأفريقيا.

https://sputnikarabic.ae/20220707/روسيا-سيغودنيا-تكمل-دورة-اندماج-روسيا-مع-العالم-العربي-1064820146.html

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