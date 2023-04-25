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https://sputnikarabic.ae/20230425/أرتيوموفسك-المعركة-مستمرة-1076254760.html
أرتيوموفسك... المعركة مستمرة
أرتيوموفسك... المعركة مستمرة
تواصل مفارز الهجوم، بمساعدة قوات المظليين الروس، القتال في غرب أرتيوموفسك. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T09:13+0000
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وخلال موجز صحفي أمس الاثنين، تحدث الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، حول مسار المعارك في أرتيوموفسك.وقال كوناشينكوف: "إن القوات المحمولة جوا كانت مدعومة من قبل الطائرات الهجومية. وفي يوم واحد فقط من القتال على محور محور دونيتسك، بما في ذلك منطقة أرتيوموفسك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية قرابة 300 من جنودها".اقرأ أيضا - وثائق البنتاغون المسربة: واشنطن عرضت على كييف الانسحاب من أرتيموفسكفي وقت سابق يوم 21 أبريل/ نيسان الجاري، أقرت وزارة الدفاع الأوكرانية باستمرار القتال الضاري في أرتيوموفسك، وأن الوحدات الروسية تمضي قدمًا.تقع مدينة أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني: باخموت) التي يبلغ عدد سكانها حوالي 70 ألف نسمة على بعد 60 كيلومترًا شمال دونيتسك. استمرت معارك التسوية لأكثر من ثمانية أشهر - القوات المسلحة الأوكرانية تحتفظ بالدفاع في المدينة منذ أغسطس/ آب 2022. وفقًا لرئيس وزارة الدفاع الروسية سيرغي شويغو، فإن السيطرة على أرتيوموفسك ستسمح للقوات المسلحة الروسية بالتقدم في عمق أوكرانيا.لمتابعة مستجدات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
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фото, صور, روسيا, أخبار أوكرانيا
фото, صور, روسيا, أخبار أوكرانيا

أرتيوموفسك... المعركة مستمرة

09:13 GMT 25.04.2023
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تواصل مفارز الهجوم، بمساعدة قوات المظليين الروس، القتال في غرب أرتيوموفسك.
وخلال موجز صحفي أمس الاثنين، تحدث الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، حول مسار المعارك في أرتيوموفسك.
وقال كوناشينكوف: "إن القوات المحمولة جوا كانت مدعومة من قبل الطائرات الهجومية. وفي يوم واحد فقط من القتال على محور محور دونيتسك، بما في ذلك منطقة أرتيوموفسك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية قرابة 300 من جنودها".
اقرأ أيضا - وثائق البنتاغون المسربة: واشنطن عرضت على كييف الانسحاب من أرتيموفسك

كما جاء في بيان الدفاع أمس: "تم تحييد أكثر من 280 جنديًا أوكرانيًا ومرتزقا، وعربة قتال مشاة، وناقلة جند مدرعة، وأربع مركبات قتالية مدرعة وإحدى عشرة مركبة، وقاذفة صواريخ "غراد"، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30" في هذا الاتجاه في يوم واحد".

في وقت سابق يوم 21 أبريل/ نيسان الجاري، أقرت وزارة الدفاع الأوكرانية باستمرار القتال الضاري في أرتيوموفسك، وأن الوحدات الروسية تمضي قدمًا.
تقع مدينة أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني: باخموت) التي يبلغ عدد سكانها حوالي 70 ألف نسمة على بعد 60 كيلومترًا شمال دونيتسك. استمرت معارك التسوية لأكثر من ثمانية أشهر - القوات المسلحة الأوكرانية تحتفظ بالدفاع في المدينة منذ أغسطس/ آب 2022. وفقًا لرئيس وزارة الدفاع الروسية سيرغي شويغو، فإن السيطرة على أرتيوموفسك ستسمح للقوات المسلحة الروسية بالتقدم في عمق أوكرانيا.
لمتابعة مستجدات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
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الجزء الغربي من أرتيوموفسك

الجزء الغربي من أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي
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الجزء الغربي من أرتيوموفسك

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منازل مدمرة في أرتيوموفسك. - سبوتنيك عربي
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منازل مدمرة في أرتيوموفسك.
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المباني المتعددة الطوابق المتضررة في الجزء الغربي من أرتيوموفسك

المباني المتعددة الطوابق المتضررة في الجزء الغربي من أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي
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المباني المتعددة الطوابق المتضررة في الجزء الغربي من أرتيوموفسك

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنازل مدمرة في أرتيوموفسك.
منازل مدمرة في أرتيوموفسك. - سبوتنيك عربي
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منازل مدمرة في أرتيوموفسك.
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السيارة المدرعة "روشيل سيناتور" الكندية المدمرة في أرتيوموفسك

السيارة المدرعة &quot;روشيل سيناتور&quot; الكندية المدمرة في أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي
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السيارة المدرعة "روشيل سيناتور" الكندية المدمرة في أرتيوموفسك

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قصف مدفعي على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الغربي من أرتيوموفسك.

قصف مدفعي على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الغربي من أرتيوموفسك. - سبوتنيك عربي
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قصف مدفعي على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الغربي من أرتيوموفسك.

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