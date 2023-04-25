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https://sputnikarabic.ae/20230425/إجلاء-الدفعة-الأولى-من-الرعايا-اليمنيين-في-السودان-إلى-جدة-1076251108.html
إجلاء الدفعة الأولى من الرعايا اليمنيين في السودان إلى جدة
إجلاء الدفعة الأولى من الرعايا اليمنيين في السودان إلى جدة
غادرت، اليوم الثلاثاء، أول دفعة من الرعايا اليمنيين المقيمين في السودان، بحراً إلى المملكة العربية السعودية. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T05:39+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الاتحاد العام للطلاب اليمنيين في السودان، عبر صفحته على"فيسبوك" ،(أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) إنه "تتحرك الآن الدفعة الأولى من اليمنيين مغادرين ميناء بورتسودان إلى مدينة جدة ضمن بواخر المملكة العربية السعودية للإجلاء".وأضاف: "بذات الوقت تستمر لجنة الطوارئ في عمليات النقل للطلاب والأسر اليمنية من مدينة الخرطوم والولايات إلى مدينة بورتسودان ليتم إجلاؤهم كدفع تالية".يأتي هذا بعد ساعات من إعلان الخارجية اليمنية، وصول قرابة 200 من رعاياها إلى مدينة بورتسودان السودانية، ومتابعة وصول مجموعات أخرى إلى المدينة عقب مغادرتها العاصمة السودانية الخرطوم، مشيرةً إلى إجلاء قرابة 250 آخرين إلى مدينة مدني، مؤكدة أن هناك "تواصلاً عالي المستوى مع المملكة العربية السعودية، لتنظيم إجلاء أبناء الجالية في أقرب وقت ممكن".ويوم الأحد الماضي، أعلنت خارجية اليمن استكمالها ترتيبات إجلاء رعاياها من الخرطوم إلى بورتسودان، مؤكدةً حصر 1350 يمنياً ويمنية.وتشهد الخرطوم وعدد من المدن السودانية منذ 15 نيسان/أبريل الجاري، مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسفرت وفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية عن مقتل أكثر من 420 شخصاً وإصابة 3700 آخرين بينهم عمال إغاثة.
https://sputnikarabic.ae/20230424/وزير-الخارجية-السعودي-المملكة-ستواصل-إجلاء-رعايا-الدول-التي-طلبت-المساعدة--1076246350.html
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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, أخبار اليمن الأن
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, أخبار اليمن الأن

إجلاء الدفعة الأولى من الرعايا اليمنيين في السودان إلى جدة

05:39 GMT 25.04.2023
© Photo / Official account of the Ministry of Defense in the Kingdom of Saudi Arabiaجانب من عملية الإجلاء التي نفذتها القوات البحرية لمواطنين سعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة.
جانب من عملية الإجلاء التي نفذتها القوات البحرية لمواطنين سعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© Photo / Official account of the Ministry of Defense in the Kingdom of Saudi Arabia
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غادرت، اليوم الثلاثاء، أول دفعة من الرعايا اليمنيين المقيمين في السودان، بحراً إلى المملكة العربية السعودية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الاتحاد العام للطلاب اليمنيين في السودان، عبر صفحته على"فيسبوك" ،(أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) إنه "تتحرك الآن الدفعة الأولى من اليمنيين مغادرين ميناء بورتسودان إلى مدينة جدة ضمن بواخر المملكة العربية السعودية للإجلاء".
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
وزير الخارجية السعودي: المملكة ستواصل إجلاء رعايا الدول التي طلبت المساعدة
أمس, 22:40 GMT
وأضاف: "بذات الوقت تستمر لجنة الطوارئ في عمليات النقل للطلاب والأسر اليمنية من مدينة الخرطوم والولايات إلى مدينة بورتسودان ليتم إجلاؤهم كدفع تالية".
يأتي هذا بعد ساعات من إعلان الخارجية اليمنية، وصول قرابة 200 من رعاياها إلى مدينة بورتسودان السودانية، ومتابعة وصول مجموعات أخرى إلى المدينة عقب مغادرتها العاصمة السودانية الخرطوم، مشيرةً إلى إجلاء قرابة 250 آخرين إلى مدينة مدني، مؤكدة أن هناك "تواصلاً عالي المستوى مع المملكة العربية السعودية، لتنظيم إجلاء أبناء الجالية في أقرب وقت ممكن".
ويوم الأحد الماضي، أعلنت خارجية اليمن استكمالها ترتيبات إجلاء رعاياها من الخرطوم إلى بورتسودان، مؤكدةً حصر 1350 يمنياً ويمنية.
وتشهد الخرطوم وعدد من المدن السودانية منذ 15 نيسان/أبريل الجاري، مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسفرت وفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية عن مقتل أكثر من 420 شخصاً وإصابة 3700 آخرين بينهم عمال إغاثة.
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